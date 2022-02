Οι Green Day ακύρωσαν τη συναυλία τους στη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία

«Αυτή η στιγμή δεν είναι για ροκ συναυλίες».

Οι Green Day ακύρωσαν την επερχόμενη συναυλία τους στη Μόσχα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Billie Joe Armstrong και οι συνεργάτες του επρόκειτο να εμφανιστούν στο στάδιο «Spartak» της ρωσικής πρωτεύουσας στις 29 Μαΐου. Ωστόσο, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, το συγκρότημα αποφάσισε να ακυρώσει τη συναυλία αναφέροντας ότι «αυτή η στιγμή δεν είναι για ροκ συναυλίες σε στάδια».

«Με βαριά καρδιά, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων θεωρούμε απαραίτητο να ακυρώσουμε την επερχόμενη συναυλία μας στη Μόσχα στο στάδιο Spartak», έγραψαν οι Green Day σε ανάρτησή τους στις ιστορίες του λογαριασμού τους στο Instagram.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή η στιγμή δεν αφορά τις ροκ συναυλίες σε στάδια, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι το rock and roll διαρκεί για πάντα και νιώθουμε σίγουροι ότι θα υπάρξει χρόνος και τόπος για να επιστρέψουμε στο μέλλον», συνέχισαν.

Το συγκρότημα κάλεσαν ολοκλήρωσαν την ανάρτησή τους καλώντας τους θαυμαστές τους να «παραμείνουν ασφαλείς».

Σύμφωνα με τις ιστοσελίδες διάφορες καλλιτεχνών, υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων και άλλες πηγές, μόνο στη Μόσχα, έχουν προγραμματισμένες συναυλίες για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο οι Saint Jhn, Tricky, Disclosure και Bring Me the Horizon, ενώ για τον Μάιο οι Khalid, OneRepublic, Yungblud, Girl in Red, Judas Priest, Denzel Curry και OneRepublic.

Ενώ δεκάδες δυτικοί καλλιτέχνες έχουν προγραμματίσει συναυλίες στη Ρωσία, ακόμη και στην Ουκρανία, τους επόμενους μήνες, φαίνεται απίθανο να πραγματοποιηθούν οι περισσότερες, αν πραγματοποιηθούν καθόλου.

Ο Geoff Meall, ατζέντης της Paradigm Agency με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε στο «Variety»: «Έχουμε πολλούς καλλιτέχνες που πρόκειται να πάνε εκεί από τον επόμενο μήνα μέχρι και το καλοκαίρι – ροκ καλλιτέχνες, εναλλακτικούς καλλιτέχνες, αλλά και πολλούς ηλεκτρονικούς καλλιτέχνες. Όπως έχουν τα πράγματα, δεν πιστεύω ότι κάποια από αυτές τις συναυλίες θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί».

«Η Ουκρανία είναι προφανώς ενεργή εμπόλεμη ζώνη, οπότε είναι αδύνατο να γίνει μια συναυλία εκεί», συνέχισε.

«Όσον αφορά τη Ρωσία, πρώτον, κάθε κυβέρνηση συμβουλεύει τους πολίτες της να μην ταξιδέψουν εκεί, εκτός αν πρόκειται για σημαντική ανάγκη – το rock and roll μάλλον δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι τέτοιο – αλλά επίσης, πολλοί καλλιτέχνες δεν θα ήθελαν να θεωρηθεί ότι υποστηρίζουν τις ενέργειες αυτής της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή», ανέφερε.