Οι Guns N’ Roses μοιράζονται τις καλύτερες στιγμές της περιοδείας «Not In This Lifetime… Tour»

Μία διαδικτυακή σειρά με τις καλύτερες στιγμές της πιο επιτυχημένης περιοδείας τους εγκαινίασαν οι Guns N’ Roses.

Οι Guns N’ Roses επιχειρούν να προσφέρουν λίγη διασκέδαση στο κοινό τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας εγκαινιάζοντας μία διαδικτυακή σειρά με αποσπάσματα από την άκρως επιτυχημένη περιοδεία τους «Not In This Lifetime… Tour» (2016 – 2019).

Η σειρά με τον τίτλο «Not In This Lifetime Selects» είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι της μπάντας στο YouTube.

Κάθε βίντεο – επεισόδιο περιλαμβάνει διαφορετικά στιγμιότυπα από τη θριαμβευτική περιοδεία που σηματοδότησε την επάνοδο του κιθαρίστα Slash και του μπασίστα Duff McKagan στο γκρουπ.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά το 1993 που οι Guns N’ Roses εμφανίστηκαν επί σκηνής με την κλασική σύνθεσή τους.

Η περιοδεία «Not In This Lifetime… Tour» κατέγραψε εισπράξεις 584,2 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας σήμερα την τρίτη τουρνέ με τα υψηλότερα έσοδα στα χρονικά.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Not In This Lifetime Selects» είναι ένα βίντεο διάρκειας 13 λεπτών που γυρίστηκε σε μία από τις τελευταίες συναυλίες της περιοδείας, στο Salt Lake City της Γιούτα στις 29 Οκτωβρίου 2019.

Στο βίντεο απολαμβάνουμε τους Guns N’ Roses το κλασικό τραγούδι «It’s So Easy» από τον παρθενικό δίσκο τους «Appetite For Destruction» του 1987 και κομμάτια όπως το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Chinese Democracy» (2008) και το «Double Talkin’ Jive» από το LP «Use Your Illusion I» (1991).