Οι Green Day γιορτάζουν τα 25 χρόνια του «Nimrod» με ένα συλλεκτικό box set

Ακούστε το ακυκλοφόρητο τραγούδι «You Irritate Me» των Green Day από την επετειακή επανέκδοση του «Nimrod».

Οι Green Day γιορτάζουν την επέτειο των 25 ετών από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους «Nimrod» με ένα συλλεκτικό box set.

Το box set «Nimrod 25 – 25th Anniversary Edition», που θα κυκλοφορήσει στις 27 Ιανουαρίου 2023, περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ, ένα δίσκο με ακυκλοφόρητα demos και ένα δίσκο με ένα live set από το «Electric Factory» της Φιλαδέλφεια που ηχογραφήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 1997, ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Ο δίσκος με το live set περιλαμβάνει 20 τραγούδια, μεταξύ των οποίων αρκετά τραγούδια από το «Nimrod», καθώς και αγαπημένα τραγούδια του κοινού από τα προηγούμενα άλμπουμ και singles των Green Day.

Ο δίσκος με τα 14 demos διαθέτει δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια των Green Day, το «You Irritate Me» που κυκλοφορεί τώρα και το «Tre Polka», καθώς και μια ακυκλοφόρητη διασκευή του κλασικού τραγουδιού «Alison» του Elvis Costello.

Το «Nimrod» κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου 1997. Το άλμπουμ ανέβηκε στο Top 10 του Billboard χάρη σε hit singles όπως το «Hitchin’ A Ride», το «Redundant», το «Nice Guys Finish Last» και το «Good Riddance (Time of Your Life)», το οποίο έχει σημειώσει πωλήσεις πέντε εκατομμυρίων αντιτύπων μόνο στις ΗΠΑ.

Το τραγούδι γράφτηκε ως μια πικρόχολη μπαλάντα και εξελίχθηκε στο soundtrack των σημαντικότερων στιγμών της ζωής όλων μας, ενώ συμπεριλήφθηκε ακόμα και στο φινάλε της σειράς «Seinfeld».

Το «Nimrod» έχει γίνει τρεις φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ και έχει γίνει πολυπλατινένιο, πλατινένιο ή χρυσό σε πολλές άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ισπανία.

Η περιορισμένη έκδοση του αριθμημένου box set 5 δίσκων βινυλίου θα κυκλοφορήσει σε δύο διαφορετικές παραλλαγές – μια έκδοση σε μαύρο βινύλιο, καθώς και σε ασημένιο βινύλιο αποκλειστικά στα ανεξάρτητα δισκοπωλεία

Το box sex των 5 βινυλίων περιλαμβάνει επίσης ένα βιβλίο 20 σελίδων, διαστάσεων 12×12 ιντσών, αφίσα, υφασμάτινο patch, αποκλειστικό slip-mat και ένα αναμνηστικό back-stage pass. Το box set με τα 3 CD περιλαμβάνει booklet, υφασμάτινο patch και αναμνηστικό back-stage pass.

Οι Green Day επανακυκλοφορούν επίσης ένα πολύ περιζήτητο vintage t-shirt μαζί με άλλα είδη της εποχής του «Nimrod», τα οποία είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο ηλεκτρονικό κατάστημά τους.

Αυτό το καλοκαίρι, οι Green Day ταξίδεψαν με τη sold out περιοδεία τους «Hella Mega Tour» με τους Fall Out Boy και τους Weezer στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη και έκαναν επίσης εμφανίσεις σε φεστιβάλ όπως τα Innings, Shaky Knees, Lollapalooza, Outside Lands, Rio In Rio, Sea Hear Now, & Firefly.

Οι Green Day εμφανίστηκαν στο Grand Prix της Formula 1 στη Σιγκαπούρη μπροστά σε περισσότερους 65.000 θεατές, το μεγαλύτερο κοινό τους εδώ και τρία χρόνια. Στις 21 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν στο Grand Prix της Formula 1 στο Όστιν του Τέξας.

Το tracklist της επετειακής έκδοσης του «Nimrod»

CD 1

Nimrod

1. Nice Guys Finish Last

2. Hitchin’ A Ride

3. The Grouch

4. Redundant

5. Scattered

6. All The Time

7. Worry Rock

8. Platypus (I Hate You)

9. Uptight

10. Last Ride In

11. Jinx

12. Haushinka

13. Walking Alone

14. Reject

15. Take Back

16. King For A Day

17. Good Riddance (Time of Your Life)

18. Prosthetic Head

CD 2

Nimrod Demos

1. Nice Guys Finish Last

2. Place Inside My Head

3. The Grouch

4. Walking Alone

5. Jinx

6. Alison

7. Espionage

8. You Irritate Me

9. Tre Polka

10. When It’s Time

11. Desensitized

12. Chain Saw

13. Reject

14. Black Eyeliner

CD 3

Live at the Electric Factory, Philadelphia (November 14 1997)

1. Going To Pasalacqua

2. Welcome To Paradise

3. Geek Stink Breath

4. Nice Guys Finish Last

5. Hitchin’ A Ride

6. The Grouch

7. Chump

8. Longview

9. 2000 Light Years Away

10. Brainstew

11. Jaded

12. Knowledge

13. Basket Case

14. She

15. Fuck Off And Die

16. Paper Lanterns

17. Scattered

18. Prosthetic Head

19. When I Come Around

20. Good Riddance