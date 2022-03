Τα πρώτα ονόματα για τα οποία ανακοινώθηκε ότι θα τραγουδήσουν στα Βραβεία Grammy 2022.

Η Billie Eilish, οι BTS, η Olivia Rodrigo, ο Lil Nas X με τον Jack Harlow, η Brandi Carlile και οι Brothers Osborne πρόκειται να τραγουδήσουν στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2022 στο Λας Βέγκας.

Με οικοδεσπότη τον Trevor Noah, τα Βραβεία Grammy 2022 θα διεξαχθούν στο «MGM Grand Garden Arena» του Λας Βέγκας την Κυριακή 3 Απριλίου.

Η Billie Eilish, η οποία έχει βραβευθεί με επτά Grammy, έλαβε άλλες επτά υποψηφιότητες φέτος.

Συγκεκριμένα είναι υποψήφια για την Ηχογράφηση της Χρονιάς («Happier Than Ever»), για το Άλμπουμ της Χρονιάς («Happier Than Ever»), για το Τραγούδι της Χρονιάς («Happier Than Ever»), για την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία («Happier Than Ever»), για το Καλύτερο Pop Άλμπουμ («Happier Than Ever»), για το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο («Happier Than Ever») και για την Καλύτερη Μουσική Ταινία («Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles»).

Οι BTS, το πρώτο όνομα της K-pop μουσικής σκηνής που έχει λάβει υποψηφιότητα για βραβείο Grammy, είναι υποψήφιοι φέτος για το βραβείο της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο/Συγκρότημα («Butter»).

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι BTS είναι υποψήφιοι για ένα βραβείο και θα τραγουδήσουν στη σκηνή της τελετής απονομής. Πέρυσι, χάρισαν στο κοινό μια εκθαμβωτική παρουσίαση της μεγάλης επιτυχίας τους «Dynamite», μεταφέροντας τη δυναμική εμφάνισή τους από τη σκηνή των Grammy σε μια ταράτσα με φόντο τη μαγευτική νυχτερινή θέα της Σεούλ.

Η Olivia Rodrigo είναι υποψήφια για επτά βραβεία Grammy φέτος: Για την Ηχογράφηση της Χρονιάς («drivers license»), το Άλμπουμ της Χρονιάς («Sour»), το Τραγούδι της Χρονιάς («drivers license»), τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη, την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία («drivers license»), το Καλύτερο Pop Άλμπουμ («Sour») και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο («good 4 u»).

Ο βραβευμένος με δύο Grammy Lil Nas X είναι υποψήφιος φέτος για την Ηχογράφηση της Χρονιάς («Montero (Call Me By Your Name)»), το Άλμπουμ της Χρονιάς («Montero»), το Τραγούδι της Χρονιάς («Montero (Call Me By Your Name)»), την Καλύτερη Μελωδική Rap Ερμηνεία («Industry Baby») και το Καλύτερο Μουσικό Βίντεο («Montero (Call Me By Your Name)»).

Ο Jack Harlow έχει αποσπάσει δύο υποψηφιότητες φέτος για τη συμμετοχή του στο άλμπουμ «Montero» του Lil Nas X, στις κατηγορίες της Καλύτερης Μελωδικής Rap Ερμηνείας και του Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η βραβευμένη με έξι Grammy Brandi Carlile είναι υποψήφια για την Ηχογράφηση της Χρονιάς («Right On Time»), το Τραγούδι της Χρονιάς (τόσο με το «Right On Time» όσο και με το «A Beautiful Noise» με την Alicia Keys), την Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία («Right On Time») και την Καλύτερη Αμερικανική Roots Ερμηνεία («Same Devil»).

Οι Brothers Osborne έλαβαν δύο υποψηφιότητες για Grammy φέτος, στις κατηγορίες της Καλύτερης Country Ερμηνείας από Ντουέτο/Συγκρότημα («Younger Me») και του Καλύτερου Country Άλμπουμ (Skeletons).

Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που τα Βραβεία Grammy θα διεξαχθούν στο Λας Βέγκας.

Η φετινή τελετή απονομής ήταν αρχικά προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, όμως αναβλήθηκε λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού και μεταφέρθηκε σε νέα τοποθεσία.