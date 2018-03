Η Ariana Grande, η Miley Cyrus και άλλοι καλλιτέχνες θα δώσουν το «παρών» στη διαδήλωση «March for Our Lives» που θα λάβει χώρα στην Ουάσιγκτον στις 24 Μαρτίου, όπως ανακοινώθηκε.

Η Cyrus, μαζί με πολλές άλλες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας, έχει μιλήσει με λόγια υποστήριξης και σεβασμού για όσους αγωνίζονται ενάντια στην ανεξέλεγκτη χρήση των όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι έντονες διαμαρτυρίες έχουν ξεκινήσει από τους μαθητές και το προσωπικό των σχολείων όλης της χώρας, μετά από το περιστατικό του προηγούμενου μήνα στη Φλόριντα, όπου ένας 19χρονος πρώην μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 17 άτομα.

Μιλώντας στο CNN, ο David Hogg – ένας από τους επιζώντες της – αποκάλυψε ότι η Ariana Grande, η Miley Cyrus, η Demi Lovato και η Jennifer Hudson θα συμμετάσχουν στο επικείμενο συλλαλητήριο.

«Θα έχουμε τέσσερις σημαντικές ανεξάρτητες γυναίκες που μας υποστηρίζουν και μας ακολουθούν», είπε ο Hogg. «Θα στέκονται εκεί και θα διαδηλώσουν μαζί μας. Είναι μερικοί από τους ανθρώπους που πραγματικά εκδηλώνονται δημόσια και προοδεύουν μαζί μας.»

Update: Parkland Survivor David Hogg has confirmed on @CNN that @ArianaGrande will be participating in #MarchForOurLives on March 24th, alongside Jennifer Hudson, Miley Cyrus and Demi Lovato. pic.twitter.com/d0NSNa7kb7

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Miley Cyrus δήλωσε κατά τη διάρκεια της ημέρας «National School Walkout», όπου οι μαθητές άφησαν τις σχολικές αίθουσες και βγήκαν στους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής στα 17 θύματα της πολύνεκρης επίθεσης στη Φλόριντα:

«Είναι τόσο καταπληκτικό να βλέπεις τους νέους να παίρνουν πίσω τη δύναμή τους και να τη χρησιμοποιούν.»

Χθες (16/03), η αστέρας της pop κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει ένα τραγούδι που γράφτηκε από δύο μαθητές που είχαν παγιδευτεί στην επίθεση.

Please support the powerful message of change, unity and healing from student survivors of the #StonemanDouglas shooting. Listen to their song #SHINE https://t.co/42iunNnGeD & be a part of the movement to help end gun violence! pic.twitter.com/di9QS6ugx2

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) March 16, 2018