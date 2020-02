Οι Green Day κυκλοφορούν το άλμπουμ «Father Of All…»

Οι Green Day όπως δεν τους έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Το 13ο studio album των Green Day είναι γεγονός.

Το «Father Of All…» είναι ο πιο σύντομος δίσκος των Green Day. Έχει διάρκεια 26 λεπτά, διάστημα που ισοδυναμεί με τρεις ακροάσεις του τραγουδιού «Jesus Of Suburbia» στην album version του.

Το άλμπουμ είναι έντονα εμπνευσμένο από την περίφημη δισκογραφική δουλειά «American Idiot» (2014) του κορυφαίου συγκροτήματος. Ακόμα και το εξώφυλλο του «Father Of All…» είναι μία εστιασμένη εικόνα από το εικαστικό του «American Idiot», καλυμμένη με ένα μονόκερο και ένα ουράνιο τόξο και επιγραφές σε στιλ γκράφιτι.

Το «Father Of All…» περιέχει από τραγούδια που προορίζονται για το dance-floor («Meet Me On The Roof») μέχρι ιστορίες για έρωτες που έγιναν βίαιοι («Stab You In The Heart»).

Οι Green Day συνδυάζουν ακαταμάχητες μελωδίες με σκέψεις για το θάνατο, τον πόλεμο, το άγχος, την πτώση των αυτοκρατοριών και ούτω καθεξής.

Αν το «American Idiot» ήταν επηρεασμένο από τις πολιτικές εξελίξεις στην Αμερική του George Bush, το «Father Of All…» είναι η αντίδραση των Green Day σε όσα έχουν συμβεί στα τρία χρόνια προεδρίας του Donald Trump.

Ένα από το πιο αξιοσημείωτα τραγούδια του νέου άλμπουμ είναι το «Oh Yeah!», ένα single που καυτηριάζει τόσο τον εθισμό των ανθρώπων στα κοινωνικά δίκτυα όσο και το ζήτημα της ένοπλης βίας στις ΗΠΑ.

Το «Oh Yeah!» χρησιμοποιεί μάλιστα samples από το τραγούδι «Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)» της Joan Jett και των The Blackhearts, που κυκλοφόρησε το 1982.

«Υπάρχει πολλή κατάθλιψη, αλλά με αίσθηση χιούμορ», δηλώνει ο Billie Joe Armstrong για την ισορροπία του δίσκου ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι.

«Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή πλήρους και ολικού χάους – ή ό,τι άλλο ήμασταν πάντα, όμως τώρα έχει φτάσει στο Trump. Έτσι (το άλμπουμ) προσπαθεί απλώς να συλλογιστεί τι συμβαίνει. Δεν είναι πραγματικά ότι γράφεις πολιτικά τραγούδια, αλλά γράφεις για τα χάλια που βλέπεις καθημερινά», πρόσθεσε ο frontman των Green Day.

Το άλμπουμ «Father Of All…» κυκλοφορεί από την Reprise Records / Warner Music.



Το tracklist του «Father Of All…»

1. Father of All…

2. Fire, Ready, Aim

3. Oh Yeah!

4. Meet Me on the Roof

5. I Was a Teenage Teenager

6. Stab You in the Heart

7. Sugar Youth

8. Junkies on a High

9. Take the Money and Crawl

10. Graffitia