«God Save The Queen»: Η ιστορία του πολύκροτου τραγουδιού των Sex Pistols κατά της βασίλισσας Ελισάβετ

Το «God Save The Queen» των Sex Pistols κυκλοφόρησε κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Ασημένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας και προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις.

Το τραγούδι που έχει συνυφανθεί περισσότερο με τη βρετανική μοναρχία είναι αναμφισβήτητα το «God Save The Queen» των Sex Pistols. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1977 και παρέμεινε επίκαιρο επί πέντε δεκαετίες, πέρασε στην ιστορία μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ σε ηλικία 96 ετών την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου.

Ο τίτλος του «God Save The Queen» παραπέμπει στον μέχρι πρότινος ομώνυμο εθνικό ύμνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενώ το τραγούδι όταν κυκλοφόρησε θεωρήθηκε σφοδρά αντιβασιλικό, ο τραγουδιστής των Sex Pistols, John Lydon, δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι ήταν «πραγματικά υπερήφανος για τη βασίλισσα».

Το «God Save The Queen» γεννήθηκε στα Lansdowne Studios στο δυτικό Λονδίνο, κατά τη διάρκεια των πρώτων καταστροφικών προσπαθειών των Sex Pistols να ηχογραφήσουν το «Anarchy In The UK». Ήταν Οκτώβριος του 1976 – αρκετούς μήνες πριν από το Ασημένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ. Το «Anarchy In The UK» ήταν το πρώτο single των Sex Pistols.

Έχοντας υπογράψει δισκογραφικό συμβόλαιο με την EMI έναντι 40.000 λιρών, ο τραγουδιστής Johnny Rotten, ο κιθαρίστας Steve Jones, ο μπασίστας Glen Matlock και ο ντράμερ Paul Cook μπήκαν στο στούντιο μαζί με τον Dave Goodman, τον ηχολήπτη των ζωντανών εμφανίσεων του συγκροτήματος, στον οποίο αρχικά είχαν ανατεθεί τα καθήκοντα της παραγωγής.

Η διαδικασία ήταν μακρά και επίπονη – με τον Jones να ισχυρίζεται ότι «δεν ξέραμε τι κάναμε εκεί μέσα» – αλλά παρά το γεγονός ότι οι ηχογραφήσεις που έκαναν κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων, ο χρόνος των Sex Pistols δεν πήγε εντελώς χαμένος.

«Υπήρχε ένα πιάνο στα Lansdowne Studios», θυμήθηκε ο Glen Matlock. «Χωρίς να είμαι πιανίστας, έπαιζα και είχα τρελάνει τους πάντες. Αλλά είχα ένα riff και άρχισα να το δουλεύω στην κιθάρα. Είχα μερικά πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού μου – τους Spiders From Mars, τους Move. Προσπαθούσα να γράψω μια rock’n’roll μελωδία», περιέγραψε.

Ενώ ο Matlock και ο Jones δούλευαν τη δομή του τραγουδιού, ο Rotten έπαιζε με τα λόγια, σκυμμένος σε μια γωνία, να γράφει στίχους που δεν άφηνε να δουν τα υπόλοιπα μέλη των Sex Pistols.

Ο Johnny Rotten περιέγραψε τη δημιουργία του «God Save The Queen» ως μια γελοία απλή διαδικασία. «Απλά ξύπνησα, κατέβηκα κάτω, ήπια ένα φλιτζάνι τσάι και το έγραψα. Και εκεί ήταν. Σκέφτηκα: “Ω, αυτό είναι για γέλια. Θα προσπαθήσω να το βάλω κρυφά μέσα”», είπε.

«Όλο το πράγμα γράφτηκε με μια κίνηση», ανέφερε στην αυτοβιογραφία του. «Είχα τους στίχους έτοιμους. Τους είχα γράψει πριν από καιρό, αλλά δεν τους είχα χρησιμοποιήσει ποτέ. Ο Steve μπήκε πολύ γρήγορα σε αυτό. Ο Paul βοήθησε πολύ γρήγορα με τα ντραμς», πρόσθεσε.

Μια πρώιμη εκδοχή του «God Save The Queen» παρουσιάστηκε στην περιοδεία «Anarchy In The UK» των Sex Pistols τον Δεκέμβριο του 1976. «Πάντα ονομαζόταν “No Future” όταν το παίζαμε στην περιοδεία», εξήγησε ο Matlock. «Αφού έφυγα, άλλαξαν τον τίτλο, καθώς συνέπεσε με το Ιωβηλαίο της Βασίλισσας. Κανένας από τους στίχους δεν άλλαξε».

Το «God Save The Queen» παρουσιάστηκε επίσης κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων στα Manchester Square Studios τον ίδιο μήνα, αλλά – σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Rotten – ήταν ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας. Η επίσημη εκδοχή του τραγουδιού που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Never Mind The Bollocks…» των Sex Pistols προετοιμάστηκε στα Wessex Studios στις αρχές του 1977 από μια ομάδα παραγωγής αποτελούμενη από τους Chris Thomas και Bill Price.

Οι Sex Pistols, σε εκείνο το σημείο, ήταν πολύ διαφορετικοί. Τον Μάρτιο, ο Glen Matlock είχε εκτοπιστεί για να κάνει χώρο στον Sid Vicious, ενώ μετά την εμφάνιση του συγκροτήματος στην εκπομπή «Today» του Bill Grundy, είχε λυθεί το συμβόλαιό τους με την EMI και η συμπεριφορά τους είχε γίνει είδηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ο Johnny Rotten τραγούδησε το «God Save The Queen» σε ένα φτηνό μικρόφωνο, ενώ ο Bill Price και ο Chris Thomas τοποθέτησαν σε απόσταση μικρόφωνα περιβάλλοντος για να αποτυπώσουν κατάλληλα τον θόρυβο από τα ντραμς του Cook και να καταπολεμήσουν την εξασθένιση του ήχου από τα χαλιά της αίθουσας. Εξαιτίας της αδυναμίας του Vicious, εν τω μεταξύ, το μπάσο το έβαλε ο Steve Jones.

«Στην αρχή, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μπάσο του Sidμ αλλά στο τέλος το εγκαταλείψαμε ακόμα και αυτό», ανέφερε ο ηχολήπτης Bill Price. Σύμφωνα με τον Glen Matlock, ο οποίος είχε συνυπογράψει το τραγούδι -αν και δεν ήταν πλέον μέλος του συγκροτήματος όταν κυκλοφόρησε- το μπάσο ήταν εμπνευσμένο από το «Fire Brigade» των Move.

Η δισκογραφική εταιρεία A&M διέκοψε τη συνεργασία της με τους Sex Pistols, εξαιτίας μίας διαμάχης, μόλις έξι ημέρες μετά την κυκλοφορία του «God Save The Queen» και κατέστρεψε 25.000 αντίτυπα του single, καθιστώντας τα ελάχιστα αντίτυπα που απέμειναν, εξαιρετικά σπάνια συλλεκτικά κομμάτια.

Το «God Save The Queen» επανακυκλοφόρησε από τη Virgin στις 27 Μαΐου 1977. Τόσο η στιγμή κυκλοφορίας του single όσο και η προώθησή του ήταν ξεκάθαρα ιδέα του μάνατζερ Malcolm McLaren.

Στις 7 Ιουνίου 1977, την ημέρα των εορτασμών του Αργυρού Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ, ο McLaren είχε την ιδέα να τραγουδήσουν οι Sex Pistols το «God Save The Queen» από ένα σκάφος με το όνομα «Βασίλισσα Ελισάβετ» στον ποταμό Τάμεση του Λονδίνου κοντά στο Παλάτι του Ουέστμινστερ, όπου διεξάγονταν οι λαμπρές και μεγαλοπρεπείς εκδηλώσεις για τα 25 χρόνια της βασίλισσας στον θρόνο.

Ωστόσο, μετά από μια συμπλοκή ανάμεσα στον Jah Wobble (μελλοντικό μέλος της Public Image Ltd) και έναν εικονολήπτη, κλήθηκε η αστυνομία και όταν το σκάφος έδεσε συνελήφθησαν 11 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Malcolm McLaren που οργάνωσε το γεγονός, και πολλών άλλων μελών της ομάδας των Sex Pistols.

Το επεισόδιο ήταν αρκετό για να ρίξει λάδι στο ήδη φλεγόμενο τραγούδι και να εκτοξεύσει τις πωλήσεις του στα ύψη.

«Ο Malcolm συνειδητοποίησε ότι θα συνέπιπτε με το Ιωβηλαίο», θυμήθηκε ο Glen Matlock. «Και ακόμη και όταν έκαναν εκείνο το ταξίδι με το πλοίο, ο John μου εκμυστηρεύτηκε ότι νόμιζε ότι απλώς έκαναν μία βόλτα, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το έκαναν λόγω του Ιωβηλαίου. Τα συγκροτήματα δεν το κάνουν αυτό», συνέχισε.

Από την πλευρά του, ο Johnny Rotten υποστήριζε πάντα ότι οι στίχοι του «God Save The Queen» είχαν παρερμηνευθεί. Εκείνη την εποχή, ήταν ένα τραγούδι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο για την ταύτιση της βασίλισσας με ένα «φασιστικό καθεστώς» και για τον στίχο «δεν υπάρχει μέλλον στα όνειρα της Αγγλίας».

«Αυτά ήταν διασκεδαστικά τραγούδια που έγιναν μέσα στα γέλια. Σίγουρα δεν πίστευες ότι θα εκλαμβανόταν ως κήρυξη εμφυλίου πολέμου», ανέφερε ο Rotten.

Ο Matlock συμφώνησε: «Αυτό που διαφεύγει σε όλους από το τραγούδι είναι ο στίχος που λέει “no future” (δεν υπάρχει μέλλον). Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Νομίζω ότι είναι ένα θετικό τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ένα πραγματικά θετικό τραγούδι».

Το «God Save The Queen» έφτασε τελικά στο Νο. 2 των βρετανικών charts, παρά την απαγόρευσή τους από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και τους ισχυρισμούς του Malcolm McLaren ότι «ξεπερνούσε σε πωλήσεις τον γέρο Rod Stewart». Εν οργίασαν οι φήμες περί κυβερνητικής παρέμβασης, οι Sex Pistols αντιμετώπιζαν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλειά τους λόγω των φερόμενων αντιμοναρχικών στίχων του τραγουδιού.

«Δεν ήταν πολύ ωραία», παραδέχθηκε ο ντράμερ Paul Cook. «Όλοι άρχισαν να γίνονται παρανοϊκοί. Έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίναμε έξω».

Ο Cook δέχτηκε αργότερα επίθεση έξω από το σταθμό του μετρό Shepherd’s Bush στο Λονδίνο από έξι άνδρες οπλισμένους με μαχαίρια και μια σιδερένια ράβδο. Οι Rotten, Price και Thomas περικυκλώθηκαν έξω από μια παμπ στο Highbury και δέχτηκαν επίθεση με ξυράφια. Και οι τέσσερις επέζησαν, αλλά οι επιθέσεις που δέχτηκαν ήταν η απόλυτη απόδειξη της ικανότητας του τραγουδιού να εξοργίζει και να ενώνει.

Ο Johnny Rotten είχε πει κάποτε για τους στίχους: «Δεν γράφεις το “God Save the Queen” επειδή μισείς την αγγλική φυλή. Γράφεις ένα τραγούδι όπως αυτό επειδή τους αγαπάς και έχεις βαρεθεί να τους κακομεταχειρίζονται»

Εσκεμμένα ή όχι, οι Sex Pistols είχαν κάνει μια σημαντική κοινωνική δήλωση. «Το τραγούδι απλά έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Ποτέ δεν θέλαμε να σοκάρουμε- απλά θέλαμε να μιλήσουμε για τα πράγματα όπως τα βλέπαμε. Ο κόσμος το βρήκε σοκαριστικό – αλλά αυτό δεν επρόκειτο να μας σταματήσει», κατέληξε ο Glen Matlock.