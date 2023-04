Το soundtrack του «Guardians of the Galaxy Vol. 3» περιλαμβάνει Radiohead, Beastie Boys και Bruce Springsteen

Το soundtrack «Guardians of the Galaxy Vol. 3» συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων ταινιών.

Ο σκηνοθέτης James Gunn ενθουσίασε τους θαυμαστές του «Guardians of the Galaxy Vol. 3» παρουσιάζοντας το επίσημο soundtrack της ταινίας, το οποίο περιλαμβάνει μία ποικιλία κλασικών τραγουδιών από κορυφαίους καλλιτέχνες κάθε εποχής.

Οι ταινίες «Guardians of the Galaxy» της Marvel φημίζονται για τα εμβληματικά soundtrack τους που περιλαμβάνουν κλασικά τραγούδια από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα.

Το soundtrack της πρώτης ταινίας το soundtrack της ταινίας, με τίτλο «Awesome Mix Vol. 1», περιείχε επιτυχίες όπως το «Hooked on a Feeling» των Blue Swede, το «Come and Get Your Love» των Redbone και το «Cherry Bomb» των The Runaways.

Το soundtrack της δεύτερης ταινίας, με τίτλο «Awesome Mix Vol. 2», περιλάμβανε τραγούδια όπως το «The Chain» των Fleetwood Mac, το «Brandy (You’re a Fine Girl)» των Looking Glass και το «Father and Son» του Cat Stevens.

Το soundtrack της επερχόμενης τρίτης ταινίας «Guardians of the Galaxy Vol. 3», που αποκαλύφθηκε από τον σκηνοθέτη James Gunn, περιλαμβάνει τραγούδια από διάφορες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των δεκαετιών του 1970, 1980, 1990, 2000 και 2010.

Το tracklist του «Awesome Mix Vol. 3» διαθέτει, μεταξύ άλλων, μία ακουστική εκδοχή του «Creep» των Radiohead, το «No Sleep Til Brooklyn» των Beastie Boys, το «Badlands» του Bruce Springsteen, το «I’m Always Chasing Rainbow» του Alice Cooper, το «San Francisco» των Mowgli και το «Dog Days Are Over» των Florence + The Machine.

Τα soundtracks των ταινιών «Guardians of the Galaxy» έχουν γίνει εξίσου σημαντικά και αγαπητά με τις ίδιες τις ταινίες. Τα τραγούδια επιλέγονται συχνά για να αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα του Peter Quill, γνωστού και ως Star-Lord, ο οποίος έχει μία αγάπη για ό, τι έχει σχέση με τις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Τα soundtracks έχουν γίνει επίσης ένας τρόπος για να ξεχωρίζουν οι ταινίες του «Guardians of the Galaxy» από άλλες ταινίες υπερηρώων, καθώς συνοδεύονται από κλασικά τραγούδια που δεν συνδέονται συνήθως με το συγκεκριμένο είδος.

Η ταινία «Guardians of the Galaxy Vol. 3» (Φύλακες του Γαλαξία 3) θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 4 Μαΐου. Ακούστε όλα τα τραγούδια της ταινίας εδώ.

Το tracklist του soundtrack



1. «Creep» (Acoustic Version) – Radiohead

2. «Crazy On You» – Heart

3. «Since You Been Gone» – Rainbow

4. «In the Meantime» – Spacehog

5. «Reasons» – Earth, Wind and Fire

6. «Do You Realize?» – The Flaming Lips

7. «We Care a Lot» – Faith No More

8. «Koinu no Carnival» (From «Minute Waltz») – EHAMIC

9. «I’m Always Chasing Rainbows» – Alice Cooper

10. «San Francisco» – The Mowgli’s

11. «Poor Girl» – X

12. «This Is the Day» – The The

13. «No Sleep Till Brooklyn» – Beastie Boys

14. «Dog Days Are Over» – Florence + The Machine

15. «Badlands» – Bruce Springsteen

16. «I Will Dare» – The Replacements

17. «Come and Get Your Love» – Redbone