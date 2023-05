Κυκλοφορεί το soundtrack του «Guardians of the Galaxy: Volume 3»

Το soundtrack του «Guardians of the Galaxy: Volume 3» ανακατεύει τις δεκαετίες.

Η ταινία «Guardians of the Galaxy: Volume 3» σε σκηνοθεσία του James Gunn έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους και η μουσική από το νέο blockbuster της Marvel είναι διαθέσιμη στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο James Gunn αγαπάει τη μουσική όσο αγαπάει και τις ταινίες – γι’ αυτό και σκέφτεται τα τραγούδια για τις ταινίες του ήδη από τα πρώτα προσχέδια του σεναρίου. Ο σκηνοθέτης έχει μάθει άριστα να ελέγχει την ένταση με τα τραγούδια.

Στην περίπτωση των τραγουδιών για το «Guardians of the Galaxy: Volume 3» (Φύλακες του Γαλαξία 3), δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τον James Gunn, η επιλογή των τραγουδιών για το τρίτο μέρος του «Guardians of the Galaxy» ήταν πολύ δύσκολη.

«Δεν ήμουν σίγουρος ότι έκανα τη σωστή επιλογή μέχρι τις πρώτες προβολές και τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις του κοινού», δηλώνει ο σκηνοθέτης.

«Άλλαζα συνεχώς τη μουσική στο σενάριο. Είχα στη διάθεσή μου ολόκληρο τον κατάλογο της δεκαετίας του 1970 και θα μπορούσα να ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο, όπως και στις δύο πρώτες ταινίες», εξηγεί.

«Υπήρχε επίσης η επιλογή να πάω στη δεκαετία του ’80 ή του ’90, επειδή υπάρχει πολλή καλή διαστημική – κοσμική britpop από τη δεκαετία του ’90. Τελικά, επέλεξα ένα μείγμα όλων αυτών των δεκαετιών, και ελπίζω ότι η μία δεκαετία δεν θα αποκλείει την άλλη», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Chris Pratt, οι επιλογές του James Gunn οδήγησαν σε ένα ακόμη «Awesome Mixtape».

Η μουσική αποτελούσε πάντα ένα πολύ σημαντικό μέρος του «Guardians of the Galaxy». Το πρώτο «Awesome Mix» ήταν μία συλλογή που χάρισε στον Peter Quill η μητέρα του και είναι το άλμπουμ που παίρνει μαζί του στο διάστημα. Η μουσική του mixtape τον διαμόρφωσε.

Στη δεύτερη ταινία, το «Awesome Mix» ήταν ένα CD που κρατούσε ο Peter Quill κλεισμένο στη συσκευασία του, επειδή φοβόταν ότι όταν τελικά θα το άνοιγε, θα έχανε το τελευταίο πράγμα που πήρε από τη μητέρα του. Τελικά, ξεπέρασε αυτόν τον φόβο και έτσι πήραμε το soundtrack της δεύτερης ταινίας.

Στην τρίτη και τελευταία ταινία του «Guardians of the Galaxy», ο Peter παίρνει ένα «Awesome Mix» από τον Yondu. Ενώ περιλαμβάνονται και αυτή τη φορά τραγούδια από τη δεκαετία του ’70, το mixtape εμπλουτίζεται και με νεότερους καλλιτέχνες όπως οι Beastie Boys, Radiohead και Faith No More.

Η μουσική επέτρεψε στις ταινίες της σειράς «Guardians of the Galaxy» να γνωρίσουν μεγάλη επιτυχία. Το soundtrack του Volume 3 είναι μία φανταστική συντροφιά σε αυτή την καταιγιστική περιπέτεια.

Ο James Gunn συνηθίζει να προσθέτει τίτλους τραγουδιών στο σενάριο και στη συνέχεια να παίζει αυτά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των σκηνών. Αυτός ο τρόπος εργασίας αρέσει πολύ στους ηθοποιούς στο πλατό.

Η Karen Gillan αναφέρει: «Όλα αποφασίζονται εκ των προτέρων και οι τίτλοι των τραγουδιών μπαίνουν στο σενάριο. Παίρνουμε επίσης μία λίστα αναπαραγωγής με όλα τα τραγούδια για να συντονιστούμε πριν από τα γυρίσματα. Κάθε φορά που έχει προγραμματιστεί ένα τραγούδι για μία σκηνή, το ακούμε στο πλατό».

«Ως εκ τούτου, αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε σαν να βρισκόμαστε ήδη στην ταινία. Η μουσική συνδέει όλους τους συμμετέχοντες σε μια σκηνή και δίνει τον τόνο στην ιστορία. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος, όλοι ενθουσιάζονται όταν ακούνε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι μία επιπλέον ώθηση για εμάς», συνεχίζει.

Ο Sean Gunn προσθέτει: «Εκτιμώ πραγματικά το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε μία αίσθηση για το πώς θα ακούγεται μία σκηνή ακριβώς στο στάδιο των γυρισμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό είναι τόσο ωραίο να δουλεύεις στα γυρίσματα του “Watchmen”».

Διαφήμιση

«Τα τραγούδια είναι ενσωματωμένα στο DNA των σκηνών. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας, όπως τα κοστούμια ή ο σχεδιασμός των σκηνικών. Ο ήχος είναι ένα άλλο επίπεδο σε ό,τι κάνουμε», τονίζει.

Ο James Gunn ανέθεσε στον Βρετανό συνθέτη John Murphy τη σύνθεση του soundtrack της ταινίας. Ο συνθέτης έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σκηνοθέτη στο «The Guardians of the Galaxy Holiday Special» και στο «The Suicide Squad».

«Ο James είναι ένας από τους σκηνοθέτες με τις περισσότερες μουσικές γνώσεις με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ. Είμαι πολύ υπερήφανος για το soundtrack που καταφέραμε να δημιουργήσουμε. Ήμουν ήδη από πριν θαυμαστής του “Watchmen”, οπότε ήταν τιμή και απόλυτη χαρά να δουλέψω σε αυτό το σετ», σχολιάζει ο John Murphy.

Το άλμπουμ «Guardians of the Galaxy Vol. 3: Awesome Mix Vol. 3» περιέχει 17 τραγούδια και είναι διαθέσιμο σε CD, βινύλιο και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Στις 7 Ιουλίου το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει και σε κασέτα.

Παράλληλα, κυκλοφορεί στις ψηφιακές υπηρεσίες το άλμπουμ με τη μουσική επένδυση της ταινίας, «Guardians of the Galaxy Vol. 3 Original Score».

Στην ταινία «Guardians of the Galaxy: Volume 3» πρωταγωνιστούν οι Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), καθώς και οι Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter και Maria Bakalova.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει «Guardians of the Galaxy: Volume 3» ο James Gunn.

Η μουσική των ταινιών «Guardians of the Galaxy» στο Spotify:

Το tracklist του soundtrack

1. Creep (Acoustic Version) – Radiohead

2. Crazy On You – Heart

3. Since You Been Gone – Rainbow

4. In the Meantime – Spacehog

5. Reasons – Earth, Wind and Fire

6. Do You Realize? – The Flaming Lips

7. We Care a Lot – Faith No More

8. Koinu no Carnival (From «Minute Waltz») – EHAMIC

9. I’m Always Chasing Rainbows – Alice Cooper

10. San Francisco – The Mowgli’s

11. Poor Girl – X

12. This Is the Day – The The

13. No Sleep Till Brooklyn – Beastie Boys

14. Dog Days Are Over – Florence + The Machine

15. Badlands – Bruce Springsteen

16. I Will Dare – The Replacements

17. Come and Get Your Love – Redbone