Το Glastonbury χαρίζει εισιτήρια σε σοκολάτες όπως ο Willy Wonka

Το φεστιβάλ του Glastonbury χαρίζει εισιτήρια για τη διοργάνωση του 2023 μέσω μίας περιορισμένης έκδοσης σοκολάτας της Tony’s Chocolonely, όπως ο Willy Wonka στην αγαπημένη ιστορία «Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας».

Το Glastonbury 2023 θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 25 Ιουνίου. Οι Elton John, οι Guns N’Roses και οι Arctic Monkeys θα είναι οι επικεφαλής του φετινού φεστιβάλ, στο οποίο θα εμφανιστούν επίσης οι Lana Del Rey, Lizzo, The War On Drugs, Chvrches, Lil Nas X, Christine And The Queens και Manic Street Preachers.

Στην παρούσα φάση, τα εισιτήρια για το Glastonbury του 2023 έχουν εξαντληθεί στο ακέραιο. Η διάθεση της πρώτης κύριας σειράς εισιτηρίων ξεκίνησε τον Νοέμβριο – με τα πακέτα εισιτηρίων και μεταφοράς με λεωφορεία να εξαντλούνται σε λιγότερο από 25 λεπτά.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκειας της γενικής πώλησης όλα τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε μόλις μία ώρα, με τους διοργανωτές του Glastonbury να ανακοινώνουν ότι «η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ την προσφορά».

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μια νέα πώληση με τα εισιτήρια που προέκυψαν από την ακύρωση των πακέτων μεταφοράς με λεωφορεία, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε 10 λεπτά. Στις 23 Απριλίου, διατέθηκαν προς πώληση όλα τα εισιτήρια για το Glastonbury 2023 που ακυρώθηκαν από τους αρχικούς αγοραστές τους.

Η Tony’s Chocolonely, η εταιρεία που έχει ως αποστολή τον τερματισμό της σύγχρονης δουλείας και της παιδικής εργασίας στη βιομηχανία της σοκολάτας, δίνει στους θαυμαστές έναν άλλο τρόπο να παρευρεθούν στο Glastonbury.

Η εταιρεία συνεργάστηκε με το Glastonbury για να κυκλοφορήσει μια σειρά από σοκολάτες περιορισμένης έκδοσης, προσθέτοντας σε πέντε από τις σοκολάτες από δύο εισιτήρια για το φετινό φεστιβάλ.

Let the hunt begin! We've teamed up with @oxfamgb & @glastonbury to giveaway 5 pairs of Glastonbury Festival tickets, hidden within these special bars. Available at Oxfam online or in-store, all profits support Oxfam's poverty-fighting work 🍫💚🎪 Buy now: https://t.co/aRcZvK57z9 pic.twitter.com/Dy3r0M9fpA

Όλα τα κέρδη από τις σοκολάτες, που είναι διαθέσιμες για αγορά από τα καταστήματα Oxfam και διαδικτυακά, θα διατεθούν υπέρ της φιλανθρωπικής οργάνωσης Oxfam για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Η Nicola Matthews, επικεφαλής του τμήματος μάρκετινγκ της Tony’s Chocolonely, δήλωσε: «Η Tony’s Chocolonely και η Oxfam ταυτίζονται στην αποστολή να εξαλείψουν την αδικία της φτώχειας – τη βασική αιτία της παιδικής εργασίας και της σύγχρονης δουλείας στη βιομηχανία του κακάο».

«Και το φεστιβάλ του Glastonbury θεωρείται ευρέως ως το πιο βιώσιμο φεστιβάλ στον κόσμο, λόγω του πάθους του για την προστασία του περιβάλλοντος στο Worthy Farm και όχι μόνο», συνέχισε.

«Το φεστιβάλ προσφέρει επίσης εκατομμύρια λίρες στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζει κάθε χρόνο. Είναι απίστευτα συναρπαστικό το γεγονός ότι η Oxfam και το Glastonbury είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν αυτή τη συνεργασία και να ενισχύσουν την αποστολή μας με τους αγοραστές και το κοινό τους», ανέφερε.

Η διευθύντρια εμπορικών συναλλαγών της Oxfam, Lorna Fallon, πρόσθεσε: «Και ως μακροχρόνιοι συνεργάτες και μεγάλοι θαυμαστές του Glastonbury, αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία να δώσουμε στους αγοραστές μας την ευκαιρία να πάνε στο φεστιβάλ φέτος.

«Αυτές οι εξαιρετικά ειδικές σοκολάτες θα μπορούσαν να βρίσκονται οπουδήποτε στο δίκτυο καταστημάτων μας και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Oxfam. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει αν ψάχνετε για ένα κουπόνι σοκολάτας!», σχολίασε.

Calling all #Glastonbury ticket hunters! If you want to be in with a chance to win tickets, get yourself down to your local Oxfam shop the @TonysChocoUK_IE x @glastonbury bars are flying off the shelves! 🎪

Follow this link for your nearest Oxfam shop: https://t.co/VoE743Qk9X pic.twitter.com/cWyMwGdt4s

— Oxfam (@oxfamgb) April 22, 2023