Ένα ακόμα δείγμα από το επόμενο άλμπουμ το ροκ συγκροτήματος.

Οι Green Day μοιράζονται το τραγούδι «Fire, Ready, Aim», το οποίο θα συμπεριληφθεί στο νέο άλμπουμ τους «Father Of All…» που θα κυκλοφορήσει στις 7 Φεβρουαρίου 2020 από τις Repirse / Warner Records.

Το «Fire, Ready, Aim» (Πυρ, Οπλίσατε, Στοχεύσατε) θα επενδύσει τους τίτλους έναρξης του Εθνικού Πρωταθλήματος Χόκεϊ (NHL) και τις μεταδόσεις του NBCSN κάθε Τετάρτη βράδυ. Το τραγούδι θα ακούγεται επίσης σε όλες τις τηλεοπτικές μεταδόσεις αγώνων του NHL από το NBC κατά μήκος τη σεζόν 2019 – 20.

Οι Green Day θα τραγουδήσουν μάλιστα στο All-Star Game του Εθνικού Πρωταθλήματος Χόκεϊ, το οποίο θα διεξαχθεί στο St. Louis του Μιζούρι στις 25 Ιανουαρίου.

Η μπάντα έχει επιμεληθεί την παραγωγή του «Fire, Ready, Aim» μαζί με τον Butch Walker (Panic! At The Disco, Fall Out Boy).

Η αναστροφή του στρατιωτικού προστάγματος «Οπλίσατε, Στοχεύσατε, Πυρ» χρησιμοποιείται από τους Green Day για να υπογραμμίσει την απερίσκεπτη συμπεριφορά πολλών ανθρώπων.

Πριν το «Fire, Ready, Aim», το ροκ συγκρότημα είχε κυκλοφορήσει το ομότιτλο single του «Father Of All…», του 13ου δίσκου της σταδιοδρομίας τους. Το τραγούδι βρίσκεται ήδη στο Top 20 των εναλλακτικών αλλά και των ροκ ραδιοφώνων στις ΗΠΑ.

Πριν λίγες εβδομάδες οι Green Day, οι Fall Out Boy και οι Weezer ανακοίνωσαν τη διοργάνωσης μιας επικής περιοδείας με τίτλο «The Hella Mega Tour», η οποία θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο.