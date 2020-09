Who’s Pink Vanity?

Let’s find out more about these boys!

Οι Pink Vanity δημιουργήθηκαν από τα αδέρφια Κωνσταντίνο και Αλέξανδρο Κρομμύδα. Τον Σεπτέμβριο του 2020 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους επίσημο single με τίτλο: “Late Night Pleasures”.

Ένα κράμα προσωπικών βιωμάτων και μια ματιά σε όσα μπορούν να συμβούν κατά τη διάρκεια μιας παρορμητικής νύχτας και έχουν σημασία έστω για μια στιγμή.

Το indie rock των Arctic Monkeys συναντά τις μελωδικές στιγμές των The Kooks σε ένα κρυφό, Διονυσιακό πάρτι στην άκρη της πόλης.

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στο clip της μπάντας για το τραγούδι, το οποίο σκηνοθέτησε ο Λεωνίδας Μιχελόπουλος. Μέχρι σήμερα τα δύο αδέρφια είχαν τις δικές τους ξεχωριστές πορείες.

Ο Κωνσταντίνος υπήρξε frontman της alternative μπάντας Living On Universal Denial, με τους οποίους κυκλοφόρησε δύο singles (Scars & We Get Away) και έχει εμφανιστεί ζωντανά σε σημαντικά venues (Θέατρο Βράχων, Six D.O.G.S., Ρομάντσο, WE) και festivals (Camden Rocks Festival, Music Showcase Festival) σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Έχει μοιραστεί το ίδιο stage με καλλιτέχνες όπως οι New Model Army, Deaf Havana, Ash, Carl Barat (The Libertines) και Λεωνίδας Μπαλάφας.

Ο Αλέξανδρος έχει συνθέσει μουσική για θεατρικές παραστάσεις και έχει πραγματοποιήσει ζωντανές εμφανίσεις με διάφορα σχήματα σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Πλέον, ως Pink Vanity, ξεκινάνε την κοινή τους πορεία με σκοπό να προωθήσουν έναν τρόπο σκέψης, μακριά από ταμπέλες και όρια στην αντίληψη της μουσικής και της καθημερινότητας.

Η ηχογράφηση και η παραγωγή του “Late Night Pleasures” έγινε στο Top Floor Studio από τον Πάνο Τσεκούρα και τους Pink Vanity.

Το “Late Night Pleasures” κυκλοφορεί σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.

