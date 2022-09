Guns N’ Roses: Συλλεκτικό box set για τα «Use Your Illusion I & II»

Το box set περιλαμβάνει 97 τραγούδια, ένα βιβλίο 100 σελίδων με αδημοσίευτες φωτογραφίες και εικόνες και έναν θησαυρό συλλεκτικών αντικειμένων και αρχειακών εγγράφων.

Η Universal Music γιορτάζει την απίστευτη μουσική κληρονομιά των Guns N’ Roses με το «Guns N’ Roses – Use Your Illusion I & II», το απόλυτο box set για τα πολυπλατινένια άλμπουμ «Use Your Illusion I» και «Use Your Illusion II» του 1991.

Το «Guns N’ Roses – Use Your Illusion I & II Super Deluxes», που θα κυκλοφορήσει στις 11 Νοεμβρίου 2022, θα περιλαμβάνει συνολικά 97 κομμάτια, εκ των οποίων τα 63 είναι ακυκλοφόρητα τραγούδια / videos.

Θα κυκλοφορήσει σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις, όπως Super Deluxe 7 CD + Blu-ray, Super Deluxe 12 LP + Blu-ray, 2 CD Deluxe εκδόσεις των «Use Your Illusion I & II», καθώς σε στάνταρ εκδόσεις 1 CD και 2 LP των «Use Your Illusion I» και «Use Your Illusion II» ξεχωριστά.

Σε όλες τις εκδόσεις, τα αρχικά άλμπουμ «Use Your Illusion I» και «Use Your Illusion II» έχουν υποβληθεί για πρώτη φορά σε πλήρες remastering, έχοντας μεταφερθεί σε ήχο υψηλής ανάλυσης 96kHz 24-bit από τα πρωτότυπα στερεοφωνικά αναλογικά masters ½ ιντσών.

Το τρίτο και το τέταρτο άλμπουμ των Guns N’ Roses, «Use Your Illusion I» και «Use Your Illusion II», κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα στις 17 Σεπτεμβρίου 1991. Μετά την τεράστια επιτυχία των «GN’R Lies» και «Appetite For Destruction», το συγκρότημα είχε ένα πολύ δύσκολο έργο για το επόμενο άλμπουμ του.

Οι Guns N’ Roses τα κατάφεραν και εξέπληξαν ευχάριστα το κοινό κυκλοφορώντας όχι ένα αλλά δύο νέα, ολοκληρωμένα άλμπουμ.

Το «Use Your Illusion I» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 2 και το «Use Your Illusion II» κατέλαβε ταυτόχρονα το Νο. 1 στο Billboard 200, έχοντας σημειώσει πωλήσεις άνω των 500 χιλιάδων δίσκων μέσα στις δύο πρώτες ώρες της κυκλοφορίας. Υπολογίζεται ότι οι πωλήσεις των δύο άλμπουμ ξεπέρασαν τις 685.000 και τις 770.000 αντίστοιχα στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας τους.

Το «Use Your Illusion I» περιλαμβάνει την εκρηκτική διασκευή των Guns N’ Roses για το «Live and Let Die» του Paul McCartney, την Top 10 επιτυχία «Don’t Cry» και το «November Rain», μία από τις απόλυτες hard-rock power μπαλάντες».

Το «November Rain», ο ύμνος των Guns N’ Roses τη δεκαετία του ’90, έφτασε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100 και παρέμεινε συνολικά 30 εβδομάδες στο chart. Επίσης κατέχει τον τίτλο του πρώτου βίντεο από τη δεκαετία του ’90 που έσπασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου προβολών στο YouTube. Τώρα πλησιάζει τα 2 δισεκατομμύρια προβολές.

Το «November Rain» θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο box set σε μία νέα εκδοχή με τη συμμετοχή μίας 50μελούς ορχήστρας, υπό τη διεύθυνση και την ενορχήστρωση του βραβευμένου με Grammy και υποψήφιου για Emmy συνθέτη Christopher Lennertz, που ηχογραφήθηκε το 2021.

Στο «Use Your Illusion II» περιλαμβάνονται ακόμη το Top 50 single «You Could Be Mine», το «Civil War», το οποίο έφτασε στο Νο. 4 στο Mainstream Rock Airplay Chart του Billboard, το «Knocking On Heaven’s Door» του Bob Dylan, καθώς και μία εναλλακτική εκδοχή του «Don’t Cry» με διαφορετικούς στίχους.

Τα box sets του «Guns N’ Roses – Use Your Illusion I & II Super Deluxe» στις εκδόσεις 7-CD + Blu-ray και Super Deluxe 12-LP + Blu-ray περιλαμβάνουν 97 τραγούδια, εκ των οποίων τα 63 είναι ακυκλοφόρητα.

Το εξώφυλλο του box set κοσμεί μία εντυπωσιακή οφθαλμαπάτη που αναδεικνύει κάθε ένα από τα δύο εξώφυλλα από διαφορετικές γωνίες. Το box set των 12 LP είναι τυπωμένο σε μαύρα audiophile βινύλια 180γρ. με έξι premium tip-on gatefold συσκευασίες.

Και οι δύο Super Deluxe Editions περιλαμβάνουν επίσης ολοκληρωμένη τη ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας «Live In New York», που μαγνητοσκοπήθηκε στο Ritz Theatre της Νέας Υόρκης στις 16 Μαΐου 1991, σε νέα ηχητική μίξη από τις αρχικές πολυκάναλες μαγνητοταινίες.

Αυτή η θρυλική συναυλία είναι μία από τις τρεις συναυλίες προετοιμασίας για την περιοδεία «Use Your Illusion Tour» των Guns N’ Roses, με τον Izzy Stradlin στην κιθάρα. Το συγκρότημα παρουσίασε την αυθεντική εκδοχή του «Don’t Cry» και μία ειδική εκτέλεση του «You Ain’t The First», όπου και στις δύο περιπτώσεις συμμετείχε ως guest τραγουδιστής ο αείμνηστος Shannon Hoon των Blind Melon.

Επίσης, στις Super Deluxe Editions περιλαμβάνεται σε νέα μίξη από τις αρχικές πολυκάναλες μαγνητοταινίες ολοκληρωμένη η ηχογράφηση της συναυλίας «Live In Las Vegas», με τη συμμετοχή του νέου κιθαρίστα του συγκροτήματος Gilby Clarke, που μαγνητοσκοπήθηκε στο Thomas & Mack Center του Λας Βέγκας στις 25 Ιανουαρίου 1992.

O bonus δίσκος είναι ένα Blu-ray Video με ολόκληρη τη συναυλιακή ταινία «Live In New York», που αναβαθμίστηκε πρόσφατα από κόπιες 35mm σε 4K UHD και παρουσιάζεται σε 1080p 24fps HD, στο σύνολό της, σε συνδυασμό με ήχο σε μίξη Dolby Atmos, Dolby TrueHD 5.1 surround και PCM 48kHz 24-bit stereo. Το μενού του Blu-ray περιλαμβάνει το ολοκαίνουργιο live μουσικό βίντεο του «You Could Be Mine».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί οποιαδήποτε ολοκληρωμένη συναυλία σε ήχο και βίντεο από την εποχή των άλμπουμ «Use Your Illusion» των Guns N’ Roses.

Τα box sets των Super Deluxe Editions συνοδεύονται από ένα σκληρόδετο βιβλίο 100 σελίδων με ακυκλοφόρητες φωτογραφίες, ενθύμια και αρχειακά έγγραφα, ένα φάκελο του fan club Conspiracy Inc. με κάρτα μέλους, τέσσερα αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου του fan club Conspiracy Inc. από την εποχής του «Use Your Illusion» το 1991/1992.

Περιέχονται ακόμη 10 λιθογραφίες με διπλό σχέδιο που αποκαλύπτουν μία από τις δύο μοναδικές εικόνες όταν τοποθετούνται στις παρεχόμενες κόκκινες και μπλε θήκες, επτά φωτογραφίες της μπάντας διαστάσεων 8”x10”, τέσσερα υφασμάτινα αυτοκόλλητα backstage passes της περιοδείας «Use Your Illusion», ένα εισιτήριο συναυλίας στο Ritz Theatre στις 16/5/1991 (με την αρχική λάθος τυπωμένη ημερομηνία 15/5/1991) και μία ολοκαίνουργια αφίσα του συγκροτήματος διαστάσεων 24”x36”.