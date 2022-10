Grammy 2022: Οι Silk Sonic του Bruno Mars και του Anderson. Paak έκαναν το απόλυτο 4 στα 4

Βραδιά θριάμβου για τους Silk Sonic.

Οι Silk Sonic του Bruno Mars και του Anderson .Paak θριάμβευσαν στα Βραβεία Grammy 2022 κερδίζοντας και τα τέσσερα βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφιοι.

Ο Bruno Mars και ο Anderson .Paak απέσπασαν χάρη στο επιτυχημένο single «Leave The Door Open» τα βραβεία για το Καλύτερο R&B Τραγούδι, την Καλύτερη R&B Ερμηνεία (το οποίο το μοιράστηκαν με το «Pick Up Your Feelings» της Jazmine Sullivan σε μία σπάνια ισοπαλία στην ιστορία των Grammy), το Τραγούδι της Χρονιάς και για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, το οποίο θεωρείται ως το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης.

Αυτή ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση κατά τη διάρκεια της βραδιάς, πίσω από τον Jon Batiste, ο οποίος κέρδισε πέντε βραβεία στα Grammy του 2022, τα περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη.

«Ακούστε, πραγματικά προσπαθούμε σκληρά να παραμείνουμε ταπεινοί σε αυτό το σημείο, αλλά στη βιομηχανία, αυτό το λέμε καθαρή “σκούπα”», είπε ο Anderson .Paak χαμογελώντας όταν ο Silk Sonic παρέλαβαν το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς, σημειώνοντας την τέταρτη και τελευταία νίκη τους πριν την ολοκλήρωση της βραδιάς.

Ο Bruno Mars, ο οποίος ήταν μακριά από το μικρόφωνο, φώναξε: «Τέσσερα στα τέσσερα!», ενώ ο Anderson .Paak συνέχισε με μία διευκρίνιση: «Προς όλους τους άλλους υποψήφιους, ξέρετε ότι σας αγαπάμε όλους».

«Τα ποτά είναι κερασμένα από τους Silk Sonic απόψε! Θα μεθύσουμε!», υποσχέθηκε.

Ο Anderson .Paak αποφάσισε να σταματήσει την ομιλία του σε εκείνο το σημείο, για να μην βρεθεί σε μπελάδες: «Ξέρω ότι πολλοί από τους θαυμαστές σας μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, γι’ αυτό θα φύγουμε από εδώ πριν το διαδίκτυο αρχίσει να μιλάει», ανέφερε.

Ο Bruno Mars, το ήμισυ των Silk Sonic, είναι μόλις ο δεύτερος καλλιτέχνης στην ιστορία των Grammy που κερδίζει τρεις φορές το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς. Έχει λάβει ξανά το βραβείο με τη συμμετοχή του στο «Uptown Funk!» του Mark Ronson και με το δικό του «24K Magic».

Ο Paul Simon ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο για την Ηχογράφηση της Χρονιάς – για το «Mrs. Robinson» και το «Bridge Over Troubled Water», αμφότερα με τους Simon & Garfunkel, και μόνος του με το «Graceland».

Επίσης, το «Leave The Door Open» είναι μόλις το τρίτο τραγούδι στην ιστορία των Grammy που κερδίζει τόσο το βραβείο για το Τραγούδι της Χρονιάς όσο και για το Καλύτερο R&B Τραγούδι. Τα δύο πρώτα τραγούδια ήταν το «Fallin’» της Alicia Keys και το «That’s What I Like» του Bruno Mars.

Το «Leave The Door Open» ήταν το single με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους οι Silk Sonic και κυριάρχησε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για δύο μη συνεχόμενες εβδομάδες την άνοιξη του 2021.

Οι Silk Sonic αναμένεται να συνεχίσουν τη θριαμβευτική πορεία τους και στα Βραβεία Grammy του 2023, καθώς το ολοκληρωμένο άλμπουμ τους «An Evening With Silk Sonic» και το single τους «Smokin Out The Window» κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2021, όταν είχε παρέλθει η περίοδος επιλεξιμότητας για τα βραβεία του 2022.

Ως εκ τούτου, οι δύο συγκεκριμένες κυκλοφορίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επόμενη διοργάνωση.