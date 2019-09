Το σημερινό doodle της Google είναι αφιερωμένο στον θρύλο των μπλουζ B.B. King.

Ο B.B. King (16 Σεπτεμβρίου 1925 – 14 Μαΐου 2015) ήταν Αμερικανός μπλουζ κιθαρίστας και τραγουδοποιός.

Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της μπλουζ στον κόσμο. Σήμα κατατεθέν του B.B. King ήταν η κιθάρα με το προσωνύμιο »Lucille», μια «ειδικής κατασκευής» Gibson που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τη δεκαετία του 1950.

Με το πέρασμα των χρόνων πέρασαν διάφορες «Lucille» από τα χέρια του, αλλά ουσιαστικά ήταν το ίδιο μοντέλο κιθάρας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καλλιτέχνη. Είχε άδεια πιλότου, ήταν γνωστός τζογαδόρος και χορτοφάγος, δεν έπινε ποτέ αλκοόλ ούτε κάπνιζε.

Η καριέρα του

Το 1949 ο B. B. King ξεκίνησε να ηχογραφεί δίσκους στην εταιρεία RPM Records η οποία έδρευε στο Λος Άντζελες. Πολλές από τις πρώτες δουλειές του καλλιτέχνη ηχογραφήθηκαν από τον Sam Phillips, ο οποίος αργότερα ίδρυσε την θρυλική Sun Records και ανακάλυψε τον Elvis Presley. Ο King ήταν επίσης disc jockey στο Μέμφις, όπου και του δόθηκε το παρατσούκλι «Beale Street Blues Boy», αργότερα γνωστό σαν B.B.

Τη δεκαετία του ’50, ο King έγινε ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της R&B μουσικής, θέση στην οποία οδηγήθηκε από τραγούδια όπως τα «You Know I Love You», «Woke Up This Morning», «Please Love Me», «When My Heart Beats like a Hammer», «Whole Lotta Love», «You Upset Me Baby», «Every Day I Have the Blues», «Sneakin’ Around», «Ten Long Years», «Bad Luck», «Sweet Little Angel», «On My Word of Honor» και «Please Accept My Love».

Το 1962 υπέγραψε με την εταιρεία ABC-Paramount Records.

Η πρώτη του επιτυχία πέρα από την καθαρή μπλουζ μουσική ήρθε με το κομμάτι «The Thrill Is Gone» το οποίο ήταν επανεκτέλεση, με πρώτο ερμηνευτή τον Roy Hawkins. Το τραγούδι έγινε επιτυχία στα chart της R&B αλλά και της pop, κάτι πρωτόγνωρο για έναν R&B καλλιτέχνη.

Τα βλέμματα όλων κέρδισε όταν έκανε το άνοιγμα στις συναυλίες της περιοδείας των Rolling Stones το 1969. Η επιτυχία του King συνεχίστηκε τη δεκαετία του ’70 με τραγούδια όπως τα «To Know You Is To Love You» και «I Like To Live The Love». Από το 1951 έως και το 1985 εμφανίστηκε 74 φορές στα charts του «Billboard» για την R&B .

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν, δηλαδή αυτές του ’80, του ’90 και του ’00, ο B.B. King ηχογραφούσε ολοένα και λιγότερα νέα τραγούδια. Αντ’ αυτού, αφιερώθηκε σε εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες αλλά και ζωντανές εμφανίσεις, οι οποίες μετρούσαν 300 νύχτες κάθε χρόνο.

Το 1988 δημιούργησε μια νέα γενιά θαυμαστών με την κυκλοφορία του single «When Love Comes To Town» σε συνεργασία με το Ιρλανδικό συγκρότημα U2 στο άλμπουμ «Rattle and Hum».

Το 2000, ο B.B. King συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Eric Clapton για την ηχογράφηση του «Riding With The King».

Το 2003 μοιράστηκε τη σκηνή για 30 ολόκληρα λεπτά με το ροκ συγκρότημα Phish στο Νιου Τζέρσεϊ ενώ τον Ιούνιο του 2006 ο King ήταν «παρών» στο Three Deuces Building στο Γκρίνγουντ του Μισισίπι για τη γιορτή που έγινε προς τιμή της πρώτης του ραδιοφωνικής μετάδοσης.

Έως και σήμερα, πάνω από 100 συναυλίες του έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση (τουλάχιστον ένα μέρος από αυτές) σε πολλές χώρες.

Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του

Σε ηλικία των 80 ετών, στις 29 Μαρτίου 2006, ο B.B. King έπαιξε στο Hallam Arena του Σέφιλντ. Αυτή ήταν η πρώτη συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του καλλιτέχνη για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

Σε αυτή τη συναυλία συνεργάστηκε με τον Gary Moore, τον οποίο είχε συναντήσει παλαιότερα για το τραγούδι «Since I Met You Baby». Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2006 στο Wembley Arena του Λονδίνου.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελβετία, όπου και έδωσε δύο συναυλίες κατά τη σαρακοστή επέτειο του διάσημου Montreux Jazz Festival και συνέχισε στη Ζυρίχη. Το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ο B.B. King εμφανίστηκε επίσης στη Βραζιλία έξι φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιοδείας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου το Νοέμβριο του 2006 στο Σάο Πάολο, δημοσιογράφος ρώτησε τον καλλιτέχνη αν αυτή θα είναι η πραγματική αποχαιρετιστήρια περιοδεία του.

Ο B.B. King απάντησε: «Ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες είναι ένας άνθρωπος από τη Σκωτία με το όνομα Sean Connery. Πολλοί θα τον ξέρετε σαν τον James Bond 007. Έπαιξε σε μια ταινία με τίτλο “Never Say Never Again” (Ποτέ Μη Λες Ποτέ).»

Ο B.B. King πέθανε στις 14 Μαΐου 2015 στο Λας Βέγκας, σε ηλικία 89 ετών.