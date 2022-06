Οι Gorillaz θα κυκλοφορήσουν art book με τη συμμετοχή των Jack Black και Robert Smith

Ο Jamie Hewlett συνεργάστηκε με περισσότερους από 40 καλλιτέχνες.

Οι Gorillaz ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός βιβλίου με έργα τέχνης (art book) με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 καλλιτεχνών, οι οποίοι συνεργάζονται με τον συνδημιουργό του συγκροτήματος, Jamie Hewlett.

Το «The Gorillaz Art Book» θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2022 μέσω της Z2 Comics και υπόσχεται να παρουσιάσει στο κοινό «νέες εκδοχές» των 2D, Murdoc Niccals, Noodle και Russel Hobbs σε «έναν εκτεταμένο τόμο».

Οι καλλιτέχνες που έχουν συνεισφέρει στο «The Gorillaz Art Book» περιλαμβάνουν καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο πρότζεκτ «Song Machine» του εικονικού συγκροτήματος, όπως ο Robert Smith των The Cure και η Laurie Vincent των Slaves, η οποία εμφανίστηκε μαζί με τον Slowthai στο πρώτο τραγούδι του «Song Machine», το «Momentary Bliss».

Για τη νέα εκδοχή των μελών των Gorillaz, ο Jamie Hewlett ένωσε τις δυνάμεις του με τον Jack Black, καθώς και με άλλους καλλιτέχνες και εικονογράφους που έχουν εργαστεί σε πρότζεκτ όπως τα «Buffy The Vampire Slayer», «Powerpuff Girls» και «Adventure Time».

Ο Jamie Hewlett δήλωσε για το βιβλίο: «Οι Gorillaz πάντα συνεργάζονταν με τη μουσική, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνουμε μια καλλιτεχνική συνεργασία. Μου άρεσε πολύ που συνεργάστηκα με τόσους πολλούς από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και το αποτέλεσμα είναι αυτό το καταπληκτικό βιβλίο».

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο «The Gorillaz Art Book» είναι οι:

Ana Godis, Andre Carrilho, Andrew C. Robinson, Anna Cattish, Ben Bocquelet, Brendan McCarthy, Chloe Nicolay, Craig McCracken, Dana Terrace, Daniela Uhlig, Del the Funky Homosapien, EPHK, Erik Fountain, Glyn Dillon, Gregory Hergert, Holly Warburton, J.A.W. Cooper, Jack Black, Jared Cody Wolf, Jean-Baptiste Mondino, Jens Claessens, Jeremy Enecio, Kerbcrawlerghost, Kim Jung Gi, Laurie Vincent, Little Thunder, Marella Moon Albanese, Marianna Ignazzi, Miss Jisu, Nicolas Dehghani, Robert Smith, Robert Valley, Ruffmercy, Sainer, Tara Billinger, Taya Strizhakova, Tim McCourt & Max Taylor, Valeria Ko, Vanesa R. Del Rey, Venla Linna, Vincent Roucher, William Wray, Zeen Chin.

Το βιβλίο, διαστάσεων 32×23 εκατοστών, θα κυκλοφορήσει σε έκδοση με σκληρό εξώφυλλο και θα εκτείνεται σε 288 σελίδες από πολυτελές χαρτί τέχνης, ενώ θα κοστίζει 68,99 λίρες Αγγλίας (περ. 80 ευρώ).

Η τύπωση και η βιβλιοδεσία του «The Gorillaz Art Book» θα γίνουν αποκλειστικά στην Ιταλία.