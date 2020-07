«Greece»: Αυτή είναι η συνεργασία του DJ Khaled με τον Drake

Στην «Ελλάδα» θα ταξιδέψουν νοερά ο DJ Khaled και ο Drake.

O DJ Khaled «έριξε» το internet για ακόμα μία φορά ανακοινώνοντας την κυκλοφορία της νέας συνεργασίας του με τον Drake.

Ο μουσικός παραγωγός είχε προαναγγείλει τη δισκογραφική συνάντηση με τον ράπερ πριν λίγο καιρό, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

Το τραγούδι στο οποίο θα ενώσουν τις δυνάμεις τους ο DJ Khaled και ο Drake έχει τον τίτλο «Greece» και αναμένεται να κυκλοφορήσει από τις We the Best Music και Epic Records / Sony Music αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Το εξώφυλλο του νέου single «Greece» έχει ελληνική επιρροή και ελληνικά γράμματα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DJ KHALED (@djkhaled) στις 15 Ιούλ, 2020 στις 10:13 πμ PDT

Ο επιτυχημένος παραγωγός θα παρουσιάσει ταυτόχρονα με το «Greece» και άλλη μια συνεργασία του με τον Drake, το κομμάτι «Popstar».

Τα δύο τραγούδια θα συμπεριλαμβάνονται στον επερχόμενο δωδέκατο δίσκο του DJ Khaled, με τίτλο «Khaled Khaled».

Το «Greece» και το «Popstar» είναι οι πρώτες κυκλοφορίες του μετά το πλατινένιο άλμπουμ «Father of Asahd», που κυκλοφόρησε το Μάιο του 2019.

Αποτελώντας σημαντική δύναμη στη μουσική βιομηχανία, ο υποψήφιος για βραβείο Grammy καλλιτέχνης και μουσικός παραγωγός, έχει στο ενεργητικό του αμέτρητες επιτυχίες που κατέκτησαν τα charts, αλλά και κορυφαίες συνεργασίες.

Beyoncé, JAY-Z, Rihanna, Drake, Justin Bieber, Calvin Harris, Nicki Minaj, Alicia Keys, Migos, Future, Lil Wayne, Travis Scott, Rick Ross, Chance the Rapper, είναι μερικά μόνο από τα γνωστά ονόματα της μουσικής με τα οποία είχε την ευκαιρία να ενώσει τις δυνάμεις του όλα αυτά τα χρόνια.