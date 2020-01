Grammy 2020: Ιστορικός θρίαμβος της Billie Eilish – Όλοι οι νικητές

Οικογενειακή υπόθεση ήταν τα φετινά Βραβεία Grammy.

Με μία λαμπερή τελετή απονομής πραγματοποιήθηκαν τα 62α Βραβεία Grammy.

Τα φετινά βραβεία της Ακαδημίας Ηχογράφησης διεξήχθησαν την Κυριακή 26 Ιανουαρίου (ξημερώματα 27/01 σε ώρα Ελλάδας) στο Staples Center του Λος Άντζελες και μεταδόθηκαν ζωντανά από το CBS.

Οικοδέσποινα της διοργάνωσης ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η τραγουδίστρια – τραγουδοποιός Alicia Keys.

Οι διοργανωτές κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθειες να μην επηρεαστεί η βραδιά από τα σκάνδαλα που τάραξαν την Ακαδημία Ηχογράφησης στο κατώφλι της φετινής τελετής απονομής: Η αποπομπή της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ακαδημίας Ηχογράφησης, Deborah Dugan, μόλις δέκα ημέρες πριν τα Grammy και η απάντηση της Dugan στις κατηγορίες εις βάρος της, καταγγέλλοντας αδιαφανείς διαδικασίες στα βραβεία.

Βαρύ πέπλο έριξε στη βραδιά και ο τραγικός θάνατος του θρυλικού μπασκετμπολίστα Kobe Bryant σε δυστύχημα με ελικόπτερο στη νότια Καλιφόρνια, μία αναπάντεχη είδηση που συγκλόνισε τον πλανήτη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Staples Center και έκανε ολονυχτία για να τιμήσει τη μνήμη του «Black Mamba», καθώς το κλειστό γήπεδο που φιλοξενεί ετησίως τα Βραβεία Grammy αποτελεί την έδρα των LA Lakers, με τη φανέλα των οποίων μεγαλούργησε στην καριέρα του ο 41χρονος αθλητής.

Η Alicia Keys αφιέρωσε την έναρξη της τελετής απονομής στον αδικοχαμένο Kobe Bryant. Αφού μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του, η Keys συγκίνησε το πλήθος τραγουδώντας α καπέλα μαζί με τους Boyz II Men το «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday».

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα Βραβεία Grammy είχαν συγκεντρώσει οι Lizzo (8 υποψηφιότητες), Billie Eilish (6 υποψηφιότητες) και Lil Nas X (6 υποψηφιότητες), στην πρώτη τους εμφάνιση στη διοργάνωση.

Ακολουθούσαν η Ariana Grande, η H.E.R. και ο Finneas O’Connell με πέντε υποψηφιότητες ο καθένας. Από τέσσερις υποψηφιότητες είχαν οι Beyoncé, J. Cole, Yola και Thom Yorke.

Τελικά μεγάλοι νικητές της βραδιάς ήταν η Billie Eilish και ο αδελφός της Finneas, που κέρδισαν από πέντε βραβεία ο καθένας, τα πρώτα στην καριέρα τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Billie Eilish έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κερδίζει μέσα σε μία βραδιά το βραβείο στις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες των Grammy: Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς, Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης, ενώ κατέκτησε και το βραβείο για το Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ.

Η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής γιορτάστηκε με εκρηκτικές εμφανίσεις.

Την εκδήλωση άνοιξε η Lizzo, ενώ τη σκυτάλη πήραν σε χωριστές εμφανίσεις οι Blake Shelton και Gwen Stefani, Jonas Brothers,Tyler, The Creator, Boyz II Men και Charlie Wilson, Camila Cabello, Tanya Tucker και Brandi Carlile, Ariana Grande, Billie Eilish και Finneas, Bonnie Raitt (σε αφιέρωμα στον John Prine), Demi Lovato, H.E.R., Rosalía

Δύο θρυλικά συγκροτήματα, οι Aerosmith και οι Run-DMC, μας χάρισαν σε μία σπάνια συνύπαρξη επί σκηνής. Επίσης οι DJ Khaled, Kirk Franklin, John Legend, Meek Mill, Roddy Ricch και YG παρουσίασαν ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον αδικοχαμένο Nipsey Hussle, ενώ οι FKA Twigs, Sheila E. και Usher ερμήνευσαν τραγούδια του εκλιπόντα Prince.

Το Staples Center σείστηκε με μία απίθανη σύμπραξη του Lil Nas X και του Billy Ray Cyrus με τους BTS, Diplo και Mason Ramsey, που τραγούδησαν όλοι μαζί τη σαρωτική επιτυχία «Old Town Road».

Τέλος οι Ben Platt, Cyndi Lauper, John Legend, Joshua, David Bell, Debbie Allen, Misty Copeland, Camila Cabello, Gary Clark Jr., Lang Lang, The War and Treaty τίμησαν τον μακροχρόνιο παραγωγό των Grammy, Ken Ehrilch, ο οποίος αποσύρεται φέτος από τη δράση.

Οι νικητές των Βραβείων Grammy 2020

Ακολουθούν οι νικητές στις σημαντικότερες κατηγορίες της διοργάνωσης.

Record Of The Year

«Bad Guy» — Billie Eilish

Album Of The Year

«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» — Billie Eilish

Song Of The Year

«Bad Guy» — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish)

Best New Artist

Billie Eilish

POP

Best Pop Solo Performance

«Truth Hurts» – Lizzo

Best Pop Duo/Group Performance

«Old Town Road» – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Best Traditional Pop Vocal Album

«Look Now» – Elvis Costello & The Imposters

Best Pop Vocal Album

«When We All Fall Asleep, Where Do We Go» – Billie Eilish

DANCE/ELECTRONIC

Best Dance Recording

«Got To Keep On» – The Chemical Brothers

Best Dance/Electronic Album

«No Geography» – The Chemical Brothers

ROCK

Best Rock Performance

«This Land» – Gary Clark Jr.

Best Metal Performance

«7empest» – Tool

Best Rock Song

«This Land» – Gary Clark Jr.

Best Rock Album

«Social Cues» – Cage The Elephant

ALTERNATIVE

Best Alternative Music Album

«Father of the Bride» – Vampire Weekend

R&B

Best R&B Performance

«Come Home» – Anderson .Paak & André 300

Best Traditional R&B Performance

«Jerome» – Lizzo

Best R&B Song

«Say So» – Pj Morton feat. Jojo

Best Urban Contemporary Album

«Cuz I Love You (Deluxe)» – Lizzo

Best R&B Album

«Ventura» – Anderson .Paak

RAP

Best Rap Performance

«Racks In The Middle» – Nipsey Hussle ft. Roddy Ricch & Hit-boy

Best Rap/Sung Performance

«Higher» — DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend

Best Rap Song

«A Lot» – 21 Savage ft. J. Cole

Best Rap Album

«IGOR» – Tyler, The Creator

COUNTRY

Best Country Solo Performance

«Ride Me Back Home» – Willie Nelson

Best Country Duo/Group Performance

«Speechless» – Dan & Shay

Best Country Song

«Bring My Flowers Now» – Tanya Tucker

Best Country Album

«While I’m Livin’» – Tanya Tucker

LATIN

Best Latin Pop Album

«#ELDISCO» – Alejandro Sanz

Best Latin Rock, Urban or Alternative Album

«El Mal Querer» – Rosalía

Best Tropical Latin Album

«Opus» – Marc Anthony (ισοπαλία)

«A Journey Through Cuban Music» – Aymée Nuviola (ισοπαλία)

Best Folk Album

«Patty Griffin» – Patty Griffin

REGGAE

Best Reggae Album

«Rapture» – Koffee

WORLD MUSIC

Best World Music Album

«Celia» – Angelique Kidjo

SPOKEN WORD

Best Spoken Word Album (Includes Poetry, Audio Books & Storytelling)

«Becoming» – Michelle Obama

MUSICAL THEATER

Best Musical Theater Album

«Hadestown» – Original Broadway Cast

MUSIC FOR VISUAL MEDIA

Best Compilation Soundtrack For Visual Media

«A Star Is Born» – Lady Gaga & Bradley Cooper

Best Score Soundtrack For Visual Media

«Chernobyl» – Hildur Guðnadóttir

Best Song Written For Visual Media

«I’ll Never Love Again (Film Version)» – Lady Gaga & Bradley Cooper

PACKAGE

Best Recording Package

«Chris Cornell» – Chris Cornell

Best Boxed or Special Limited Edition Package

Woodstock: Back To The Garden – The Definitive 50th Anniversary Archive -Various Artists

PRODUCTION, NON-CLASSICAL

Best Engineered Album, Non-Classical

«When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» – Παραγωγοί: Rob Kinelski & Finneas O’Connell – Mastering: John Greenham (Billie Eilish)

Producer Of The Year, Non-Classical

Finneas

Best Remixed Recording

«I Rise (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)» – Tracy Young, remixer (Madonna)

MUSIC VIDEO/FILM

Best Music Video

«Old Town Road (Official Movie)» – Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Best Music Film

«HOMECOMING» – Beyoncé