Ιδού οι καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα άλμπουμ που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην επιτροπή των Grammy, ενόψει της επόμενης διοργάνωσης.

Oι προτάσεις που κατατέθηκαν στην επιτροπή των Βραβείων Grammy διέρρευσαν.

Ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός συμπληρώνει εξήντα χρόνια ιστορίας και μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη ώστε να εορταστεί κατάλληλα η περίσταση.

Η εξηκοστή τελετή απονομής των Βραβείων Grammy θα λάβουν χώρα στο «Madison Square Garden» στις 28 Ιανουαρίου 2018, λίγο νωρίτερα ημερολογιακά σε σχέση με τα τελευταία έτη, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον James Corden. Το 2019 η διοργάνωση αναμένεται να επανέλθει στη βάση της στο Λος Άντζελες.

Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής προτάσεων για τα επόμενα βραβεία Grammy είχε οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας που θα καταλήξει στις υποψηφιότητες, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 28 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ακαδημίας Ηχογράφησης, ο τελικός γύρος της ψηφοφορίας θα διεξαχθεί από τις 7 έως τις 21 Δεκεμβρίου, όπου θα αναδειχθούν οι μεγάλοι νικητές των Βραβείων Grammy.

Στην παρούσα φάση, δεν υπήρχε περιορισμός στην κατάθεση των προτάσεων προς αξιολόγηση , οπότε οι δισκογραφικές εταιρείες υπέβαλλαν στην οργανωτική επιτροπή των Βραβείων Grammy όλους τους καλλιτέχνες, τα τραγούδια και τα άλμπουμ που πληρούσαν τις ημερολογιακές προϋποθέσεις κυκλοφορίας.

Από το πλήθος του καταλόγου απουσιάζει το όνομα της Selena Gomez και της Camila Cabello, όμως είναι απόλυτα σίγουρο ότι έχουν προταθεί για τα 60α Βραβεία Grammy. Απλώς δεν έτυχε να διαρρεύσει η λίστα που τους αφορούσε.

Οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί

στα Βραβεία Grammy

Taylor Swift

Look What You Made Me Do – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Τραγούδια για Οπτικά Μέσα, Μουσικό Βίντεο

Better Man – Τραγούδι της Χρονιάς, Country Τραγούδι

Lady Gaga

Million Reasons – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία

John Wayne – Μουσικό Βίντεο

Joanne – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Gaga: Five Foot Two – Μουσικό Φιλμ

Justin Bieber

Friends – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Let Me Love You – Μουσικό Βίντεο

I’m The One – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Despacito – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

2U – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Dance Ηχογράφηση

Ed Sheeran

Shape Of You – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Castle On The Hill – Μουσικό Βίντεο

Strip That Down – Τραγούδι της Χρονιάς

Your Τραγούδι – Τραγούδι της Χρονιάς

÷ – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Katy Perry

Chained To The Rhythm – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Feels – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Swish Swish – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Witness – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

P!nk

What About Us – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Miley Cyrus

Malibu – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Younger Now – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Demi Lovato

Sorry Not Sorry – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

No Promises – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Tell Me You Love Me – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Sam Smith

Too Good At Goodbyes – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Harry Styles

Sign Of The Times – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rock Ερμηνεία, Rock Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Two Ghosts – Σόλο Ερμηνεία

Harry Styles – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rock Άλμπουμ

Harry Styles: Behind The Άλμπουμ – Μουσικό Φιλμ

Bruno Mars

24K Magic – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Μουσικό Βίντεο

That’s What I Like – Τραγούδι της Χρονιάς, R&B Ερμηνεία, R&B Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

24K Magic – Άλμπουμ της Χρονιάς, R&B Άλμπουμ

Charlie Puth

Attention – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Cake – Τραγούδι της Χρονιάς

So Good – Τραγούδι της Χρονιάς

Liam Payne

Strip That Down – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Get Low – Dance Ηχογράφηση

Jay-Z

The Story Of O.J. – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

4:44 – Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία

Family Fued – Rap/Sung

Shining – Rap/Sung

4:44 – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

Kendrick Lamar

Humble. – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Loyalty. – Rap/Sung

Don’t Wanna Know – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Ερμηνείαect Pint – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap/Sung, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Goosebumps – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap/Sung, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

The Greatest – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Sidewalks – Rap/Sung

Damn. – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

Kesha

Praying – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Old Flames (Can’t Hold A Candle To You) – Country Τραγούδι από Ντουέτο / Γκρουπ

Rainbow – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

The Weeknd

Die For You – Σόλο Ερμηνεία

Reminder – R&B Ερμηνεία, R&B Τραγούδι

I Feel It Coming – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Sidewalks – Rap/Sung

Lust For Life – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Starboy – Άλμπουμ της Χρονιάς, Σύγχρονο Urban Άλμπουμ

M A N I A – Μουσικό Φιλμ

Coldplay

Something Just Like This (Tokyo Remix) – Μουσικό Βίντεο

Something Just Like This – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Kaleidoscope EP – Pop Άλμπουμ

Drake

No Frauds – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Both – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

No Complaints – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

Calvin Harris

My Way – Μουσικό Βίντεο

Feels – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Slide – Dance Ηχογράφηση

Rollin – Rap/Sung

Funk Wav Bounces Vol. 1 – Άλμπουμ της Χρονιάς, Σύγχρονο Urban Άλμπουμ

Παραγωγός της Χρονιάς

Lorde

Green Light – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Homemade Dynamite – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Melodrama – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

DJ Khaled

I’m The One – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Wild Thoughts – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, R&B Ερμηνεία, R&B Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Shining – Rap/Sung

P.O.P. – Τραγούδι της Χρονιάς

Frozen Water – Rap Τραγούδι

Grateful – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

Παραγωγός της Χρονιάς

Fifth Harmony

He Like That – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Down – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Fifth Harmony – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Niall Horan

Slow Hands – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία

Too Much To Ask – Μουσικό Βίντεο

Louis Tomlinson

Back To You – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Just Hold On – Dance Ηχογράφηση

Zayn

Dusk Till Dawn – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, (Τραγούδια για Οπτικά Μέσα), Μουσικό Βίντεο

Zedd

Stay – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Get Low – Dance Ηχογράφηση

Love’s Just A Feeling – Τραγούδι της Χρονιάς

Metallica

Now That We’re Dead – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς

Atlas, Rise! – Metal Ερμηνεία, Rock Τραγούδι

Confusion – Μουσικό Βίντεο

Hardwired…To Self-Destruct – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rock Άλμπουμ

Luis Fonsi

Despacito – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Daddy Yankee

Despacito – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Daft Punk

I Feel It Coming – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Lana Del Rey

Love – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Lust For Life – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Lust For Life – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Linkin Park

One More Light – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Μουσικό Βίντεο

Heavy – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Talking To Myself – Rock Ερμηνεία, Rock Τραγούδι

One More Light – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rock Άλμπουμ

[Mike Shinoda: Παραγωγός της Χρονιάς]

The Chainsmokers

Closer – Μουσικό Βίντεο

Something Just Like This – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Something Just Like This (Tokyo Remix) – Μουσικό Βίντεο

Memories…Do Not Open – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Imagine Dragons

Thunder – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Believer – Rock Ερμηνεία, Rock Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Levitate – Τραγούδια για Οπτικά Μέσα

Evolve – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Bob Dylan

I Could Have Told You – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία

Triplicate – Άλμπουμ της Χρονιάς, Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ

Halsey

Now Or Never – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Strangers – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Closer – Μουσικό Βίντεο

Hopeless Fountain Kingdom – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Pharrell Williams

Runnin’ – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Τραγούδια για Οπτικά Μέσα

Yellow Light – Σόλο Ερμηνεία, Τραγούδια για Οπτικά Μέσα

Able – R&B Ερμηνεία, R&B Τραγούδι

There’s Something Special – Παραδοσιακό R&B Άλμπουμ, R&B Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Hug Me – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

I See A Victory – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Gospel Ερμηνεία/Τραγούδι, Τραγούδια για Οπτικά Μέσα

Go Up – Μουσικό Βίντεο

Feels – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Surfin’ – Μουσικό Βίντεο

Back For More – Τραγούδι της Χρονιάς

Havana – Τραγούδι της Χρονιάς

Supermodel – R&B Τραγούδι

Hidden Figures – Score Soundtrack

Παραγωγός της Χρονιάς

Julia Michaels

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Issues – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Uh Huh – Μουσικό Βίντεο

Back To Beautiful – Τραγούδι της Χρονιάς

Bad Liar – Τραγούδι της Χρονιάς

Friends – Τραγούδι της Χρονιάς

Ins And Outs – Τραγούδι της Χρονιάς

Slumber Party – Τραγούδι της Χρονιάς

Nervous System – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Portugal. The Man

Feel It Still – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Woodstock – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Post Malone

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Patient – Rap Ερμηνεία

Congratulations – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap/Sung, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Homemade Dynamite – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Stoney – Άλμπουμ της Χρονιάς, Σύγχρονο Urban Άλμπουμ

Migos

Bad And Boujee – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

T-Shirt – Μουσικό Βίντεο

Night Call – Rap Τραγούδι

Body – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap/Sung, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Slide – Dance Ηχογράφηση

Peek A Boo – Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

Culture – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

Flood Watch – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

No Complaints – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

Headlock – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Arcade Fire

Everything Now – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rock Ερμηνεία, Rock Τραγούδι

Creature Comfort – Μουσικό Βίντεο

Everything Now – Άλμπουμ της Χρονιάς, Alt Άλμπουμ

The Reflektor Tapes – Μουσικό Φιλμ

Big Sean

Bounce Back – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Light – Rap/Sung

Feels – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

I Think Of You – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, R&B Ερμηνεία, R&B Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Skateboard P – Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

I Decided. – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

Leonard Cohen

You Want It Darker – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rock Ερμηνεία, Rock Τραγούδι

Steer Your Way – American Roots Ερμηνεία

You Want It Darker – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rock Άλμπουμ

Luis Fonsi

Despacito – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Foo Fighters

Run – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rock Ερμηνεία, Rock Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Concrete And Gold – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rock Άλμπουμ

The Killers

The Man – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rock Ερμηνεία, Rock Τραγούδι

Wonderful Wonderful – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rock Άλμπουμ

John Legend

Love Me Now – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία

In America – Τραγούδια για Οπτικά Μέσα

Start A Fire – Τραγούδια για Οπτικά Μέσα

Surefire – Μουσικό Βίντεο

Penthouse Floor – R&B Ερμηνεία

Darkness And Light – Παραδοσιακό R&B Άλμπουμ

God Only Knows – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Beauty And The Beast – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Give You More – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Darkness And Light – Άλμπουμ της Χρονιάς, R&B Άλμπουμ

Rag’n’Bone Man

Human – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία

Skin – Τραγούδι της Χρονιάς

Human – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Bebe Rexha

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

I Got You – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

The Way I Are (Dance With Somebody) – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Back To You – Ηχογράφηση της Χρονιάς, (Τραγούδι της Χρονιάς), Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

All Your Fault: Pt. 2 – Pop Άλμπουμ

Lil Uzi Vert

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

XO Tour Llif3 – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap/Sung, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

RAF – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Bad And Boujee – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

Luv Is Rage 2 – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

Lil Wayne

No Frauds – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

I’m The One – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Love U Better – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap/Sung, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Running Back – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

The Way I Are (Dance With Somebody) – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Zara Larsson

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Ain’t My Fault – Τραγούδι της Χρονιάς

Never Forget You – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

So Good – (Τραγούδι της Χρονιάς), Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Symphony – Μουσικό Βίντεο

So Good – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Future

Mask Off – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Everyday – Μουσικό Βίντεο

Frozen Water – Rap/Sung, Rap Τραγούδι

Rollin – Rap/Sung

Relationship – Rap/Sung, (Rap Τραγούδι)

Campaign – Μουσικό Βίντεο

Future – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

HNDRXX – Άλμπουμ της Χρονιάς, Σύγχρονο Urban Άλμπουμ

Macklemore

Glorious – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Gemini – Άλμπουμ της Χρονιάς, Rap Άλμπουμ

Gucci Mane

Both – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

Tone It Down – Rap/Sung, Μουσικό Βίντεο

Make Love – Μουσικό Βίντεο

Party – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, R&B Ερμηνεία, R&B Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Down – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Secure The Bag – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

Ερμηνείαect Pint – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Rap/Sung, Rap Τραγούδι, Μουσικό Βίντεο

Fetish – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Good Drank – Rap Ερμηνεία, Rap Τραγούδι

Chance the Rapper

I’m The One – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Penthouse Floor – R&B Ερμηνεία

LSD – Rap/Sung, Μουσικό Βίντεο

Alessia Cara

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

How Far I’ll Go – Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Stay – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

1-800-273-8255 – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

James Arthur

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Say You Won’t Let Go – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Σόλο Ερμηνεία

Can I Be Him – Μουσικό Βίντεο

Sun Comes Up – Ηχογράφηση της Χρονιάς, (Τραγούδι της Χρονιάς), Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Back From The Edge – Άλμπουμ της Χρονιάς, Pop Άλμπουμ

Noah Cyrus

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Stay Together – Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

Make Me (Cry) – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Khalid

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης

Location – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, R&B Ερμηνεία, R&B Τραγούδι

Young Dumb & Broke – Σόλο Ερμηνεία, Μουσικό Βίντεο

1-800-273-8255 – Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ, Μουσικό Βίντεο

Homemade Dynamite – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Silence – Pop Ερμηνεία από Ντουέτο / Γκρουπ

Why Don’t You Come On – Dance Ηχογράφηση

Electric – R&B Τραγούδι

Rollin – Rap/Sung

American Teen – Άλμπουμ της Χρονιάς, Σύγχρονο Urban Άλμπουμ