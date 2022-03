«Heaven Is Sin»: Το τραγούδι του good job nicky που ήταν υποψήφιο για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision 2022

Ο good job nicky ανυπομονούσε να έρθει εδώ και μήνες η στιγμή που θα κυκλοφορούσε το «Heaven Is Sin».

Ακούστε το τραγούδι του good job nicky που είχε προταθεί για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision 2022.

Όταν το περασμένο φθινόπωρο κατατέθηκαν οι μουσικές προτάσεις για την ελληνική συμμετοχή στον 66ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο good job nicky και η Cobalt Music συμμετείχαν στη διαδικασία με ένα τραγούδι που αγαπιέται από την πρώτη ακρόαση, μία τρυφερή, συγκινητική και ταυτόχρονα συναρπαστική μπαλάντα υψηλών απαιτήσεων.

Πολύ λίγοι είχαν ακούσει το «Heaven Is Sin» μέχρι σήμερα.

Τώρα ήρθε η στιγμή, το τραγούδι που τελικά δεν θα ταξιδέψει στο Τορίνο, επιτέλους να αποκαλυφθεί.

Μια στιγμή για την οποία ο ταλαντούχος και ρηξικέλευθος 25χρονος καλλιτέχνης ανυπομονούσε να έρθει εδώ και μήνες.

Το video του «Heaven Is Sin» είναι το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του cinematic project που ξεκίνησε με τα τρία προηγούμενα τραγούδια, «Realize», «Too Hard» και «Do The Gods Cry» και στο οποίο ο good job nicky παλεύει μέχρι τελικής πτώσης με τον δίδυμο αδερφό του.

Η σκηνοθεσία είναι του Αλέξανδρου Σταματιάδη με την επιμέλεια του Μιχάλη Παπανικολάου σε παραγωγή White Room, ενώ συμμετέχει και πάλι η ηθοποιός Τζωρτζίνα Λιώση.

Το νέο single και video clip του good job nicky με τίτλο «Heaven Is Sin» κυκλοφορεί από τη δισκογραφική οικογένεια της Cobalt Music.