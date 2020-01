Grammy 2020: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Ariana Grande μαγνήτισε τα βλέμματα

Η Ariana Grande μαγνήτισε τα βλέμματα με την εκρηκτική εμφάνισή της στα Βραβεία Grammy 2020.

Η 26χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της διοργάνωσης λίγο πριν τα μέσα της τελετής απονομής και έδωσε άλλη διάσταση στη μεγάλη βραδιά με την απρόσμενη εναλλαγή που επιφύλασσε για το κοινό.

Η Ariana Grande ξεκίνησε την εμφάνισή της με το τραγούδι «Imagine» από το άλμπουμ της «Thank U, Next» και συνέχισε με το κλασικό «My Favorite Things» από το θρυλικό μιούζικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας», έχοντας τη συνοδεία ορχήστρας.

Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Δείγματα από το «My Favorite Things» έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεγάλη επιτυχία «7 Rings» της τραγουδίστριας.

Αμέσως μετά η Ariana Grande έβγαλε το κομψό μαύρο φόρεμα που φορούσε για να μείνει με μία σατέν ρόμπα σε απαλό ροζ χρώμα και να τραγουδήσει το αγαπημένο «7 Rings», περιτριγυρισμένη από χορεύτριες με παρόμοια αμφίεση.

Παράλληλα άλλαξε και το σκηνικό, φέρνοντας στα Grammy μία εικόνα από την περιοδεία «Sweetener World Tour» της τραγουδίστριας.

Η αστέρας της pop έκλεψε μάλιστα τις εντυπώσεις με την ευλυγισία της και το σπαγκάτο της που άφησε άναυδους τους θεατές.

Η Ariana Grande ολοκλήρωσε την εμφάνισή της τραγουδώντας το hit single «Thank U, Next», ενώ ήταν εμφανές ότι συγκρατούσε με δυσκολία τα δάκρυά της.

no better way to end the sweetener/thank u, next era. what a beautiful year and a half ❤️ thank u @ArianaGrande #GRAMMYs pic.twitter.com/Fp08FJmN52

— 𝔸𝕝𝕖𝕔 (@inmyheadoutro) January 27, 2020