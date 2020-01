Green Day: Το music video για το νέο single «Oh Yeah!» και η γενναιόδωρη κίνηση

Την εμμονή των ανθρώπων με την τεχνολογία κριτικάρει το συγκρότημα των Green Day στο music video για το single «Oh Yeah!».

Οι Green Day αποκαλύπτουν το τραγούδι «Oh Yeah!» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Father Of All…».

Το τραγούδι κυκλοφορεί μαζί με το επίσημο music video που σκηνοθέτησε η Malia James.

Στο πρώτο πλάνο εμφανίζεται ο ντράμερ του γκρουπ, Tre Cool, να λέει στους θεατές ότι σκοπεύει να τους μάθει πώς να παίζουν στα ντραμς το τραγούδι.

Αμέσως μετά βλέπουμε έναν άνδρα που οδηγεί και παρακολουθεί τον Tree Cool μέσα από το YouTube στο κινητό τηλέφωνό του. Καθώς επιχειρεί να σταθμεύσει έξω από ένα σουπερμάρκετ, αφηρημένος από το κινητό του, ο άνδρας χτυπάει με το αυτοκίνητό του έναν περαστικό.

Όπως αποκαλύπτεται ο περαστικός είναι ο Billie Joe Armstrong. Ο κεντρικός τραγουδιστής των Green Day δεν κρύβει τον εκνευρισμό του, την ίδια στιγμή που ο ασυνείδητος οδηγός του αυτοκινήτου βιντεοσκοπεί με το κινητό του περιστατικό.

Ακολουθούν στη συνέχεια διάφοροι άνθρωποι όλων των ηλικιών που είναι προσκολλημένοι στα κινητά τηλέφωνά τους, αλλά και γενικότερα απορροφημένοι από την τεχνολογία.

Να σημειωθεί ότι το «Oh Yeah!» χρησιμοποιεί samples από το τραγούδι «Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)» της Joan Jett και των The Blackhearts, που κυκλοφόρησε το 1982.

Το τραγούδι έγραψε και ερμήνευσε πρώτος ο Βρετανός Gary Glitter, καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης.

Για το συγκεκριμένο λόγο οι Green Day πήραν την απόφαση να δωρίσουν όλα τα έσοδα από τα δικαιώματα του «Oh Yeah!» στις μη κυβερνητικές οργανώσεις Διεθνή Αποστολή Δικαιοσύνης και Εθνικό Δίκτυο για το Βιασμό, την Κακοποίηση και την Αιμομιξία (RAINN)

Όσον αφορά το θέμα του «Oh Yeah!», οι Green Day ασκούν κριτική στην εμμονή των Αμερικανών (και όχι μόνο) με τα κοινωνικά δίκτυα και αναφέρονται στον έλεγχο της οπλοκατοχής και την ένοπλη βία στις ΗΠΑ, κυρίως στις θανατηφόρες επιθέσεις που πραγματοποιούνται σε σχολεία από ένοπλους δράστες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο αρχικός τίτλος που είχαν επιλέξει οι Green Day για το «Oh Yeah!» ήταν «Bulletproof Backpack» (Αλεξίσφαιρη Σχολική Τσάντα – σε ελεύθερη μετάφραση), σύμφωνα με πρόσφατη συνέντευξη του Billie Joe Armstrong.

Το άλμπουμ «Father of All…» των Green Day κυκλοφορεί στις 7 Φεβρουαρίου από τη Reprise Records / Warner Music.