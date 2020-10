Ο good job nicky κάνει ντεμπούτο με ένα video που θα σας ταράξει

Ο good job nicky ανοίγει έναν εντελώς πρωτότυπο δρόμο για τα ελληνικά πράγματα.

Μια συγκλονιστική ερμηνεία κι ένα καθηλωτικό video από τον 24χρονο good job nicky.

O ταλαντούχος και αινιγματικός καλλιτέχνης good job nicky, με το ξεχωριστό του παρουσιαστικό, στιλ και αισθητική, έρχεται να ταράξει τα νερά τόσο με το συγκλονιστικό δισκογραφικό ντεμπούτο του με τίτλο «January 8th» όσο και με το καθηλωτικό μουσικό βίντεο που το συνοδεύει.

Ο good job nicky που υπογράφει εξ ολοκλήρου τον αγγλικό στίχο του τραγουδιού και μέρος της σύνθεσης (μαζί με τον καλό του φίλο Ερμή Γεραγίδη), δέχτηκε από μικρός έντονες καλλιτεχνικές επιρροές μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, ανοίγοντας τώρα το δικό του προσωπικό μουσικό δρόμο.

Ένας δρόμος που αναφέρεται στις παγκόσμιες τάσεις και φαντάζει εντελώς πρωτότυπος για τα ελληνικά πράγματα.

«Steal a lil time from me / Make a lil time for me / We dont really ask for much / Grains in the hourglass / Keep dropping down», τραγουδά ο good jοb nicky στην πρώτη του μουσική πρόταση.

To μουσικό βίντεο για το «January 8th» σκηνοθέτησε ο Αλέξανδρος Σταματιάδης, η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Γιάννη Μιχελόπουλου και η επιμέλεια του Μιχάλη Παπανικολάου.

Το single «January 8th» του good job nicky κυκλοφορεί από την Cobalt Music.