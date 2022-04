Grammy 2022: Το μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2022, που έλαβε χώρα την Κυριακή 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας, προτρέποντας τον κόσμο να μην σιωπά απέναντι στην ρωσική εισβολή.

Μιλώντας από ένα καταφύγιο στο Κίεβο, ο Ζελένσκι ανέπτυξε τη σύνδεση μεταξύ της μουσικής, της σημασίας του μέσου και του τρόπου με τον οποίο καταπολεμά τη σιωπή που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους.

«Ο πόλεμος, τι είναι πιο αντίθετο από τη μουσική;» ρώτησε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των σκοτωμένων ανθρώπων. Τα παιδιά μας ζωγραφίζουν ρουκέτες που πετούν, όχι πεφταστέρια. Πάνω από 400 παιδιά έχουν τραυματιστεί και 153 παιδιά έχουν πεθάνει. Και δεν θα τα δούμε ποτέ να ζωγραφίζουν. Οι γονείς μας είναι χαρούμενοι που ξυπνούν το πρωί. Σε καταφύγια, αλλά ζωντανοί. Οι αγαπημένοι μας δεν ξέρουν αν θα είμαστε ξανά μαζί», συνέχισε.

«Ο πόλεμος δεν μας αφήνει να επιλέξουμε ποιος θα επιβιώσει και ποιος θα μείνει στην αιώνια σιωπή», ανέφερε.

«Οι μουσικοί μας φορούν αλεξίσφαιρα αντί για σμόκιν. Τραγουδούν στους τραυματίες στα νοσοκομεία, ακόμη και σε εκείνους που δεν μπορούν να τους ακούσουν, αλλά η μουσική θα τους διαπεράσει ούτως ή άλλως. Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας να ζούμε, να αγαπάμε, να ακούμε», τόνισε.

«Στη γη μας πολεμάμε τη Ρωσία που φέρνει φρικτή σιωπή με τις βόμβες της. Τη νεκρική σιωπή. Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας. Γεμίστε την σήμερα. Να πούμε την ιστορία μας. Πείτε την αλήθεια για αυτόν τον πόλεμο στα κοινωνικά σας δίκτυα και στην τηλεόραση. Υποστηρίξτε μας με όποιον τρόπο μπορείτε. Οποιοδήποτε – αλλά όχι με σιωπή – και τότε θα έρθει η ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ολοκλήρωσε την ομιλία του υπενθυμίζοντας στους τηλεθεατές τη σημασία του να ζουν ελεύθεροι, «ελεύθεροι όπως εσείς στη σκηνή των Grammy».

Μετά το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου, ο John Legend παρουσίασε ένα αφιέρωμα στην Ουκρανία με το νέο του τραγούδι «Free», το οποίο περιλαμβάνει στίχους όπως: «Αφήστε κάτω τους στρατιώτες / Αφήστε κάτω τα όπλα / Αφήστε την ειρήνη να ξεχυθεί». Στο πλευρό του εμφανίστηκαν η Ουκρανή τραγουδίστρια Mika Newton και η Ουκρανή ποιήτρια και σεναριογράφος Lyuba Yakimchuk.

Zelenskyy delivers an impassioned video message at the Grammys: "Our musicians wear body armor instead of tuxedos. They sing to the wounded. In hospitals."pic.twitter.com/Wi9u7nZehe

— MeidasTouch.com (@MeidasTouch) April 4, 2022