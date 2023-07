Οι Guns N’ Roses επέστρεψαν στην Αθήνα και απογείωσαν το κατάμεστο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες

Οι Guns N’ Roses επέστρεψαν στην Αθήνα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

Οι Guns N’ Roses ξεσήκωσαν την Αθήνα με τη μεγάλη συναυλία τους στο κατάμεστο ΟΑΚΑ το Σάββατο 22 Ιουλίου.

Μετά τη θρυλική επανένωση της κλασικής σύνθεσής τους, οι Guns N’ Roses των Axl Rose, Slash, Duff McKagan και Dizzy Reed πραγματοποίησαν την πρώτη συναυλία τους στην Ελλάδα – με τη συμμετοχή των The Last Internationale.

Η συναυλία των Guns N’ Roses στο ΟΑΚΑ ήταν μια μεγαλειώδης βραδιά με χιλιάδες κόσμου να αποθεώνουν τους θρύλους της rock που ανέθρεψαν γενιές και γενιές μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο.

Αψηφώντας την υψηλή θερμοκρασία, οι Guns N’ Roses έδωσαν ένα μαραθώνιο show επί σκηνής για τρεις ώρες, με το πρόγραμμα τους να περιλαμβάνει 27 ολόκληρα τραγούδια.

Το ζέσταμα ξεκίνησε με το «It’s So Easy», ενώ στη συνέχεια το «Welcome To The Jungle» και το «Sweet Child O’ Mine» σήκωσαν στον αέρα το ΟΑΚΑ.

Οι Guns N’ Roses μας αποχαιρέτησαν με το θρυλικό «Paradise City», ολοκληρώνοντας έτσι την ευρωπαϊκή περιοδεία τους, η οποία είχε κάνει νωρίτερα δύο μεγάλες στάσεις στο βρετανικό μουσικό φεστιβάλ του Glastonbury και στο BST Hyde Park του Λονδίνου.

Στα highlight της βραδιάς, το «Happy Birthday» που τραγουδήσαμε όλοι μαζί στον Slash, αφού μας το ζήτησε ο Axl Rose λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα για τα 58α γενέθλια του θρυλικού κιθαρίστα.

Δεν έχουμε συχνά την τύχη να απολαμβάνουμε ένα συγκρότημα τέτοιου βεληνεκούς, όπως οι Gun N’ Roses, να ροκάρει ασταμάτητα επί σκηνής, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα και αλησμόνητες στιγμές που θα μας συνοδεύουν για χρόνια.

Οι Guns N’ Roses δεν σταματούν ποτέ. Με ακόμα περισσότερες συναυλίες προγραμματισμένες για το 2023 και πολλές ακόμα εκπλήξεις – το «Nightrain» συνεχίζει να ροκάρει ασταμάτητα.

