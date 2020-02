Green Day: Ο Gaten Matarazzo του «Stranger Things» πρωταγωνιστεί στο video του «Meet Me On The Roof»

Με τον Gaten Matarazzo ενώνουν τις δυνάμεις τους οι Green Day.

Οι Green Day αποκαλύπτουν το music video του τραγουδιού «Meet Me On The Roof», λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς τους «Father Of All…».

Στο music video πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Gaten Matarazzo, ένας από τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς «Stranger Things» του Netflix.

Το «Meet Me On The Roof» περιγράφει την ιστορία ενός αγοριού που του αρέσει ένα κορίτσι από το σχολείο του.

Το αγόρι σκέφτεται να πάει στο παράθυρο της κοπέλας και να της ζητήσει να συναντηθούν στην ταράτσα του σπιτιού της και να συζητήσουν, ωστόσο μέσα από τους στίχους τραγουδιού του περιγράφει τον εαυτό του ως ενοχλητικό και αναρωτιέται αν θα άρεσε ποτέ στην κοπέλα.

Αυτό το αγόρι ενσαρκώνει στην οθόνη ο Gaten Matarazzo, με μία μικρή παραλλαγή στην ιστορία.

Καθώς προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή της κοπέλας που του έχει κλέψει την καρδιά, παρατηρεί ότι είναι θαυμάστρια ενός κασκαντέρ μοτοσυκλετών που ονομάζεται Willie Jackson και τον υποδύεται ο Billie Joe Armstrong των Green Day.

Ο Gaten Matarazzo στήνει μία ξεχωριστή βραδιά στην ταράτσα του σχολείου με καλεσμένους τους Green Day, για την οποία ετοιμάζει το δικό του ακροβατικό με μηχανή.

Ενώ η βραδιά παίρνει απρόβλεπτη τροπή, εμφανίζεται ως από μηχανής θεός ο Willie Jackson για να αποτρέψει το φιάσκο δανείζοντας στο αγόρι τη μοτοσικλέτα του.