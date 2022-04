Grammy 2022: Η Lady Gaga συγκινήθηκε μέχρι δακρύων σε ένα αφιέρωμα στον Tony Bennett

Η Lady Gaga έκανε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Tony Bennett στα Βραβεία Grammy 2022.

Η αστέρας της pop ανέβηκε στη σκηνή του «MGM Grand Garden Arena» στο Λας Βέγκας το βράδυ της Κυριακής για να ερμηνεύσει δύο κομμάτια από το βραβευμένο τζαζ άλμπουμ τους «Love for Sale», το ομώνυμο τραγούδι και το «Do I Love You».

Ο Tony Bennett δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως στην τελετή απονομής των Βραβείων Grammy 2022 λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

Ωστόσο, προλόγισε την εμφάνιση της 36χρονης τραγουδίστριας με ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα, λέγοντας απλά και ειλικρινά: «Γεια σε όλους, παρακαλώ καλωσορίστε τη Lady Gaga!».

If there’s one (or 8) things we can always expect from a @ladygaga performance, is that it will be brilliant, incredible, amazing, showstopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. #GRAMMYs pic.twitter.com/nt0qjaOp00

Ο 95χρονος Tony Bennett πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ και αποσύρθηκε από τις συναυλίες το 2021.

Καθώς η Lady Gaga τραγουδούσε το «Do I Love You», οι οθόνες πίσω της έδειχναν πλάνα τόσο από τις ηχογραφήσεις της όσο και από τις συναυλίες με τον Tony Bennett.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Αφού ολοκλήρωση την εμφάνισή της, είπε: «Σ’ αγαπάμε Tony, μας λείπεις».

Η Lady Gaga και ο Tony Bennett ήταν υποψήφιοι για πέντε Grammy φέτος και κέρδισαν το βραβείο για το Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Άλμπουμ με το «Love For Sale». Ο Tony Bennett έγραψε ιστορία και έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία νικητής Grammy και ο γηραιότερος στις γενικές κατηγορίες της διοργάνωσης.

We know every type of love, and we’re sending it all to @LadyGaga!

Missing @itstonybennett on the #GRAMMYs stage, but his spirit is present! 🎶 pic.twitter.com/L15XYzmufg

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) April 4, 2022