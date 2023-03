Glastonbury: Guns N’ Roses, Arctic Monkeys και Elton John επικεφαλής του φετινού φεστιβάλ

Οι Arctic Monkeys και οι Guns N’ Roses θα είναι μαζί με τον Elton John οι headliners του φετινού «Glastonbury».

Η Emily Eavis, συνδιοργανώτρια του βρετανικού φεστιβάλ, μοιράστηκε την είδηση σε ένα άρθρο που πραγματεύεται τα προβλήματα των ανδροκρατούμενων μουσικών φεστιβάλ.

Η ίδια δήλωσε στον Guardian ότι οι Guns N’ Roses αντικατέστησαν στη φετινή διοργάνωση μια τραγουδίστρια που «άλλαξε τα σχέδια της περιοδείας της».

Αν και η Eavis δεν αποκάλυψε το όνομα της τραγουδίστριας, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να είναι η Taylor Swift, για την οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο «Glastonbury» το 2020, όταν το φεστιβάλ ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Οι Arctic Monkeys θα είναι επικεφαλής του παγκοσμίου φήμης φεστιβάλ στο Pilton του Somerset της Αγγλίας το βράδυ της Παρασκευής 22 Ιουνίου, οι Guns N’ Roses το βράδυ του Σαββάτου 23 Ιουνίου και ο Elton John το βράδυ της Κυριακής 24 Ιουνίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι Arctic Monkeys όσο και οι Guns N’ Roses θα εμφανιστούν επίσης στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι, λίγες εβδομάδες μετά τη συμμετοχή τους ως επικεφαλής στο «Glastonbury».

Οι Arctic Monkeys θα πραγματοποιήσουν δύο άκρως πολυαναμενόμενες συναυλίες στην Πλατεία Νερού στις 18 και 19 Ιουλίου, στο πλαίσιο του «Release Athens», ενώ οι Guns N’ Roses θα δώσουν μία μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 22 Ιουλίου.

Η Emily Eavis ανακοίνωσε επίσης την πρώτη σειρά των καλλιτεχνών που θα εμφανιστούν στο «Glastonbury» φέτος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι Lizzo, Blondie, Fatboy Slim, Lewis Capaldi, Rina Sawayama, Lil Nas X, Lana Del Rey, Måneskin, Christine and the Queens, Alt-J, Royal Blood, Queens of the Stone Age και πολλοί άλλοι.

Με αφορμή το γεγονός ότι το 53% των 55 ονομάτων είναι άνδρες δήλωσε: «Είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι στην εξισορρόπηση του προγράμματός μας».

«Δεν έχει να κάνει μόνο με το φύλο, έχει να κάνει με κάθε πτυχή της ποικιλομορφίας», πρόσθεσε η Emily Eavis και αποκάλυψε στη συνέχεια ότι το 43% αυτών των 55 ονομάτων δεν είναι λευκοί ή έχουν μέλη που δεν είναι λευκοί. Ενδεικτικά, ο αστέρας της Afrobeats, Wizkid, θα είναι ο επικεφαλής του Other Stage στις 22 Ιουνίου.

«Είμαστε ίσως ένα από τα μόνα μεγάλα σόου που πραγματικά εστιάζει σε αυτό», τόνισε η Eavis.

Σύμφωνα με τη συνδιοργανώτρια του «Glastonbury», η μουσική βιομηχανία πρέπει να επενδύσει σε περισσότερες γυναίκες μουσικούς για τη δημιουργία ονομάτων που θα μπορούσαν να πάρουν στο μέλλον τα ηνία των φεστιβάλ.

«Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, οπότε ο μηχανισμός πρέπει να αναπτυχθεί. Αυτό ξεκινάει από πολύ παλιά με τις δισκογραφικές εταιρείες, τα ραδιόφωνα. Μπορώ να φωνάζω όσο δυνατά θέλω, αλλά πρέπει να τους βάλουμε όλους στο κόλπο», είπε η Emily Eavis στον Guardian.

Στο line-up του «Glastonbury» για το 2023 μέχρι στιγμής βρίσκονται επίσης οι Alison Goldfrapp, Amadou and Mariam, Becky Hill, Candi Staton, Carly Rae Jepsen, Cat Burns, Central Cee, Ezra Collective, Fatboy Slim, Leftfield, Loyle Carner, Maggie Rogers, Mahalia, Manic Street Preachers, Nova Twins, Phoenix, Shygirl, Sparks, Stefflon Don, Sudan Archives, Texas, The Chicks, The War on Drugs, Thundercat, Tinariwen, Warpaint, Weyes Blood, Young Fathers και Yusuf/Cat Stevens.

