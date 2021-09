Green Day: Η άγνωστη ιστορία του «Wake Me Up When September Ends»

Ο Billie Joe Armstrong των Green Day έγραψε το «Wake Me Up When September Ends» με αφορμή το θάνατο του πατέρα του.

Το «Wake Me Up When September Ends» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Green Day.

Συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «American Idiot» του rock συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 2004, περιλαμβάνοντας πολλά σχόλια για τον πόλεμο του Ιράκ. Εξαιτίας του συγκεκριμένου γεγονότος, πολλοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το τραγούδι πραγματεύεται τον πόλεμο, ωστόσο η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Ο τραγουδιστής των Green Day, Billie Joe Armstrong, έγραψε το «Wake Me Up When September Ends» για τον πατέρα του, μουσικός της τζαζ και catcher του μπέιζμπολ της μικρής κατηγορίας, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του οισοφάγου την 1η Σεπτεμβρίου 1982, όταν ο Armstrong ήταν μόλις δέκα ετών.

Στην κηδεία του πατέρα του, ο Billie έκλαψε, γύρισε στο σπίτι και κλειδώθηκε στο δωμάτιό του. Όταν η μητέρα του γύρισε σπίτι και χτύπησε την πόρτα του δωματίου του, ο Billie Joe Armstrong απάντησε «Ξυπνήστε με όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος», εξ ου και ο τίτλος του τραγουδιού «Wake Me Up When September Ends».

Κατά τη διάρκεια αυτής της μπαλάντας, ο Armstrong θυμάται την οδυνηρή παιδική ηλικία του και σημειώνει ότι έχασε την αθωότητά του την ημέρα που πέθανε ο πατέρας του.

Ο στίχος «επτά χρόνια έχουν περάσει τόσο γρήγορα» είναι μια αναφορά στο γεγονός ότι το συγκρότημα Sweet Children του Billie Joe Armstrong και του Mike Dirnt (το οποίο θα μετατρεπόταν αργότερα στους Green Day), δημιουργήθηκε επτά χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα του Armstrong.

Ο στίχος «είκοσι χρόνια έχουν περάσει τόσο γρήγορα» αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα από το θάνατο του πατέρα του μέχρι τη στιγμή που ο Billie Joe Armstrong έγραψε το τραγούδι.

Όπως πολλοί που έρχονται αντιμέτωποι με ένα τέτοιο τραυματικό γεγονός, δεν συνήλθε ποτέ πραγματικά και δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχουν περάσει είκοσι χρόνια από εκείνη την ημέρα του Σεπτεμβρίου.

Ο Billie Joe Armstrong συνδέει τον πόνο με τον μήνα Σεπτέμβριο και προτιμά να μην ασχολείται με οτιδήποτε σχετίζεται με τον μήνα, γεγονός που τον ωθεί να τραγουδήσει: «Καθώς η μνήμη μου ξεκουράζεται / Αλλά ποτέ δεν ξεχνά τι έχασα / Ξυπνήστε με όταν τελειώσει ο Σεπτέμβριος».

Το «Wake Me Up When September Ends» προοριζόταν αρχικά για το άλμπουμ «Shenanigans» των Green Day που κυκλοφόρησε το 2002, αλλά ο Billie Joe Armstrong δεν ένιωθε ότι ήταν στην κατάλληλη συναισθηματική κατάσταση για να το ηχογραφήσει, οπότε το τραγούδι έμεινε στην άκρη και χρησιμοποιήθηκε στο άλμπουμ «American Idiot» του 2004.

Στο μουσικό βίντεο για το «Wake Me Up When September Ends» παρουσιάζει την ιστορία ενός εφηβικού ζευγαριού, το οποίο υποδύονται ο Jamie Bell και η Evan Rachel Wood.

Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Samuel Bayer, ο οποίος σκηνοθέτησε επίσης το βίντεο για το «Smells Like Teen Spirit» των Nirvana.

Το βίντεο δεν αφορά τον πατέρα του Armstrong, αλλά αποτελεί περισσότερο μια αντανάκλαση του κλίματος που επικρατούσε στην Αμερική μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το σενάριο απομακρύνεται από το αρχικό νόημα του τραγουδιού και αντ’ αυτού επικεντρώνεται στο εφηβικό ζευγάρι, καθώς ο αγόρι υπόσχεται να μην εγκαταλείψει ποτέ τη κοπέλα του.

Αργότερα, σε μια μακρά αλληλουχία, η κοπέλα έρχεται σε αντιπαράθεση μαζί του για κάτι που έκανε, φωνάζοντας επανειλημμένα: «Πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό;».

Αν και το κοινό δεν γνωρίζει τι έκανε, στην επόμενη σκηνή ο Jamie Bell βγαίνει διστακτικά από ένα λεωφορείο και οδηγείται σε ένα δωμάτιο όπου του ξυρίζουν το κεφάλι.

Επομένως, η οργή της κοπέλας του οφείλεται είτε στο γεγονός ότι κατατάχθηκε στο Σώμα των Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε στο ότι η κατάταξή του ήταν συνέπεια οποιασδήποτε κακής πράξης έκανε, κατά τη γενική πρακτική των προσώπων εξουσίας να στέλνουν τους «διαταραγμένους» νέους στο στρατό.

Το βίντεο δείχνει στη συνέχεια τον Jamie Bell να συμμετέχει σε μάχη στο Ιράκ και να πέφτει σε ενέδρα ανταρτών. Η πολεμική σκηνή διακόπτεται ξαφνικά και το βίντεο επιστρέφει στην Evan Rachel Wood, η οποία κλαίει.

Δεδομένου ότι η πολεμική σκηνή διακόπτεται αιφνίδια, οι θεατές καλούνται να σκεφτούν τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, με το βίντεο να ενισχύει το αντιπολεμικό πνεύμα του άλμπουμ «American Idiot» για την αμερικανική κατοχή του Ιράκ.

Σύμφωνα με το «Pop-Up Video» του VH1, όλες οι εκρήξεις στο μουσικό βίντεο του «Wake Me Up When September Ends» ήταν πραγματικές. Ένας τεχνικός για τα εφέ χρειάστηκε μάλιστα να αποφύγει μια ρουκέτα όταν αυτή πέρασε μέσα από το παράθυρο στο οποίο βρισκόταν.

Σε συνέντευξή του στο MTV, ο σκηνοθέτης Samuel Bayer δήλωσε ότι ήταν «ό, τι καλύτερο έχω κάνει».

Μια live έκδοση του τραγουδιού, η οποία ηχογραφήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2005 στο «Gillette Stadium» στο Foxboro της Μασαχουσέτης και κυκλοφόρησε αμέσως, ήταν αφιερωμένη στα θύματα του του πολύνεκρου και καταστρεπτικού τυφώνα Κατρίνα το 2005, του πέμπτου πιο θανατηφόρου τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ τις ΗΠΑ.