Grammy 2022: Η Taylor Swift και οι ABBA ήταν προσθήκες της τελευταίας στιγμής στις υποψηφιότητες

Η απόφαση για τη διεύρυνση των τεσσάρων μεγάλων κατηγοριών των Βραβείων Grammy λήφθηκε 24 ώρες πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Η αιφνιδιαστική απόφαση της Ακαδημίας Ηχογράφησης να διευρύνει τον αριθμό των υποψηφίων στις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες των Βραβείων Grammy λήφθηκε μόλις μία ημέρα πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων αυτή την εβδομάδα, ανοίγοντας το δρόμο για σημαντικές παρουσίες από την Taylor Swift και τους ABBA, μεταξύ άλλων, οι οποίοι έλαβαν τη μία και μοναδική υποψηφιότητά της για τη διοργάνωση του 2022.

Δημοσίευμα των «New York Times» που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη αναφέρει ότι η Taylor Swift και ο Kanye West, που είναι ήδη υποψήφιος σε άλλες κατηγορίες, ήταν προσθήκες της τελευταίας στιγμής στην κατηγορία του Άλμπουμ της Χρονιάς, με το άλμπουμ «Evermore» της τραγουδίστριας και το «Donda» του ράπερ να προστίθενται σε μια λίστα που περιείχε ήδη τα άλμπουμ των Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Justin Bieber, Tony Bennett και Lady Gaga, Doja Cat, H.E.R. και Jon Batiste.

Οι «New York Times» ανέφεραν επίσης ότι μετά τη διεύρυνση των υποψηφίων στην κατηγορία για την Ηχογράφησης της Χρονιάς, στη λίστα που ήδη περιλάμβανε τραγούδια των Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Tony Bennett και Lady Gaga, Jon Batiste, Doja Cat, Billie Eilish, Silk Sonic και Brandi Carlile προστέθηκαν το «Montero (Call Me by Your Name)» του Lil Nas X και το «I Still Have Faith in You» των ABBA.

Στην κατηγορία του Τραγουδιού της Χρονιάς, η διεύρυνση της τελευταίας στιγμής στιγμής έφερε στη λίστα «Kiss Me More» της Doja Cat και το «Right on Time» της Brandi Carlile, ενώ η κατηγορία του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη συμπληρώθηκε με τα ονόματα του ράπερ Baby Keem και τον συνθέτη Arooj Aftab.

Οι «New York Times» σημειώνονται ότι ήταν δυνατόν να διαπιστώσουν κανείς ποιοι καλλιτέχνες προστέθηκαν την τελευταία στιγμή, καθώς τα ονόματα αυτά απουσίαζαν από την «τελική λίστα υποψηφιοτήτων» των οκτώ ονομάτων στις εν λόγω κατηγορίες, μια λίστα που η εφημερίδα αναφέρει ότι είχε δημιουργηθεί αρκετές ημέρες πριν και την οποία είχε στην κατοχή της.

Η Ακαδημία Ηχογράφησης ανακοίνωσε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου, πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Grammy του 2022, ότι διευρύνει τον αριθμό των υποψηφίων στις τέσσερις γενικές κατηγορίες της διοργάνωσης, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως έναν τρόπο «να κάνουμε χώρο για περισσότερη μουσική, περισσότερους καλλιτέχνες και περισσότερα είδη και να αγκαλιάσουμε το πνεύμα της συμπερίληψης».

Την ίδια ημέρα δημοσιοποιήθηκε επίσης μια επιστολή προς τα μέλη της Ακαδημία Ηχογράφησης.

Η αποκάλυψη των «New York Times» έρχεται σε μια εποχή που η Ακαδημία Ηχογράφησης, η οποία ήδη ταλανίζεται από μια σειρά αντιπαραθέσεων σε επίπεδο εκτελεστικής διοίκησης, προσπαθεί να εισάγει διαφάνεια στη διαδικασία των Βραβείων Grammy μετά από τις επανειλημμένες επικρίσεις που έχει δεχθεί από εξέχοντες καλλιτέχνες.

Πέρυσι, ο The Weeknd δήλωσε ότι θα μποϊκοτάρει τα βραβεία αφού το άλμπουμ του «After Hours» δεν έλαβε ούτε μία υποψηφιότητα, παρά την τεράστια απήχηση που είχε σε επίπεδο πωλήσεων, κριτικών και charts και χαρακτήρισε τα Grammy «διεφθαρμένα».