Η Grimes συστήνει το high-tech pop άλμπουμ «Miss Anthropocene»

Το «Miss Anthropocene» είναι επηρεασμένο από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από γεγονότα της προσωπικής ζωής της Grimes.

H Grimes παρουσιάζει το νέο άλμπουμ «Miss Anthropocene», που έχει ήδη πάρει εξαιρετικές κριτικές.

Αν και η κυκλοφορία του «Miss Anthropocene» είχε ανακοινωθεί πριν δύο χρόνια, μετά από αρκετές περιπέτειες, αλλαγές και αναδιαμορφώσεις, το άλμπουμ κατάφερε να βρει το δρόμο του.

Το «Miss Anthropocene», όπως δηλώνει η Grimes, βασίζεται στην ιδέα της κλιματικής αλλαγής μέσα από την ανθρωπομορφική μορφή μιας αχρείας θεάς που γιορτάζει την επικείμενη καταστροφή του κόσμου.

Το όνομά της προέρχεται από το συνδυασμό της λέξης μισάνθρωπος και του «Anthropocene» – του προτεινόμενου επιστημονικού όρου για την σημερινή κλιματική αλλαγή.

Το high-tech pop «Miss Anthropocene» είναι ένα concept album που έχει επηρεαστεί θεματικά από την κλιματική αλλαγή, αλλά και από γεγονότα της προσωπικής ζωής της Grimes.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το πέμπτο single, το «Delete Forever» που μιλάει για την απώλεια φίλων από χρήση ναρκωτικών αλλά και τις τάσεις αυτοκαταστροφής στο πένθος.

Η Grimes ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική όταν έπρεπε να μάθει το πρόγραμμα «Logic» για το μάθημα της Νευρολογίας.

Λίγο αργότερα δημιούργησε τη σελίδα της στο MySpace και μέσα από εκεί ξεκίνησε να κλείνει συναυλίες και αποφάσισε να ασχοληθεί μόνο με τη μουσική της.

Το 2012 κυκλοφόρησε το «Visions» το οποίο ηχογράφησε μέσα σε δύο εβδομάδες χωρίς να φύγει καθόλου μέσα από το δωμάτιό της. Από τότε η Grimes είναι μια βραβευμένη σκηνοθέτρια βίντεο, μουσικός, παραγωγός, μηχανικός ήχου, μουσικοσυνθέτης και ερμηνεύτρια.

Έχει περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο κάνοντας sold out συναυλίες και εμφανίσεις ως headliner σε μουσικά φεστιβάλ.

Το «Miss Anthropocene» κυκλοφορεί από τις 4AD / Beggars.

Το tracklist του «Miss Anthropocene»

1. So Heavy I Fell Through The Earth (Art Mix)

2. Darkseid

3. Delete Forever

4. Violence

5. 4ÆM

6. New Gods

7. My Name Is Dark (Art Mix)

8. You’ll Miss Me When I’m Not Around

9. Before The Fever

10. Idoru