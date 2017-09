Απέναντι στο ρατσισμό και στη μισαλλοδοξία πήραν θέση η Ariana Grande, ο Justin Timberlake, o Pharrell Williams και άλλοι καλλιτέχνες, με αφορμή τα βίαια επεισόδια στο Charlottesville.

Η Ariana Grande, ο Justin Timberlake, o Pharrell Williams και άλλοι τραγουδιστές ένωσαν τις φωνές τους ενάντια στη μισαλλοδοξία.

Προς απάντηση των πρόσφατων γεγονότων στο Charlottesville (Σάρλοτσβιλ) των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ακροδεξιές ομάδες δολοφόνησαν μία πολίτη και άφησαν τραυματισμένα 19 άτομα, το γηγενές συγκρότημα των Dave Matthews Band απηύθυνε κάλεσμα ενότητας, και συγκέντρωσε μία σειρά από γνωστούς καλλιτέχνες σε μία μοναδική βραδιά.

Η μεγάλη συναυλία με τίτλο «A Concert for Charlottesville» έλαβε χώρα την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στο «Scott Stadium» του Charlottesville και παρείχε δωρεάν είσοδο στους κατοίκους της πόλης, των ευρύτερων κομητειών και στα μέλη των κοινοτήτων από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.

Επιπλέον, δόθηκε ενθάρρυνση σε όσους το επιθυμούσαν, να καταθέσουν δωρεά στον ειδικό λογαριασμό του Κοινοτικού Ιδρύματος της περιοχής του Charlottesville. Τα έσοδα θα κατευθυνθούν στα θύματα των βίαιων επεισοδίων της 11ης και της 12ης Αυγούστου και στις οικογένειές τους, όπως επίσης σε οργανισμούς που είναι αφιερωμένοι στην προώθηση της ενότητας και της δικαιοσύνης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στη συναυλία «A Concert for Charlottesville» συμμετείχαν οι Dave Matthews Band, ο Pharrell Williams, ο Justin Timberlake, η Ariana Grande, ο Chris Stapleton, οι The Roots, η Brittany Howard των Alabama Shakes, οι Cage The Elephant και ξεχωριστοί προσκεκλημένοι, όπως μεταξύ άλλων ο Stevie Wonder και ο Chris Martin των Coldplay.

Δείτε την εμφάνιση της Ariana Grande:

Παρακολουθήστε τον Justin Timberlake επί σκηνής:

Το πρόγραμμα του Pharrell Williams:

Φορτισμένη ήταν η στιγμή όπου ο Pharrell Williams, o Stevie Wonder και ο Dave Matthews γονάτισαν επάνω στη σκηνή προς διαμαρτυρία, συμβολική κίνηση που είναι ευρύτατα διαδεδομένη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κεντρικές φωτογραφίες: Kevin Mazur / Getty Images