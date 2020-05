Η Grimes εξηγεί γιατί με τον Elon Musk έδωσαν στο παιδί τους το όνομα «X Æ A-12»

Η Grimes εξήγησε τη σημασία που παράξενου ονόματος που φέρεται να έχει δώσει στο νεογέννητο γιο της.

Η Καναδή τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι χθες, Τρίτη 5 Μαΐου. Ο πατέρας του παιδιού είναι ο δισεκατομμυριούχος και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk.

Απαντώντας σε χρήστη του Twitter, ο επιχειρηματίας αποκάλυψε λίγο μετά τον ερχομό του μωρού ότι του έχουν δώσει το ιδιαίτερα ασυνήθιστο όνομα «X Æ A-12».

Εκτός από τις απορίες για τον τρόπο που προφέρεται, ερωτηματικά δημιουργεί και η έμπνευση πίσω από το αινιγματικό όνομα που έχει συζητηθεί στα κοινωνικά δίκτυα.

Λίγες ώρες μετά τη γέννα, η Grimes έρχεται για να ξεδιαλύνει το μυστήριο και να εξηγήσει αναλυτικά τη σημασία του ονόματος «X Æ A-12» που έχει αποκτήσει ο γιος της.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)

— ꧁ ༒ Gℜiꪔ⃕es ༒꧂ 🍓🐉🎀 小仙女 (@Grimezsz) May 6, 2020