Grammy 2022: Οι νικητές της μεγαλύτερης βραδιάς της μουσικής

Όσα έγιναν στα Βραβεία Grammy 2022.

Τα Βραβεία Grammy 2022 έλαβαν χώρα την Κυριακή 3 Απριλίου (ξημερώματα 04/04 σε ώρα Ελλάδας) στο «MGM Grand Garden Arena» στο Λας Βέγκας.

Η τελετή απονομής της φετινής διοργάνωσης επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, ωστόσο η διεξαγωγή της αναβλήθηκε λόγω της εξάπλωσης της μετάλλαξης Όμικρον του COVID-19.

Οικοδεσπότης της βραδιάς ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο παρουσιαστής και κωμικός Trevor Noah.

Συνεχίζοντας την αναδιάρθρωση των Βραβείων Grammy μετά την κατάργηση των επιτροπών επανεξέτασης των υποψηφιοτήτων και τις περαιτέρω αλλαγές στους κανόνες της διοργάνωσης, ο αριθμός των υποψηφιοτήτων στις γενικές κατηγορίες των Βραβείων Grammy, για την Ηχογράφησης της Χρονιάς, το Άλμπουμ της Χρονιάς, το Τραγούδι της Χρονιάς και τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη, αυξήθηκε φέτος από 8 σε 10.

Επίσης προστέθηκαν για πρώτη φορά οι κατηγορίες Best Global Music Performance και Best Música Urbana Album, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών των Βραβείων Grammy να ανέλθει σε 86.

Οι νικητές στην πλειοψηφία των κατηγοριών, εκτός των σημαντικότερων κατηγοριών της διοργάνωσης, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια μίας δεύτερης τελετής απονομής που προηγήθηκε της κύριας εκδήλωσης των Βραβείων Grammy 2022 και έλαβε χώρα στο «MGM Grand Marquee Ballroom» του Λας Βέγκας. Η «Τελετή Πρεμιέρας» (Premiere Ceremony), όπως ονομάστηκε, μεταδόθηκε αποκλειστικά διαδικτυακά.

Τα Grammy στήριξαν την Ουκρανία

Η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy περιλάμβανε μια ειδική ενότητα σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που ενθάρρυνε τους τηλεθεατές να αναλάβουν δράση και να συμβάλουν στην παγκόσμια εκστρατεία «Stand Up for Ukraine».

Το Σάββατο 2 Απριλίου, η Ακαδημία Ηχογράφησης ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Global Citizen, έναν από τους βασικούς συντελεστές του «Stand Up for Ukraine», η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Απριλίου με μια παγκόσμια ψηφιακή εκστρατεία για τους Ουκρανούς πρόσφυγες.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια παγκόσμια σύνοδος κορυφής στις 9 Απριλίου, την οποία θα συνδιοργανώσουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τρουντό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε επίσης ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα καλώντας τους θεατές να αναλάβουν δράση για να βοηθήσουν την Ουκρανία στον αντίσταση της κατά της Ρωσίας.

Οι μεγάλοι νικητές

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy 2021 είχε συγκεντρώσει o Jon Batiste, ο οποίος είχε προταθεί για 11 βραβεία.

Ακολουθούσαν ο Justin Bieber, η Doja Cat και η H.E.R. με οκτώ υποψηφιότητες ο καθένας, η Billie Eilish και η Olivia Rodrigo έχοντας από επτά υποψηφιότητες, ενώ από πέντε υποψηφιότητες είχαν μεταξύ άλλων οι Lady Gaga, Tony Bennett, Finneas, Lil Baby, Lil Nas X, SZA και Kanye West.

Ο Jon Batiste ήταν ο μεγάλος νικητής της φετινής διοργάνωσης κερδίζοντας πέντε βραβεία, μεταξύ το βραβείο για το Άλμπουμ της Χρονιάς με το «We Are», ενώ τέσσερα βραβεία απέσπασαν οι Silk Sonic των Bruno Mars και Anderson .Paak, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων για την Ηχογράφηση της Χρονιάς και το Τραγούδι της Χρονιάς με το «Leave The Door Open».

Τρία βραβεία έλαβε η Olivia Rodrigo, η οποία αναδείχθηκε Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης και κέρδισε επίσης τον τίτλο του Καλύτερου Pop Άλμπουμ («Sour») και της Καλύτερης Pop Σόλο Ερμηνείας («Drivers License»), αλλά και οι Foo Fighters, επικρατώντας και στις τρεις rock κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιοι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σημειώθηκαν ισοπαλίες σε ορισμένες κατηγορίες στα Βραβεία Grammy 2022, όπως στην κατηγορία της Καλύτερης R&B Ερμηνείας όπου το βραβείο το μοιράστηκαν οι Silk Sonic για το «Leave The Door Open» και η Jazmine Sullivan για το «Pick Up Your Feelings».

Οι εμφανίσεις

Τη βραδιά των Βραβείων Grammy 2022 άνοιξαν οι Silk Sonic των Bruno Mars και Anderson .Paak με το «777» και ακολούθησαν η Olivia Rodrigo με το «Drivers License», ο J Balvin με το «Qué Más Pues?» (με τη María Becerra) και το «In da Getto».

Τη σκυτάλη πήραν οι BTS με το «Butter», η Aymée Nuviola με το «La Gota Fria», ο Lil Nas X με τα «Dead Right Now», «Montero (Call Me by Your Name)» και «Industry Baby» (με το Jack Harlow) και η Billie Eilish με το «Happier Than Ever», η Brandi Carlile με το «Right on Time» και ο Nas σε ένα medley των «I Can», «Made You Look», «One Mic», «Rare» και «No Bad Energy».

Η βραδιά συνεχίστηκε με τον Chris Stapleton και το «You Should Probably Leave», τους Maverick City Music με το «Jireh», ενώ ο John Legend ένωσε τις δυνάμεις του με την Ουκρανή τραγουδίστρια Mika Newton και την Ουκρανή ποιήτρια και σεναριογράφο Lyuba Yakimchuk σε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Free».

Επίσης η Lady Gaga παρουσίασε ένα αφιέρωμα στον Tony Bennett ερμηνεύοντας τα τραγούδια «Love For Sale» και «Do I Love You?» από το τελευταίο κοινό άλμπουμ τους «Love For Sale».

Στα Βραβεία Grammy 2022 εμφανίστηκαν επίσης οι Billy Strings, οι Cynthia Erivo, Ben Platt, Leslie Odom Jr. και Rachel Zegler σε ένα αφιέρωμα στον συνθέτη Stephen Sondheim (1930 – 2021), ο Jon Batiste, ο Justin Bieber με τους Giveon και Daniel Caesar, η H.E.R., η Carrie Underwood και οι Brothers Osborne.

Οι νικητές των Βραβείων Grammy 2022

Οι νικητές σε κάθε κατηγορία αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Record of the Year

ABBA – I Still Have Faith in You

Jon Batiste – Freedom

Tony Bennett, Lady Gaga – I Get a Kick Out of You

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right on Time

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Billie Eilish – Happier Than Ever

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Olivia Rodrigo – Drivers License

Silk Sonic – Leave the Door Open

Album of the Year

We Are – Jon Batiste

Tony Bennett and Lady Gaga – Love for Sale

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

H.E.R. – Back of My Mind

Lil Nas X – Montero

Olivia Rodrigo – Sour

Taylor Swift – Evermore

Kanye West – Donda

Song of the Year

Ed Sheeran – Bad Habits

Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise

Olivia Rodrigo – Drivers License

H.E.R. – Fight for You

Billie Eilish – Happier Than Ever

Doja Cat, SZA – Kiss Me More

Silk Sonic – Leave the Door Open

Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name)

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

Brandi Carlile – Right on Time

Best New Artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Best Pop Solo Performance

Justin Bieber – Anyone

Brandi Carlile – Right on Time

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Olivia Rodrigo – Drivers License

Best Pop Duo/Group Performance

Butter – BTS

Higher Power – Coldplay

I Get a Kick Out of You – Tony Bennett and Lady Gaga

Kiss Me More – Doja Cat featuring SZA

Lonely – Justin Bieber and Benny Blanco

Best Traditional Pop Vocal Album

Tony Bennett, Lady Gaga – Love for Sale

Norah Jones – ’Til We Meet Again (Live)

Tori Kelly – A Tori Kelly Christmas

Ledisi – Ledisi Sings Nina

Willie Nelson – That’s Life

Dolly Parton – A Holly Dolly Christmas

Best Pop Vocal Album

Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat – Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish – Happier Than Ever

Ariana Grande – Positions

Olivia Rodrigo – Sour

Best Dance/Electronic Recording

Afrojack & David Guetta – Hero

Ólafur Arnalds, Bonobo – Loom

James Blake – Before

Bonobo, Totally Enormous Extinct Dinosaurs – Heartbreak

Caribou – You Can Do It

Rüfüs du Sol – Alive

Tiësto – the Business

Best Dance/Electronic Album

Fallen Embers – Illenium

Free Love – Sylvan Esso

Judgement – Ten City

Music Is the Weapon (Reloaded) – Major Lazer

Shockwave – Marshmello

Subconsciously – Black Coffee

Best Rock Performance

AC/DC – Shot in the Dark

Black Pumas – Know You Better (Live From Capitol Studio A)

Chris Cornell – Nothing Compares 2 U

Deftones – Ohms

Foo Fighters – Making a Fire

Best Metal Performance

Amazonia – Gojira

Genesis – Deftones

Pushing the Tides – Mastodon

The Alien – Dream Theater

The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition) – Rob Zombie

Best Rock Song

Weezer – All My Favorite Songs

Kings of Leon – The Bandit

Mammoth WVH – Distance

Paul McCartney – Find My Way

Foo Fighters – Waiting on a War

Best Rock Album

AC/DC – Power Up

Black Pumas – Capitol Cuts – Live From Studio A

Chris Cornell – No One Sings Like You Anymore Vol. 1

Foo Fighters – Medicine at Midnight

Paul McCartney – McCartney III

Best Alternative Music Album

Fleet Foxes – Shore

Halsey – If I Can’t Have Love, I Want Power

Japanese Breakfast – Jubilee

Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams

St. Vincent – Daddy’s Home

Best R&B Performance

Snoh Aalegra – Lost You

Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches

H.E.R. – Damage

Silk Sonic – Leave the Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Best Traditional R&B Performance

Jon Batiste – I Need You

BJ the Chicago Kid, PJ Morton, Kenyon Dixon, Charlie Bereal – Bring It on Home

Leon Bridges, Robert Glasper – Born Again

H.E.R. – Fight for You

Lucky Dave, Yebba – How Much Can a Heart Take

Best R&B Song

H.E.R. – Damage

SZA – Good Days

Giveon – Heartbreak Anniversary

Silk Sonic – Leave the Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Best Progressive R&B Album

Eric Bellinger – New Light

Cory Henry – Something to Say

Hiatus Kaiyote – Mood Valiant

Lucky Daye – Table for Two

Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington – Dinner Party: Desert

Masego – Studying Abroad: Extended Stay

Best R&B Album

Snoh Aalegra – Temporary Highs in the Violet Skies

Jon Batiste – We Are

Leon Bridges – Gold-Diggers Sound

H.E.R. – Back of My Mind

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

Best Rap Performance

Baby Keem, Kendrick Lamar – Family Ties

Cardi B – Up

J. Cole, 21 Savage & Morray – ​​My Life

Megan Thee Stallion – Thot Shit

Best Rap Album

J. Cole – The Off-Season

Nas – King’s Disease 2

Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

Kanye West – Donda

Best Melodic Rap Performance

J. Cole, Lil Baby – Pride Is the Devil

Doja Cat – Need to Know

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Tyler, the Creator Featuring YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign – WusYaName

Kanye West, The Weekend, Lil Baby – Hurricane

Best Rap Song

DMX, Jay-Z, Nas – Bath Salts

Saweetie, Doja Cat – best Friend

Baby Keem, Kendrick Lamar – Family Ties

Kanye West, Jay-Z – Jail

J. Cole, 21 Savage & Morray – ​​My Life

Best Country Solo Performance

All I Do Is Drive – Jason Isbell

Camera Roll – Kacey Musgraves

Forever After All – Luke Combs

Remember Her Name – Mickey Guyton

You Should Probably Leave – Chris Stapleton

Best Country Duo/Group Performance

Chasing After You – Ryan Hurd & Maren Morris

Drunk (And I Don’t Wanna Go Home) – Elle King & Miranda Lambert

Glad You Exist – Dan + Shay

If I Didn’t Love You – Jason Aldean & Carrie Underwood

Younger Me – Brothers Osborne

Best Country Song

Better Than We Found It – Maren Morris

Camera Roll – Kacey Musgraves

Cold – Chris Stapleton

Country Again – Thomas Rhett

Fancy Like – Walker Hayes

Best Country Album

Skeletons – Brothers Osborne

Remember Her Name – Mickey Guyton

The Marfa Tapes – Miranda Lambert, Jon Randall and Jack Ingram

The Ballad of Dood and Juanita – Sturgill Simpson

Starting Over – Chris Stapleton

Best Latin Pop or Urban Album

Pablo Alborán – Vértigo

Paula Arenas – Mis AmoresGr

Ricardo Arjona – Hecho A La Antigua

Camilo – Mis Manos

Alex Cuba – Mendó

Selena Gomez – Revelación

Best Música Urbana Album

Afrodisíaco – Rauw Alejanadro

El Último Tour Del Mundo – Bad Bunny

Jose – J Balvin

KG0516 – Karol G

Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) – Kali Uchis

Best American Roots Performance

Jon Batiste – Cry

Billy Strings – Love and Regret

The Blind Boys of Alabama and Bela Fleck – I Wish I Knew How It Would Feel to be Free

Brandy Clark Featuring Brandi Carlile – Same Devil

Allison Russell – Nightflyer

Best American Roots Song

Rhiannon Giddens, Francesco Turrisi – Avalon

Valerie June Featuring Carla Thomas – Call Me a Fool

Jon Batiste – Cry

Yola – Diamond Studded Shoes

Allison Russell – Nightflyer

Best Reggae Album

Etana – Pamoja

Gramps Morgan – Positive Vibration

Sean Paul – Live N Livin

Jesse Royal – Royal

Soja – Beauty in the Silence

Spice – 10

Best Global Music Album

Rocky Dawuni – Voice of Bunbon Vol. 1.

Daniel Ho & Friends – East West Players Presents: Daniel Ho & Friends Live in Concert

Angélique Kidjo – Mother Nature

Femi Kuti, Made Kuti – Legacy +

Wizkid – Made in Lagos: Deluxe Edition

Best Compilation Soundtrack for Visual Media

Cruella – Various artists

Dear Evan Hansen – Various artists

In the Heights – Various artists

One Night in Miami… – Leslie Odom, Jr. and various artists

Respect – Jennifer Hudson

Schmigadoon! Episode 1 – Various artists

The United States vs. Billie Holiday – Andra Day

Best Score Soundtrack for Visual Media

Bridgerton – Kris Bowers

Dune – Hans Zimmer

Soul – Jon Batiste, Trent Reznor and Atticus Ross

The Mandalorian: Season 2 – Vol. 2 (Chapters 13-16) – Ludwig Göransson

The Queen’s Gambit – Carlos Rafael Rivera

Best Song Written for Visual Media

Agatha All Along (από το «WandaVision») – Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez featuring Kathryn Hahn, Eric Bradley, Greg Whipple, Jasper Randall & Gerald White

All Eyes on Me (από το «Bo Burnham: Inside») – Bo Burnham

All I Know So Far (από το «Pink: All I Know So Far») – Pink

Fight For You (από το «Judas and the Black Messiah») – H.E.R.

Here I Am (Singing My Way Home») (από το «Respect») – Jennifer Hudson

Speak Now (από το «One Night in Miami…») – Leslie Odom, Jr.

Best Music Video

Freedom – Jon Batiste

Good 4 U – Olivia Rodrigo

Happier Than Ever – Billie Eilish

I Get a Kick Out of You – Tony Bennett and Lady Gaga

Montero (Call Me by Your Name) – Lil Nas X

Peaches – Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon

Shot in the Dark – AC/DC

Best Music Film

Bo Burnham: Inside – Bo Burnham

David Byrne’s American Utopia – David Byrne

Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles – Billie Eilish

Music, Money, Madness… Jimi Hendrix in Maui – Jimi Hendrix

Summer of Soul – Various Artists

Best Engineered Album, Non-Classical

The Marías – Cinema

Yebba – Dawn

Low – Hey What

Tony Bennet, Lady Gaga – Love for Sale

Pino Palladino, Blake Mills – Notes With Attachments

Producer of the Year, Non-Classical

Jack Antonoff

Rogét Chahayed

Mike Elizondo

Hit-Boy

Ricky Reed

Best Remixed Recording

Soul II Soul – Back to Life (Booka T Kings of Soul Satta Dub)

Papa Roach – Born for Greatness (Cymek Remix)

K. D. Lang – Constant Craving (Fashionably Late Remix)

Zedd, Griff – Inside Out (3Scape Drm Remix)

Demi Lovato, Ariana Grande – Met Him Last Night (Dave Audé Remix)

Deftones – Passenger (Mike Shinoda Remix)

PVA – Talks (Mura Masa Remix)

Best Immersive Audio Album

Alicia Keys – Alicia

Patricia Barber – Clique

Harry Styles – Fine Line

Steven Wilson – The Future Bites

Anne Karin Sundal-Ask, Det Norske Jentekor – Stille Grender