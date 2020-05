Νέο single: Gromee & Jesper Jenset – «Sweet Emotions»

Ο Gromee και ο Jesper Jenset ξυπνούν «γλυκά συναισθήματα».

Το «Sweet Emotions» είναι η δεύτερη συνεργασία μεταξύ του Πολωνού παραγωγού Gromee και του Νορβηγού τραγουδιστή – τραγουδοποιού Jesper Jenset.

To πρώτο single τους, με τίτλο «One Last Time», κυκλοφόρησε το 2018 και έγινε ραδιοφωνική επιτυχία αλλά και διπλά πλατινένιο στην Πολωνία. Το τραγούδι συγκέντρωσε 15 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και το βίντεο πάνω από 20 εκατομμύρια views στο YouTube.

Το «Sweet Emotions» γράφτηκε από τον Jesper Jenset, τον Jeffrey Goldford και τον Mike Willemsen και η παραγωγή έγινε από τον Gromee.

Παρόλο που είναι μόλις 22 χρονών, ο Jesper Jenset έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά την καριέρα του όχι μόνο στη χώρα του την Νορβηγία αλλά και στο εξωτερικό, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά μέχρι στιγμής 100 εκατομμύρια streams.

Επίσης έχει στο βιογραφικό του τεράστιες ραδιοφωνικές επιτυχίες, τηλεοπτικές εμφανίσεις και πολλές σημαντικές συνεργασίες τόσο ως καλλιτέχνης (με τους H.E.R, Gromee, Lost Kings, Arif) όσο και ως τραγουδοποιός (με τους Arif, Unge Ferrari). Το μουσικό του DNA είναι εμπνευσμένο από καλλιτέχνες του σήμερα αλλά και θρύλους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του δικού του χαρακτηριστικού R&B και pop ήχου.

O Gromee, ένας καταξιωμένος μουσικός παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής από την Πολωνία, είναι ο άνθρωπος πίσω από πολλές ραδιοφωνικές και ψηφιακές επιτυχίες, σε συνεργασία με μουσικούς και τραγουδιστές από όλο τον κόσμο

Εκπροσώπησε την Πολωνία στη Eurovision του 2018 με το τραγούδι «Light Me Up» στο οποίο έδωσε τη φωνή του ο Σουηδός τραγουδιστής Lukas Meijer. Ο Gromee δημιούργησε επιπλέον το «Share The Joy», το επίσημο τραγούδι της Eurovision Junior 2019.

Ως support act έχει μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως η Mariah Carey, o Alan Walker, o Enrique Iglesias και ο David Guetta. Το debut album του είχε τον τίτλο »Chapter One» και κυκλοφόρησε το 2018.

Το «Sweet Emotions» κυκλοφορεί από την Panik Records και τη Sony Music.