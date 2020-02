Οι Green Day ακυρώνουν την περιοδεία τους στην Ασία λόγω του κοροναϊού

Οι Green Day ανέβαλαν τις επικείμενες συναυλίες τους στην Ασία, λόγω

«υγειονομικών και ταξιδιωτικών ανησυχιών για τον κοροναϊό».

Η μπάντα επρόκειτο να ταξιδέψει κατά τη διάρκεια του Μαρτίου σε Σιγκαπούρη, Μπανγκόκ, Μανίλα, Ταϊπέι, Χονγκ Κονγκ, Σεούλ, Οσάκα και Τόκιο στο πλαίσιο της περιοδείας «Hella Mega Tour» που διοργανώνουν από κοινού με τους Fall Out Boy και τους Weezer.

Σύμφωνα με τους Green Day οι ασιατικές συναυλίες που ακυρώθηκαν αναμένεται να επαναπρογραμματιστούν στο μέλλον.

«Δυστυχώς πήραμε τη δύσκολη απόφαση να ακυρώσουμε τα επερχόμενα shows μας στην Ασία, εξαιτίας υγειονομικών και ταξιδιωτικών ανησυχιών για τον κοροναϊό», αναφέρει το ροκ συγκρότημα σε ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων.

«Το γνωρίζουμε ότι είναι άσχημο, καθώς ανυπομονούσαμε να σου δούμε όλους, όμως κρατήστε τα εισιτήριά σας, θα ανακοινώσουμε τις νέες ημερομηνίες πολύ σύντομα», σημειώνεται στην ανάρτηση του γκρουπ.

