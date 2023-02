Οι Guns N’ Roses στην Αθήνα – Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια

Όλες οι πληροφορίες για τα εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία των Guns N’ Roses στο ΟΑΚΑ τον Ιούλιο.

Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν με μία τεράστια παγκόσμια περιοδεία φέτος, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιήσουν headline εμφανίσεις σε στάδια, φεστιβάλ και κλειστά γήπεδο, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου.

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα ξεκινάει το ταξίδι του στις 5 Ιουνίου από το Park Hayarkon στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ και συνεχίζει δυναμικά στην Ευρώπη, κλείνοντας τις συναυλίες το Σάββατο 22 Ιουλίου στην Αθήνα και στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η προπώληση εισιτηρίων του Nightrain Fan Club των Guns N’ Roses από το ticketmaster.gr.

Η γενική προπώληση για το κοινό ξεκινάει αύριο, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 10:00 π.μ., αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις gunsnroses.com και ticketmaster.gr. Θα δίνεται αναμνηστικό hard copy εισιτήριο στην έξοδο της συναυλίας.

Οι Guns N’ Roses και το fan club »Nightrain» δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη του να έχουν πρόσβαση στα παρακάτω VIP πακέτα.

Ultimate Package VIP1 (Ultimate): 1.078€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο γενικής εισόδου ορθίων στην Αρένα, με πρόσβαση στο VIP riser, για το live των Guns N’ Roses.

• Πρόσβαση στα παρασκήνια, με δυνατότητα να ρωτήσετε ένα επίλεκτο μέλος από την ομάδα των Guns N’ Roses τι χρειάζεται για να διοργανωθεί μία τέτοια πολυσύνθετη παραγωγή.

• Πρόσβαση στην Αρένα νωρίτερα από τους κατόχους standard εισιτηρίων.

• Αποκλειστική πρόσβαση στο υπερυψωμένο VIP riser που σας εξασφαλίζει ανεμπόδιστη θέα στη σκηνή. Περιλαμβάνει bar με δωρεάν μπύρα, κρασί ή αναψυκτικό.

• Πρόσβαση στη σκηνή, πριν ξεκινήσει το show, με δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με τον μουσικό εξοπλισμό των Guns N’ Roses!*

• Αποκτήστε αποκλειστική πένα κιθάρας των Guns N’ Roses.

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

*Στη φωτογραφία επί σκηνής δεν περιλαμβάνονται μέλη του συγκροτήματος.

Early Entry Package VIP 2 – 280,50€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο γενικής εισόδου ορθίων στην Αρένα για το live των Guns N’ Roses.

• Πρόσβαση στην Αρένα, νωρίτερα από τους κατόχους standard εισιτηρίων.

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

Gold Hot Ticket Package VIP 3 – 302,50€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο καθήμενων στην PL1 κατηγορία, για να δείτε ζωντανά τους Guns N’ Roses.

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

Silver Hot Ticket Package VIP 4 – 214,50€ (τελική τιμή με όλες τις χρεώσεις)

• Εισιτήριο καθήμενων στην PL2 κατηγορία, για να δείτε ζωντανά τους Guns N’ Roses,

• Merchandise αποκλειστικά σχεδιασμένο για τους κατόχους εισιτηρίων του VIP πακέτου.

• Αποκτήστε το laminate και το lanyard της περιοδείας των Guns N’Roses.

• Ξεχωριστό προσωπικό εξυπηρέτησης για το συγκεκριμένο συναυλιακό τμήμα και ειδικό σημείο παραλαβής του merchandise.

* Η πώληση των εισιτηρίων ΑΜΕΑ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (2108938111) και θα στοιχίζουν 88€ (περιλαμβάνει το επιπλέον 10% κόστος έκδοσης).

Το «Nightrain» συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα

Οι Guns N’ Roses παραμένουν μέχρι σήμερα το πιο δυναμικό, «επικίνδυνο» και επιδραστικό αμερικανικό ροκ συγκρότημα στην ιστορία.

Έχοντας ενσωματωθεί στην pop κουλτούρα, το άλμπουμ – ορόσημο «Appetite For Destruction» του 1987, με τις θριαμβευτικές πωλήσεις του, ξεχωρίζει ως το debut album με τις υψηλότερες πωλήσεις τις ΗΠΑ καθώς και ως το 11ο άλμπουμ με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών στις ΗΠΑ, ενώ το «Not In This Lifetime… Tour» (2016-2019) αναδείχθηκε ως η «τέταρτη περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της μουσικής».

Το 1991, οι Guns N’ Roses συγκλόνισαν τον κόσμο με μία διπλή επιτυχία με τα επτά φορές πλατινένια άλμπουμ τους «Use Your Illusion I» και «Use Your Illusion II», καταλαμβάνοντας με την κυκλοφορία τους τις δύο πρώτες θέσεις του Billboard 200.

Η δισκογραφία του έχει καταγράψει συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων μέχρι σήμερα και αποτελείται επίσης από τα άλμπουμ «G N’ R Lies» (5 φορές πλατινένιο), «The Spaghetti Incident?» (πλατινένιο), το «Greatest Hits (5 φορές πλατινένιο)» και το «Chinese Democracy» (πλατινένιο).

Επιπλέον, οι Guns N’ Roses είναι ένα από τα ροκ συγκροτήματα με τα περισσότερα streams στον κόσμο, έχοντας κατά μέσο όρο 24 εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify.

Μετά τη θρυλική επανένωσή τους, έγιναν επικεφαλής του «Coachella» και πούλησαν πάνω από 5 εκατομμύρια εισιτήρια στην περιοδεία τους «Not In This Lifetime…». Ωστόσο, οι Guns N’ Roses δεν σταματούν ποτέ, με ακόμα περισσότερες συναυλίες προγραμματισμένες για το 2023 και πολλές ακόμα εκπλήξεις – το «Nightrain» συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα.

Οι Guns N’ Roses είναι οι Axl Rose (φωνή, πλήκτρα), Duff McKagan (μπάσο), Slash (κιθάρα), Dizzy Reed (πλήκτρα), Richard Fortus (κιθάρα), Frank Ferrer (ντραμς) και Melissa Reese (πλήκτρα).