Guns N’ Roses: Ο Axl Rose αποδοκιμάζει τους «πειρατές με drone» στις συναυλίες του συγκροτήματος

«Θα το εκτιμούσαμε αν κάποιος έπαιζε με τα παιχνίδια του κάπου αλλού».

Ο Axl Rose εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον κόσμο που πετάει drones στις συναυλίες των Guns N’ Roses.

Ο τραγουδιστής του θρυλικού rock συγκροτήματος χρησιμοποίησε τον λογαριασμό του στο Twitter για να αποδοκιμάσει με ευγενικό τρόπο τους «πειρατές με drone» που έπαιζαν με τα «παιχνίδια» τους κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Guns N’ Roses στην Αυστραλία.

Οι Guns N’ Roses εμφανίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου στο χωρητικότητας 27.500 θέσεων Metricon Stadium στο Gold Coast του Queensland και χάρισαν στους θεατές ένα πρόγραμμα 28 τραγουδιών που περιλάμβανε διασκευές από τους τοπικούς εθνικούς ήρωες AC/DC («Whole Lotta Rosie»), The Stooges («I Wanna Be Your Dog»), Wings («Live And Let Die») και Bob Dylan («Knockin’ On Heaven’s Door»).

Αλλά ο Axl Rose σημείωσε ότι τα drones που πετούσαν πάνω από τη σκηνή αποσπούσαν την προσοχή του συγκροτήματος.

«Είχαμε μερικά drones σε αυτό το σκέλος της περιοδείας. Το χθεσινό βράδυ (Gold Coast Αυστραλία) ήταν ίσως το πιο ενοχλητικό. Μας αποσπούσε λίγο την προσοχή, καθώς προφανώς κάποιος πίστευε ότι ήταν εντάξει να το κάνει αυτό, αλλά και να έρχεται τόσο κοντά μπροστά από τη σκηνή και στη συνέχεια στην πραγματικότητα πάνω από τη σκηνή», έγραψε στο Twitter.

«Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτό συμβαίνει συχνότερα τελευταία, ειδικά σε αθλητικές εκδηλώσεις. Δεν είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Πολλές παρορμητικές αντιδράσεις πέρασαν από το μυαλό όλων μας που μετά από σκέψη (που όταν είσαι live δεν υπάρχει πραγματικά χρόνος για να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα) δεν έβγαζαν και πολύ νόημα», εξήγησε.

«Ο κόσμος ήταν εκνευρισμένος. Όσο καλά και αν περνάει ο καθένας, εσύ προσπαθείς να μείνεις συγκεντρωμένος και να κάνεις τη δουλειά σου και να προσφέρεις στους θαυμαστές το καλύτερο σόου που μπορείς», πρόσθεσε.

«Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι “διασκεδαστικό” να πάρετε ένα bootleg βίντεο με το drone σας, αλλά θα το εκτιμούσαμε αν κάποιος που σχεδιάζει να γίνει πειρατής με drone λάμβανε υπόψη του τους θαυμαστές και το συγκρότημα και έπαιζε με τα παιχνίδια του κάπου αλλού. Μεγάλο ευχαριστώ εκ των προτέρων!», κατέληξε ο Axl Rose.

Οι Guns N’ Roses ξεκίνησαν την πολυαναμενόμενη και πολυδιαφημισμένη περιοδεία της επανένωσής τους με μία εμφάνιση σε ένα club στο Χόλιγουντ τον Απρίλιο του 2016 και εμφανίσεις στο Λας Βέγκας και στο φεστιβάλ «Coachella» στην Καλιφόρνια.

Στην περιοδεία της επανένωσης των Guns N’ Roses συμμετέχουν τα μέλη της κλασικής σύνθεσης του συγκροτήματος: Ο Axl Rose στο τραγούδι, ο Slash στην κιθάρα και ο Duff McKagan στο μπάσο, πλαισιωμένοι από τον κιθαρίστα Richard Fortus, τον ντράμερ Frank Ferrer, τον keyboardist Dizzy Reed και τη δεύτερη keyboardist Melissa Reese.