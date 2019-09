Τρία κορυφαία συγκροτήματα της rock ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Οι Green Day, οι Fall Out Boy και οι Weezer, τρία από τα μεγαλύτερα σχήματα στη rock μουσική, ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν μία κοινή περιοδεία με τον τίτλο «The Hella Mega Tour», με την υποστήριξη της Harley-Davidson.

Τα τρία συγκροτήματα γιόρτασαν τη συνεργασία τους με μία ιστορική συναυλία το βράδυ της Τρίτης στο θρυλικό «Whisky A Go Go» του Λος Άντζελες.

Η παγκόσμια περιοδεία τους θα ξεκινήσει στις 13 Ιουνίου 2020 από το Παρίσι και θα κάνει στάσεις σε επιλεγμένες πόλεις ανά την Ευρώπη. Η τουρνέ θα συνεχιστεί από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2020 σε ΗΠΑ και Καναδά, έχοντας προγραμματισμένες συναυλίες σε Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Χιούστον, Μαϊάμι, Ατλάντα, Σικάγο, Ντιτρόιτ, Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη, Τορόντο και άλλους σταθμούς.

Special guests θα είναι οι The Interrupters.

«Η Harley-Davidson είναι συνώνυμη του rock & roll σε όλη την ιστορία της», είπε ο Neil Grimmer, Πρόεδρος Brand στη Harley-Davidson Motor Company. «Συνεπώς είναι φυσικό η Harley να παρουσιάσει την πιο επική και δυναμική rock περιοδεία στην ιστορία!»

Εκτός από την ανακοίνωση της περιοδεία τους, οι Green Day, οι Fall Out Boy και οι Weezer κυκλοφόρησαν παράλληλα τα νέα τους singles, δίνοντας μία γεύση από τα επερχόμενα άλμπουμ τους που είναι διαθέσιμα για προ-παραγγελία.

Το νέο τραγούδι των Green Day έχει τίτλο «Father Of All…» και είναι ο πρώτος προπομπός του ομότιτλου άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει από τη Reprise Records / Wanrer Records στις 7 Φεβρουαρίου 2020

Το καινούργιο single των Fall Out Boy ονομάζεται «Dear Future Self (Hands Up)» και προμηνύει το δίσκο «Believers Never Die – Volume 2» που θα αποκαλυφθεί από την Island Records / Universal Music στις 15 Νοεμβρίου 2019.

Τέλος, το νέο τραγούδι των Weezer τιτλοφορείται «The End of the Game» και αποτελεί προάγγελο του άλμπουμ «Van Weezer» που θα κυκλοφορήσει από την Crush Music / Atlantic Records στις 15 Μαΐου 2020.