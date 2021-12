O good job nicky επιστρέφει με το νέο single «Realize»

Το πιο ενήλικο πρόσωπό του παρουσιάζει ο good job nicky στο πρώτο single από το νέο άλμπουμ που έχει ήδη ετοιμάσει.

O good job nicky επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Realize» και ένα video clip (to be continued) που αποκαλύπτει το νέο του look.

Ο υπερταλαντούχος και αινιγματικά γοητευτικός 25χρονος good job nicky, με το ξεχωριστό παρουσιαστικό, στιλ και αισθητική ανακηρύχθηκε κατά γενική ομολογία «πρωτοεμφανιζόμενος της χρονιάς».

Έκανε αίσθηση από την πρώτη στιγμή τόσο με το συγκλονιστικό δισκογραφικό ντεμπούτο του, που κυκλοφόρησε σε επτά single – συνέχειες από την Cobalt Music από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Απρίλιο 2021 όσο και με τα καθηλωτικά μουσικά βίντεο που συνόδευαν τις κυκλοφορίες του: σύγχρονα, αναπάντεχα, διαφορετικά μεταξύ τους, ευαίσθητα και υψηλής αισθητικής, συζητήθηκαν όλα και έγιναν viral.

Ήδη από το πρώτο μουσικό βίντεο για το πρώτο του single, «January 8th», έσπασε όλα τα ρεκόρ για νέο καλλιτέχνη (και μάλιστα με αγγλικό στίχο), αφού μέσα σε 48 ώρες ξεπέρασε τις 400.000 views στο YouTube και σκαρφάλωσε στην κορυφαίες τάσεις, ενώ αυτή τη στιγμή το επίσημο video clip μετράει 2.5 εκατομμύρια προβολές

Σήμερα, ένα χρόνο αργότερα από το πρώτο του τραγούδι και αρκετούς μήνες μετά την τελευταία φορά που παρουσίασε στο κοινό νέα δουλειά, η αναμονή για τους χιλιάδες απαιτητικούς fans που έχουν πιστέψει σε αυτόν τελειώνει, με την κυκλοφορία του ολοκαίνουργιου single «Realize».

Πρόκειται για το πρώτο από το νέο άλμπουμ που έχει ήδη ολοκληρώσει μαζί με τον στενό συνεργάτη του, Ερμή Γεραγίδη.

Στο video clip του «Realize», σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σταματιάδη, επιμέλεια Μιχάλη Παπανικολάου και παραγωγή White Room, ο good job nicky εμφανίζει το νέο του και πιο ενήλικο πρόσωπο.

Μαζί με τη συμπρωταγωνίστρία του Τζωρτζίνα Λιώση ξεκινούν τη διήγηση μιας έντονης ερωτικής ιστορίας με πολλές ανατροπές, χτισμένη σε τέσσερα επεισόδια, όσα και τα video clip / τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν με τον τίτλο – ομπρέλα «Heaven Is Sin».

Το νέο single και video clip του good job nicky κυκλοφορεί από την Cobalt Music.