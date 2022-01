Griff και Sigrid συνεργάζονται στο νέο single «Head On Fire»

Δύο ταλαντούχες καλλιτέχνιδες ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η ανερχόμενη σταρ Griff υποδέχεται το 2022 κυκλοφορώντας το νέο single «Head On Fire» (Warner Music) σε συνεργασία με τη Νορβηγίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Sigrid.

Η Griff δήλωσε σχετικά με το ντουέτο: «Θαυμάζω τόσο πολύ τη Sigrid, ειδικά ως μία νεαρή κοπέλα που έκανε την υπέρβαση δημιουργώντας δυναμική, αξιόλογη pop μουσική. Γι’ αυτό και ενθουσιάστηκα όταν άκουσα ότι ήθελε να συνεργαστούμε».

«Κάναμε παρέα και δημιουργήσαμε το “Head On Fire”, αυτό το πραγματικά διασκεδαστικό, feel-good τραγούδι, και είμαι ενθουσιασμένη που ο κόσμος θα μας ακούσει επιτέλους σε ένα τραγούδι μαζί», συνέχισε.

Η Sigrid είπε: «Ο Griff και εγώ γνωριστήκαμε όταν μοιραστήκαμε μια πίτσα στο σόου του Rueben Selby στην Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνo. Πήγαμε στο στούντιο λίγο αργότερα και απλά περάσαμε μια ολόκληρη μέρα μιλώντας για τη ζωή, πριν γράψουμε το “Head On Fire”».

«(To “Head On Fire”) μιλάει για αυτό το συναίσθημα που νιώθεις όταν γνωρίζεις κάποιον που απλά ανατρέπει τα πάντα και δεν μπορείς να επικεντρωθείς σε τίποτα άλλο εκτός από αυτό τον άνθρωπο. Η Sarah είναι απλά υπέροχη και ήταν πολύ διασκεδαστική η συνεργασία μαζί της», πρόσθεσε.

Η Griff θα ξεκινήσει μια sold-out headline περιοδεία στις ΗΠΑ αργότερα αυτό τον μήνα, ενώ πρόκειται να ανοίξει τις συναυλίες της Dua Lipa στην ευρωπαϊκή περιοδεία της «Future Nostalgia Tour».

Το 2021 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Griff. Κυκλοφόρησε το αναγνωρισμένο από τους κριτικούς mixtape «One Foot In Front Of The Other» και κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο «Rising Star» των BRIT Awards, ακολουθώντας τα βήματα καλλιτεχνών όπως οι Adele, Sam Smith, Florence and the Machine, Ellie Goulding, Jorja Smith και άλλοι, που έχουν παραλάβει την ίδια διάκριση.

Το περασμένο καλοκαίρι, το Spotify ονόμασε την Griff ως τον πρώτο παγκόσμιο ανερχόμενο καλλιτέχνη του RADAR. Επιπλέον, επιλέχθηκε ως «PUSH Artist of the Month» του MTV για τον Σεπτέμβριο και ανακηρύχθηκε «Artist On The Rise» του YouTube Music. Το 2021 ολοκληρώθηκε με την Griff να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα «21 Under 21» του Billboard.

Εν τω μεταξύ, η Griff είναι υποψήφια για τα βραβεία του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και του Καλύτερου Pop/R& B Καλλιτέχνη στα BRIT Awards 2022, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο στις 8 Φεβρουαρίου.