Τη σκηνή του «Apollo Theater» κατέλαβαν οι Guns N’ Roses με τα τραγούδια του παρθενικού δίσκου τους «Apollo Theater».

Φόρος τιμής στο κλασικό άλμπουμ με το οποίο έκαναν ντεμπούτο το 1987, το «Appetite For Destruction», ήταν η συναυλία που έδωσαν οι Guns N’ Roses στο «Apollo Theater», στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, την προηγούμενη Πέμπτη (20/7).

Ο δίσκος «είχε τα τριακοστά γενέθλιά του». Οι Guns N’ Roses, μπροστά σε ένα κοινό αποκλειστικά συνδρομητών του ραδιοφωνικού δικτύου «SiriusXM» και του καναλιού που δημιουργήθηκε για το συγκρότημα (θα λειτουργεί ως τις 16 Αυγούστου), έπαιξαν μέσα σε τρεις ώρες οκτώ από τα δώδεκα τραγούδια του «Appetite For Destruction».

Αν και η συναυλία επικεντρώθηκε σε hard rock τραγούδια όπως τα «Welcome To The Jungle» και «Paradise City», η μπάντα φρόντισε να απαλύνει την ένταση με λίγες μπαλάντες. Μεταξύ των οποίων και το «Patience», με το δεξιοτεχνικό ακουστικό σόλο του Slash.

Η τουρνέ του συγκροτήματος, με επωνυμία που είναι τυπική του πνεύματος των Guns N’ Roses: «Not in This Lifetime Tour», συνεχίζεται στο Saint Louis του Μιζούρι στις 27 Ιουλίου και καταλήγει στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, στις 8 Σεπτεμβρίου.

Τον επόμενο μήνα, το γκρουπ ξεκινά ένα γύρο σε στάδια, συμπεριλαμβανομένων και δύο συναυλιών στο «Madisson Square Garden» στη Νέα Υόρκη, στις 11 και 15 Οκτωβρίου.

Τα τραγούδια που περιελάμβανε το «Apettite For Destruction» ήταν τα «Welcome To The Jungle», «It’s So Easy», «Nightrain», «Out Ta Get Me», «Mr. Brownstone», «Paradise City» στην α’ πλευρά και τα «My Michelle», «Think About You», «Sweet Child O’ Mine», «You’re Crazy», «Anything Goes» και «Rocket Queen» στην πίσω όψη.