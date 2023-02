Grammy 2023: Η Adele δάκρυσε και αφιέρωσε το βραβείο της στον γιο της

Η Adele αφιέρωσε τη νίκη της στον γιο της Angelo.

Η Adele απέτισε φόρο τιμής στον γιο της κατά τη διάρκεια της συγκινητικής ομιλίας της στα Βραβεία Grammy 2023, όταν κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία με το «Easy on Me».

Ο Dwayne Johnson παρουσίασε το βραβείο, το οποίο απονέμεται για την «αριστεία σε μία ατομική ερμηνεία».

Αφού αποκάλυψε ότι η Adele είχε κερδίσει, ο Dwayne Johnson είπε: «Έλα εδώ πάνω, νέε καλύτερε φίλε» – μία αναφορά στο γεγονός ότι ο οικοδεσπότης Trevor Noah ξεκίνησε την τελετή απονομής επισημαίνοντας ότι η Adele ήθελε διακαώς να γνωρίσει τον πρώην παλαιστή και νυν ηθοποιό.

Η Adele σηκώθηκε με το στόμα ανοιχτό από τη θέση της για να παραλάβει το βραβείο της, αγκαλιάζοντας τον σύντροφό της Rich Paul και τη συνάδελφό της και φίλη της Lizzo, ενώ ο Harry Styles και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες σηκώθηκαν όρθιοι για να χειροκροτήσουν τη Βρετανίδα τραγουδίστρια.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή, η Adele πήρε μία μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί στο μάγουλο από τον «The Rock» και στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές της και την οικογένειά της.

«Πραγματικά ανυπομονούσα να έρθω εδώ απόψε», είπε, δακρύζοντας και τραυλίζοντας λίγο κατά τη διάρκεια της συγκινητικής στιγμής.

«Θέλω απλώς να το αφιερώσω αυτό στον γιο μου, τον Angelo», συνέχισε και αναφέρθηκε στη συμβουλή του συντρόφου της: «Αν κερδίσεις κάτι, μην κλαις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

«Εδώ κλαίω», πρόσθεσε η Adele, η οποία αποκάλυψε ότι ξεκίνησε να γράφει το «Easy On Me» όταν έλαβε τη δύσκολη απόφαση να πάρει διαζύγιο.

«Έγραψα αυτό το πρώτο κουπλέ στο ντους, όταν επέλεγα να αλλάξω τη ζωή του γιου μου. Δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ταπεινός και ευγενικός και τρυφερός μαζί μου όλο αυτό το διάστημα», είπε στο κοινό που παρευρέθηκε στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες.

Προσερχόμενη στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2023, η Adele είχε ήδη κερδίσει 15 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων για το Άλμπουμ της Χρονιάς για το «25» και το «21». Επίσης, έχει αποσπάσει συνολικά 25 υποψηφιότητες για Grammy κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η Adele ήταν υποψήφια για επτά βραβεία στα Βρετανία Grammy του 2023.

Συγκεκριμένα, διέθετε τέσσερις υποψηφιότητες με το single της «Easy On Me», το οποίο προτείνεται για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς, την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο.

Επίσης, το άλμπουμ της «30», στο οποίο περιλαμβάνεται το «Easy On Me», ήταν υποψήφιο για το Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Άλμπουμ.

Η Adele ήταν επιπλέον υποψήφια για Καλύτερη Μουσική Ταινία με το «Adele: One Night Only», ενώ ο συνεργάτης της Tobias Jesso Jr. κέρδισε τον τίτλο του Τραγουδοποιού της Χρονιάς (Μη Κλασικός) εν μέρει για τη δουλειά του στα τραγούδια της «Can I Get It» και «To Be Loved».