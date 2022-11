Οι Green Day ηχογραφούν το νέο άλμπουμ τους

Οι Green Day κάνουν ηχογραφήσεις σε ΗΠΑ και Βρετανία ανάμεσα στην περιοδεία τους.

Οι Green Day επιβεβαίωσαν ότι ηχογραφούν το νέο άλμπουμ τους.

Το συγκρότημα δημοσίευσε στους επίσημου λογαριασμούς του στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο που καταγράφει τα ταξίδια του κατά τη διάρκεια του 2022 και τις συναυλίες που έχει δώσει φέτος.

Οι Green Day αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι ηχογραφούν τον νέο δίσκο τους στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες, ανάμεσα στο βρετανικό και το ευρωπαϊκό σκέλος της κοινής περιοδείας τους «Hella Mega Tour» με τους Fall Out Boy και τους Weezer, καθώς και τις πολλές ακόμη συναυλίες τους σε άλλα μέρη.

«Τι χρονιά. Σας είδαμε όλους στα φεστιβάλ, στο ενδιάμεσο δουλεύαμε γράφοντας τον δίσκο μας στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες, κάναμε μια “Hella Mega” ευρωπαϊκή περιοδεία και παίξαμε στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, στο Σικάγο και στη Φλόριντα, στο Σαν Φρανσίσκο, εμφανίσεις στη Βραζιλία και στην Αργεντινή», έγραψαν στη λεζάντα του βίντεο.

«Δώσαμε συναυλίες από τη Σιγκαπούρη μέχρι το Όστιν του Τέξας και το Λος Άντζελες σε μια φιλανθρωπική συναυλία με τον Billy Idol, τον Jon Fogerty και τους The Who», πρόσθεσαν.

Οι Green Day δεν αποκάλυψαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επόμενο άλμπουμ του.

Τον Ιανουάριο, έδωσαν μία μικρή πρόγευση από νέα μουσική σε ένα σύντομο βίντεο που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα σημείο του βίντεο ήταν γραμμένο σε έναν τοίχο στο στούντιο ηχογράφησης το έτος «1972», μία αναφορά στο έτος γέννησης και των τριών μελών του συγκροτήματος.

Προηγουμένως, οι Green Day είχαν αναρτήσει ένα άλλο σύντομο απόσπασμα στο οποίο μπορούσαμε να τους δούμε να κάνουν ηχογραφήσεις στα RAK Studios στο Λονδίνο.

Το τελευταίο άλμπουμ των Green Day ήταν το «Father of All…», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2020.

Το συγκρότημα παρουσίασε επίσης μια σειρά από διάφορα μεμονωμένα singles κατά τη διάρκεια του 2021, όπως τα «Here Comes The Shock», «Pollyanna», «Holy Toledo!» και μια live διασκευή του «Rock and Roll All Nite» των KISS από την περιοδεία «Hella Mega».

Τον Δεκέμβριο του 2021 κυκλοφόρησαν επίσης το live album «The BBC Sessions». Στις 17 Ιανουαρίου 2023 αναμένεται επίσης να κυκλοφορήσει μία επανέκδοση του πέμπτου άλμπουμ τους, «Nimrod», που θα περιλαμβάνει αδημοσίευτα demos και ένα live set από το 1997.

Και τώρα φαίνεται ότι μπορεί να ακολουθήσει και ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ από τους Green Day κάποια στιγμή αργότερα.