Η Grimes δίνει την άδεια να χρησιμοποιηθεί η φωνή της σε τραγούδια τεχνητής νοημοσύνης

Η Grimes τοποθετήθηκε υπέρ της αυξανόμενης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία μουσικής και έδωσε την άδεια στους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα τη φωνή της.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Grimes δήλωσε ότι θα ήταν ευτυχής να μοιραστεί τα πνευματικά δικαιώματα ενός επιτυχημένου τραγουδιού τεχνητής νοημοσύνης που θα χρησιμοποιούσε τη φωνή της.

Η Grimes δημοσίευσε παράλληλα ένα άρθρο σχετικά με το πώς το τραγούδι «Heart On My Sleeve» με τις ψεύτικες φωνές του Drake και του The Weeknd έχει προκαλέσει πολλούς προβληματισμούς στη μουσική βιομηχανία.

«Θα μοιραστώ το 50 (τοις εκατό) των δικαιωμάτων σε κάθε επιτυχημένο τραγούδι που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιεί τη φωνή μου», έγραψε.

«Ίδια συμφωνία όπως θα έκανα με οποιονδήποτε καλλιτέχνη με τον οποίο συνεργάζομαι. Μπορείτε ελεύθερα να χρησιμοποιήσετε τη φωνή μου χωρίς κυρώσεις. Δεν έχω καμία εταιρεία και καμία νομική δέσμευση», πρόσθεσε.

Ενώ η Grimes τάσσεται υπέρ της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, η μουσική βιομηχανία προβληματίζεται με τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία τραγουδιών και τις νομικές και οικονομικές επιπτώσεις της.

Μία από τις πιο πρόσφατες προκλήσεις εμφανίστηκε μέσω του «Heart On My Sleeve», το οποίο δημιουργήθηκε από το μηδέν από έναν χρήστη του TikTok με το όνομα Ghostwriter977. Το τραγούδι έγινε viral σπό τότε δημοσιεύθηκε στο TikTok στις 15 Απριλίου.

Πριν από τις εκατομμύρια προβολές του στο TikTok, ωστόσο, είχε ανέβει στο Spotify και το Apple Music στις 4 Απριλίου.

Η Universal Music Group, η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο και μητρική εταιρεία της Republic Records, η οποία συνεργάζεται με τον Drake και τον The Weeknd, ζήτησε πρόσφατα από τις υπηρεσίες streaming να αποκλείσουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να χρησιμοποιούν τη μουσική στις πλατφόρμες τους για να εκπαιδεύουν τους αλγορίθμους τους.

Το επίμαχο τραγούδι δεν είναι πλέον διαθέσιμο στις μεγάλες υπηρεσίες streaming, συμπεριλαμβανομένων των Apple Music, Spotify και Tidal και YouTube.

Όσον αφορά τη θέση της Grimes, η Καναδή τραγουδίστρια έχει διαφορετική άποψη, γράφοντας στο Twitter ότι είναι υπέρ του «open sourcing όλης της τέχνης και της κατάργησης των πνευματικών δικαιωμάτων».

Η Grimes ενθάρρυνε ακόμη περισσότερο όσους θα ήθελαν να ανταποκριθούν στην πρότασή της να δημιουργήσουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης ένα τραγούδι με τη φωνή της.

«Δημιουργούμε ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να μιμείται καλά τη φωνή μου, αλλά θα μπορούσαμε επίσης να ανεβάσουμε stems και samples για να εκπαιδεύσετε τα δικά σας προγράμματα», ανέφερε.

I think it's cool to be fused w a machine and I like the idea of open sourcing all art and killing copyright

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023