Η Grimes υπαινίσσεται ότι έκανε εγχείρηση για να αποκτήσει αυτιά ξωτικού

Η Grimes δημοσίευσε μία νέα φωτογραφία που υπαινίσσεται ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αποκτήσει αυτιά ξωτικού.

Στη φωτογραφία που ανάρτησε στο Twitter και μπορείτε να τη δείτε παρακάτω, το κεφάλι και το πηγούνι της είναι τυλιγμένα με χειρουργικές γάζες και το πρόσωπό της είναι τυλιγμένο με ταινίες στερέωσης.

«Έκανα κάτι τρελό!», έγραψε στη λεζάντα, χωρίς να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες.

Σε άλλο tweet, επιβεβαίωσε ότι έχει ολοκληρώσει το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Book 1» και αποκάλυψε ότι έβαλε τις τελευταίες πινελιές ενώ ανάρρωνε στην κλινική.

«Το άλμπουμ είναι έτοιμο, κάνουμε μίξη. Ο φίλος μου και εγώ. Τελειοποιήσαμε το τελευταίο τραγούδι στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, επειδή δεν με άφηναν να φύγω και γελούσαμε ότι αυτή ήταν η πιο χολιγουντιανή στιγμή όλων των εποχών», έγραψε.

Η Grimes σημείωσε ότι έχει ετοιμάσει συνολικά 20 τραγούδια και πρόσθεσε ότι εκείνη τη στιγμή αποφάσιζε για τη μορφή και το tracklist του άλμπουμ, το οποίο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, το «Book 1» και το «Book 2».

«Μόλις πήρα πίσω μία μίξη για το “The Infinite Assassin” μόλις κοιμηθούν τα μωρά μου θα ελέγξω τις μίξεις», έγραψε αργότερα.

Album is done we’re mixing. My friend and I. perfected the last song in the plastic surgery clinic cuz they wouldn’t let me leave and we were laughing that this was the most Hollywood moment of all time. I have 20 songs so maybe BOOK 1 and BOOK 2? Deciding format/ tracklist

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) September 17, 2022