Grammy 2023: Η Lizzo ευχαρίστησε τον Prince και την Beyoncé για τη νίκη της

Η Lizzo έλαβε το περίβλεπτο βραβείο Grammy για την Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Η επιτυχία «About Damn Time» της Lizzo κέρδισε τον τίτλο της Ηχογράφησης της Χρονιάς στα Βραβεία Grammy 2023, χαρίζοντας στην τραγουδίστρια την πρώτη της νίκη στις γενικές κατηγορίες των Grammy.

«Αυτό είναι τόσο απροσδόκητο!», δήλωσε η Lizzo όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της από τον Chris Martin των Coldplay.

Η Lizzo αφιέρωσε τη νίκη της στον Prince, εξηγώντας: «Όταν χάσαμε τον Prince αποφάσισα να αφιερώσω τη ζωή μου στη δημιουργία θετικής μουσικής».

«Τότε ήταν μία εποχή που η θετική μουσική δεν ήταν mainstream σε εκείνο το σημείο. Ένιωθα πολύ παρεξηγημένη αλλά έμεινα πιστή στον εαυτό μου. Γιατί ήθελα να κάνω τον κόσμο καλύτερο, οπότε έπρεπε να γίνω αυτή η αλλαγή για να κάνω τον κόσμο καλύτερο», συνέχισε.

«Θα ήθελα να πιστεύω ότι οι άνθρωποι όχι μόνο μπορούν να κάνουν καλό, αλλά απλά είμαστε καλοί. Είμαστε καλοί από τη φύση μας», τόνισε.

Η Lizzo χρησιμοποίησε κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου της στη σκηνή για να επαινέσει τους συναδέλφους της καλλιτέχνες και να εκπέμψει χαρά.

Αφού ευχαρίστησε τους παραγωγούς της (τον Ricky Reed και τον Blake Slatkin, οι οποίοι τη συνόδευσαν στη σκηνή), την ομάδα της, την οικογένειά της και τον σύντροφό της, η Lizzo ευχαρίστησε την Beyoncé, η οποία στεκόταν όρθια στο κοινό λίγα μέτρα μακριά.

Μιλώντας απευθείας στην Beyoncé, η Lizzo συγκράτησε τα δάκρυά της όταν θυμήθηκε ότι έκανε κοπάνα από το σχολείο στην πέμπτη δημοτικού για να δει την Beyoncé να τραγουδάει και εξέφρασε την εκτίμησή της για τη συνολική καλλιτεχνική παρουσία της.

«Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ξεκάθαρα η καλλιτέχνης της ζωής μας!», είπε στην Beyoncé καθώς δάκρυζε.

«Μου άλλαξες τη ζωή. Αυτό που με έκανες να νιώσω, μου έλεγε: “Θέλω να κάνω τους ανθρώπους να νιώσουν έτσι με τη μουσική μου”», συμπλήρωσε, καθώς η Beyoncé την υποστήριζε με ενθουσιασμό από το κοινό.

Η Lizzo χοροπηδούσε πάνω κάτω και φώναζε ενθουσιασμένη: «Κερδίσαμε ένα Grammy!».

Το «About Damn Time» ήταν υποψήφιο για το βραβείο Grammy της Ηχογράφησης της Χρονιάς μαζί με το «Break My Soul» της Beyoncé, το «As It Was» του Harry Styles, το «Bad Habit» του Steve Lacy, το «Don’t Shut Me Down» των ABBA, το «Easy On Me» της Adele, το «Good Morning Gorgeous» της Mary J. Blige, το «The Heart Part 5» του Kendrick Lamar, το «Woman» της Doja Cat και το «You and Me on the Rock» της Brandi Carlile με τη συμμετοχή του Lucius.

Η Lizzo είχε παράλληλα στα Βραβεία Grammy 2023 άλλη μία υποψηφιότητα για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Special».

Εκτός από το βραβείο για την Ηχογράφησης της Χρονιάς για το «About Damn Time», η Lizzo κέρδισε το 2020 τα βραβεία Grammy για την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία με το «Truth Hurts», το Καλύτερο Urban Σύγχρονο Άλμπουμ με το «Cuz I Love You (Deluxe)» και την Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία με το «Jerome».