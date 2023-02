Η σκηνή των Βραβείων Grammy θα πλημμυρίσει από ένα πλήθος καταξιωμένων καλλιτεχνών της hip-hop.

Τα Βραβεία Grammy 2023 θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια της hip-hop μουσικής.

Η τελετή απονομής των βραβείων, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στο Λος Άντζελες, θα περιλαμβάνει μία ενότητα αφιερωμένη στη hip-hop με εμφανίσεις από μία πληθώρα καταξιωμένων καλλιτεχνών του είδους.

Συγκεκριμένα, στη σκηνή του Crypto.com Arena θα ανέβουν οι Big Boi, Busta Rhymes με τον Spliff Star, De La Soul, DJ Drama, DJ Jazzy Jeff, Missy Elliott, Future, GloRilla, Grandmaster Flash, Grandmaster Mele Mel & Scorpio/Ethiopian King, Ice-T, Lil Baby, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Nelly, Public Enemy, Queen Latifah, Rahiem, Rakim, RUN-DMC, Salt-N-Pepa και Spinderella, Scarface, Swizz Beatz και Too $hort.

Ο LL Cool J θα προλογίσει την ενότητα, θα τραγουδήσει στη σκηνή και θα κάνει μία αφιέρωση στο hip-hop. Ο Questlove θα είναι παραγωγός και καλλιτεχνικός διευθυντής της ενότητηας, ενώ οι The Roots θα παίξουν τη μουσική και ο Black Thought θα είναι ο αφηγητής.

Ο LL Cool J έχει κερδίσει δύο βραβεία Grammy στις rap κατηγορίες τη δεκαετία του 1990 για τα τραγούδια του «Mama Said Knock You Out» και «Hey Lover». Επίσης, ήταν παρουσιαστής της τελετής απονομής των Βραβείων Grammy για πέντε συνεχόμενα χρόνια, από το 2012 έως το 2016.

Ο Questlove έχει κερδίσει έξι Grammy, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων με τους The Roots. Πέρυσι κέρδισε τόσο ένα Grammy όσο και ένα Όσκαρ για το μουσικό ντοκιμαντέρ του «Summer of Soul». Ο Black Thought έχει κερδίσει δύο Grammy – ένα με τους The Roots και ένα για το Καλύτερο Μουσικοθεατρικό Άλμπουμ για τη συμβολή του στο μιούζικαλ «Hamilton».

«Επί πέντε δεκαετίες, η hip-hop δεν ήταν μόνο μία καθοριστική δύναμη στη μουσική, αλλά και μία σημαντική επιρροή στην κουλτούρα μας», δήλωσε ο Harvey Mason Jr., Διευθύνων Σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης.

«Η συμβολή του στην τέχνη, τη μόδα, τον αθλητισμό, την πολιτική και την κοινωνία δεν μπορεί να υπερτονιστεί. Είμαι πολύ υπερήφανος που την τιμούμε με τόσο θεαματικό τρόπο στη σκηνή των Grammy. Είναι μόνο η αρχή του ετήσιου εορτασμού μας για αυτό το σημαντικό είδος μουσικής», πρόσθεσε.

Τα Βραβεία Grammy θα τιμήσουν επίσης τη hip-hop μουσικής με μία από τις τρεις εμφανίσεις στη φετινή ενότητα «In Memoriam» (Εις Μνήμην).

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου, η Ακαδημία Ηχογράφησης ανακοίνωσε ότι η ενότητα «In Memoriam» στα Βραβεία Grammy 2023 θα περιλαμβάνει αφιερώματα σε τρεις διαφορετικούς καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή το περασμένο φθινόπωρο – τη Loretta Lynn, την Christine McVie των Fleetwood Mac και τον Quavo των Migos.

Επίσης, η Cardi B, η οποία πριν από τέσσερα χρόνια έγινε η πρώτη γυναίκα σόλο καλλιτέχνιδα που κέρδισε το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Rap Άλμπουμ, θα επιστρέψει φέτος στη διοργάνωση για να απονείμει ένα από τα βραβεία της βραδιάς.

Και τα Grammy δεν έχουν τελειώσει με τον εορτασμό της επετείου της hip-hop. Το CBS, σε συνεργασία με την Ακαδημία Ηχογράφησης, αναμένεται να μεταδώσει μία ειδική εκδήλωση για τη hip-hop μουσική αργότερα το 2023.