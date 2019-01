Με μία λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες.

Η τελετή απονομής για τις 76ες Χρυσές Σφαίρες διεξήχθη την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2019 στο «The Beverly Hilton» του Beverly Hills και μεταδόθηκε ζωντανά από το NBC.

Εάν υπήρχε ένα κοινό θέμα σε αυτές τις Χρυσές Σφαίρες ήταν αυτό του κινηματογράφου και της τηλεόρασης που αντιπροσωπεύει μία παγκόσμια γλώσσα.

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι ηθοποιοί Sandra Oh («Killing Eve», «Grey’s Anatomy») και Andy Samberg («Brooklyn Nine-Nine»), αμφότεροι βραβευμένοι με Χρυσή Σφαίρα.

Τους νικητές στις 25 κατηγορίες στις Χρυσές Σφαίρες, 14 για τον τομέα του κινηματογράφου και 11 για τον τομέα της τηλεόρασης, ψήφισε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA).

Τις περισσότερες υποψηφιότητες (6) είχε συγκεντρώσει η ταινία «Vice», με παραγωγούς μεταξύ άλλων τον Brad Pitt και τον Will Ferrell και πρωταγωνιστές τους Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell κ.ά.

Σε πέντε κατηγορίες προτεινόταν το «A Star Is Born» (Ένα Αστέρι Γεννιέται) με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper, ενώ πέντε υποψηφιότητες απέσπασε επίσης το «The Favourite» (Η Ευνοούμενη), η νέα ταινία που σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος.

Watch this exclusive first #GoldenGlobes backstage interview with @LadyGaga and @MarkRonson as they talk about collaborating on Best Original Song "Shallows." pic.twitter.com/FegcNDIkLM — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

Την έκπληξη έκανε τελικά το «Green Book» που κέρδισε τρία βραβεία, τα περισσότερα από τις υπόλοιπες ταινίες.

Το «Bohemian Rhapsody», η βιογραφική ταινία για τον Freddie Mercury των Queen, κέρδισε και τα δύο βραβεία για τα οποία ήταν υποψήφια. Τα μέλη των Queen, Ryan May και ο Roger Taylor, παρέλαβαν μαζί με τον παραγωγό Graham King τη Χρυσή Σφαίρα για την «Καλύτερη Ταινία» και για ο Rami Malek για τον «Α’ Ανδρικό Ρόλο».

Δύο βραβεία απονεμήθηκαν και στο «Roma».

A euphoric @ItsRamiMalek was kind enough to make his first stop after winning to talk with the HFPA about his #GoldenGlobes win! pic.twitter.com/910ZiiaVYx — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

Στο τηλεοπτικό σκέλος, από δύο βραβεία μοιράστηκαν τα προγράμματα «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» και «The Kominsky Method».

Τις Χρυσές Σφαίρες απένειμε στους νικητές πλήθος λαμπερών διασημοτήτων από το χώρο της υποκριτικής και της μουσικής.

Oι Harrison Ford, Bill Murray, Mike Myers, Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Richard Gere, Julianne Moore, Nicole Kidman, Taylor Swift, Idris Elba, Steve Carell, Bradley Cooper, Lady Gaga, Halle Berry, Kristen Bell, Janelle Monáe και άλλοι ανέβηκαν στη σκηνή και βράβευσαν τους νικητές.

Κατά τη διάρκειας της τελετής απονομής, η Πρόεδρος της HFPA, Meher Tatna, ανήγγειλε δύο ειδικές επιχορηγήσεις ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν στην «Inside Climate News», μία οργάνωση αφιερωμένη στην ερευνητική δημοσιογραφία για περιβαλλοντικά ζητήματα, και στην Επιτροπή των Ρεπόρτερ για την Ελευθερία του Τύπου, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια προς και για λογαριασμό δημοσιογράφων.

«Είναι καθήκον όλων μας να προστατεύουμε την ελευθερία της έκφρασης», δήλωσε η Tatna. «Είναι η ιστορία μας που θα πούμε, η ιστορία μας που θα γράψουμε και η θέση που θα πάρουμε.»

Οι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες 2019

* Οι νικητές αναγράφονται με έντονα γράμματα.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Δραματική Ταινία

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born

Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Ταινία

Bradley Cooper – «A Star Is Born» ως Jackson Maine

Willem Dafoe – «At Eternity’s Gate» ως Vincent van Gogh

Lucas Hedges – «Boy Erased» ως Jared Eamons

Rami Malek – «Bohemian Rhapsody» ως Freddie Mercury

John David Washington – «BlacKkKlansman» ως Ron Stallworth

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Ταινία

Glenn Close – «The Wife» ως Joan Castleman

Lady Gaga – «A Star Is Born» ως Ally Maine

Nicole Kidman – «Destroyer» ως Erin Bell

Melissa McCarthy – «Can You Ever Forgive Me?» ως Lee Israel

Rosamund Pike – «A Private War» ως Marie Colvin

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Christian Bale – «Vice» ως Dick Cheney

Lin-Manuel Miranda – «Mary Poppins Returns» ως Jack

Viggo Mortensen – «Green Book» ως Frank «Tony Lip» Vallelonga

Robert Redford – «The Old Man & the Gun» ως Forrest Tucker

John C. Reilly – «Stan & Ollie» ως Oliver Hardy

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Emily Blunt – «Mary Poppins Returns» ως Mary Poppins

Olivia Colman – «The Favourite» ως Βασίλισσα Άννα

Elsie Fisher – «Eighth Grade» ως Kayla Day

Charlize Theron – «Tully» ως Marlo Moreau

Constance Wu – «Crazy Rich Asians» ως Rachel Chu

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Mahershala Ali – «Green Book» ως Don Shirley

Timothée Chalamet – «Beautiful Boy» ως Nic Sheff

Adam Driver – «BlacKkKlansman» ως Flip Zimmerman

Richard E. Grant – «Can You Ever Forgive Me?» ως Jack Hock

Sam Rockwell – «Vice» ως George W. Bush

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Amy Adams – «Vice» ως Lynne Cheney

Claire Foy – «First Man» ως Janet Shearon Armstrong

Regina King – «If Beale Street Could Talk» ως Sharon Rivers

Emma Stone – «The Favourite» ως Abigail Hill

Rachel Weisz – «The Favourite» ως Sarah Churchill

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Bradley Cooper – «A Star Is Born»

Alfonso Cuarón – «Roma»

Peter Farrelly – «Green Book»

Spike Lee – «BlacKkKlansman»

Adam McKay – «Vice»

Καλύτερο Σενάριο

Alfonso Cuarón – «Roma»

Brian Hayes Currie, Peter Farrelly & Nick Vallelonga – «Green Book»

Deborah Davis & Tony McNamara – «The Favourite»

Barry Jenkins – «If Beale Street Could Talk»

Adam McKay – «Vice»

Καλύτερη Μουσική

Marco Beltrami – «A Quiet Place»

Alexandre Desplat – «Isle of Dogs»

Ludwig Göransson – «Black Panther»

Justin Hurwitz – «First Man»

Marc Shaiman – «Mary Poppins Returns»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«All the Stars» – Black Panther

«Girl in the Movies» – Dumplin’

«Requiem for a Private War» – A Private War

«Revelation» – Boy Erased

«Shallow» – A Star Is Born

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Capernaum (Λίβανος)

Girl (Βέλγιο)

Never Look Away (Γερμανία)

Roma (Μεξικό)

Shoplifters (Ιαπωνία)

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Americans

Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose

Καλύτερη Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Jason Bateman – «Ozark» ως Martin «Marty» Byrde

Stephan James – «Homecoming» ως Walter Cruz

Richard Madden – «Bodyguard» ως Sergeant David Budd

Billy Porter – «Pose» ως Pray Tell

Matthew Rhys – «The Americans» ως Philip Jennings

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Caitriona Balfe – «Outlander» ως Claire Fraser

Elisabeth Moss – «The Handmaid’s Tale’ ως June Osborne / Offred

Sandra Oh – «Killing Eve» ως Eve Polastri

Julia Roberts – «Homecoming» ως Heidi Bergman

Keri Russell – «The Americans» ως Elizabeth Jennings

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ

Sacha Baron Cohen – «Who Is America?» ως various characters

Jim Carrey – «Kidding» ως Jeff Piccirillo

Michael Douglas – «The Kominsky Method» ως Sandy Kominsky

Donald Glover – «Atlanta» ως Earnest «Earn» Marks / Teddy Perkins

Bill Hader – «Barry» ως Barry Berkman / Barry Block

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ

Kristen Bell – «The Good Place» ως Eleanor Shellstrop

Candice Bergen – «Murphy Brown» ως Murphy Brown

Alison Brie – «GLOW» ως Ruth «Zoya the Destroya» Wilder

Rachel Brosnahan – «The Marvelous Mrs. Maisel» ως Miriam «Midge» Maisel

Debra Messing – «Will & Grace» ως Grace Adler

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Antonio Banderas – «Genius: Picasso ως Pablo Picasso

Daniel Bruhl – «The Alienist ως Dr. Laszlo Kreizler

Darren Criss – «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» ως Andrew Cunanan

Benedict Cumberbatch – «Patrick Melrose» ως Patrick Melrose

Hugh Grant – «A Very English Scandal» ως Jeremy Thorpe

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Amy Adams – «Sharp Objects» ως Camille Preaker

Patricia Arquette – «Escape at Dannemora» ως Tilly Mitchell

Connie Britton – «Dirty John» ως Debra Newell

Laura Dern – «The Tale» ως Jennifer Fox

Regina King – «Seven Seconds» ως Latrice Butler

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Alan Arkin – «The Kominsky Method» ως Norman Newlander

Kieran Culkin – «Succession» ως Roman Roy

Édgar Ramírez – «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» ως Gianni Versace

Ben Whishaw – «A Very English Scandal» ως Norman Josiffe

Henry Winkler – «Barry» ως Gene Cousineau

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Alex Borstein – «The Marvelous Mrs. Maisel» ως Susie Myerson

Patricia Clarkson – «Sharp Objects» ως Adora Crellin

Penélope Cruz – «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» ως Donatella Versace

Thandie Newton – «Westworld» ως Maeve Millay

Yvonne Strahovski – «The Handmaid’s Tale» ως Serena Joy Waterford

Καλύτερη Σειρά ή Τηλεταινία

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal