Ο Gryffin ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με την κυκλοφορία της συνεργασίας με τους OneRepublic.

Ο dance παραγωγός Gryffin από το Λος Άντζελες συναντά τους OneRepublic στο υπέροχο single «You Were Loved», το οποίο κυκλοφορεί από τις Darkroom / Interscope Records / Universal Music.

Νοσταλγικό και αισθαντικό, το λαμπερό αυτό τραγούδι αναφέρεται σε έναν έρωτα που έφυγε μακριά.

Στο «You Were Loved», ο Gryffin επιβεβαιώνει την ικανότητά του να συνεργάζεται με κάθε καλλιτέχνη, ενώ ο frontman των OneRepublic, Ryan Tedder, αγγίζει τις ευαίσθητες χορδές μας με μία ερμηνεία που περιέχει λύπη, αλλά, κυρίως, αισιοδοξία και ελπίδα ότι οι δρόμοι τους θα ξανασυναντηθούν: «Κάποια μέρα, όταν το μέλλον συναντήσει το παρελθόν, τότε θα επανορθώσουμε για όλα τα χρόνια που πέρασαν τόσο γρήγορα», τραγουδά.

«Είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος που κυκλοφορώ το “You Were Loved”», καθώς αυτό το τραγούδι εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για τη μουσική μου», λέει ο Gryffin.

«Η συνεργασία με τους One Republic ήταν μια απίστευτη εμπειρία και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι που δημιουργήσαμε ένα τραγούδι που πραγματικά ευθυγραμμίζεται ηχητικά και στιχουργικά και με τους δύο μας. Νιώθουμε ότι είναι ένας καλοκαιρινός ύμνος γεμάτος ευφορία, που έχει έναν ισχυρό συναισθηματικό πυρήνα. Ελπίζουμε όλοι να το απολαύσουν όσο και εμείς κατά τη δημιουργία του», συνεχίζει.

Γεννημένος ως Dan Griffith, ο Gryffin ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική μαθαίνοντας κλασικό πιάνο και την κιθάρα, ενώ συμμετείχε επίσης σε διάφορα συγκροτήματα. Αφού πήρε πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, ακολούθησε το μονοπάτι της μουσικής παραγωγής, αξιοποιώντας εξίσου την επιμελώς εξασκημένη μουσικότητά του και την ιδιαίτερη εφευρετικότητά του.

Ο Gryffin σημείωσε επιτυχία το 2016 με δύο singles που παρουσίασαν τη μελωδική προσέγγισή του στην dance μουσική: το «Heading Home» με τον Josef Salvat (το οποίο εκτοξεύτηκε στο No. 1 των αμερικανικών και παγκόσμιων viral charts του Spotify) και τη συνεργασία με τον Bipolar Sunshine στο «Whole Heart», το οποίο έχει γίνει χρυσό. Επιπλέον, το smash single «Feel Good» του 2017 με τον Illenium και με τη συμμετοχή της Daya έγινε το πρώτο του πλατινένιο τραγούδι έφτασε στο No. 18 του Dance/Mix Show Airplay Chart στις ΗΠΑ.

Στις μεγάλες επιτυχίες του Gryffin συγκαταλέγονται επίσης το «Tie Me Down» με την Elley Duhé, το οποίο έφτασε στο No. 2 στο Viral Chart του Spotify στις ΗΠΑ, στο No. 9 στο Παγκόσμιο Viral Chart και πρόσφατα έγινε πλατινένιο, το «Remember» με τη Zohara, το οποίο συγκέντρωσε 6,5 εκατομμύρια streams τις πρώτες εβδομάδες της κυκλοφορίας του και έλαβε την υποστήριξη του Tiësto, ο οποίος παρουσίασε το κομμάτι σε μία ιστορία στο Instagram και το «All You Need to Know» με τους SLANDER και Calle Lehmann, μια χρυσή επιτυχία στις ΗΠΑ που έχει ξεπεράσει τα 320 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Τον Οκτώβριο του 2019, το πρώτο άλμπουμ του Gryffin, με τίτλο «Gravity», ανέβηκε ταχύτατα στο No. 1 του Dance/Electronic Albums Chart του Billboard.

Τώρα, με πολλές συνεργασίες με βαριά ονόματα στο ενεργητικό του και μια περιοδεία στις ΗΠΑ σε εξέλιξη με στάσεις σε μεγάλα φεστιβάλ, είναι ενθουσιασμένος που θα κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ του αργότερα φέτος, καθώς συνεχίζει να δημιουργεί pop-dance ύμνους για τον κόσμο.